UE kapituluje przed big techami? Potężne ustępstwa w kluczowej dziedzinie

Komisja Europejska rozważa istotne ustępstwa dla firm takich jak Apple i Meta
Flagowa unijna regulacja w sprawie sztucznej inteligencji może stracić swój szkielet. Jak donosi agencja Reuters, powołując się na wewnętrzny dokument, Komisja Europejska rozważa istotne ustępstwa dla firm takich jak Apple i Meta. Pakiet „Digital Omnibus”, który komisarz ds. technologii Henna Virkkunen przedstawi 19 listopada, ma „uprościć” legislację AI. Wszystko wskazuje na to, że lobbing big techów i naciski amerykańskiej administracji przyniosły efekt.
Zaplanowane przez KE kroki oficjalnie są częścią szerszych działań, mających na celu uproszczenie regulacji przyjętych w ciągu ostatnich dwóch lat. W praktyce to zwrot akcji po miesiącach nacisków ze strony przemysłu technologicznego oraz administracji prezydenta Donalda Trumpa. Zgodnie z dokumentem, do którego dotarł Reuters, KE proponuje istotne zmiany. Po pierwsze, chodzić ma o wyłączenie z obowiązku rejestracji w europejskiej bazie danych tych systemów AI, które są co prawda uznawane za „wysokiego ryzyka”, ale wykorzystywane wyłącznie do „ograniczonych lub proceduralnych zadań”. To znacząca ulga administracyjna i finansowa dla firm rozwijających zaawansowane technologie. Po drugie, wprowadzony ma być także roczny okres karencji na sankcje finansowe. Oznacza to, że organy krajowe nie mogłyby nakładać kar za nieprzestrzeganie AI Act aż do 2 sierpnia 2027 r. Co więcej, a może przede wszystkim, kolejny odroczony przepis dotyczy obowiązkowych etykiet dla treści generowanych przez AI. Środek ten, przeznaczony do walki z deepfake'ami i dezinformacją, miałby być stosowany stopniowo, a nie od razu z pełną mocą.
Propozycja Komisji Europejskiej zaskakuje, ale widać, iż wielomiesięczny, intensywny lobbing ze strony big techów przyniósł efekt. Unijne regulacje poddane były też krytyce ze strony Trumpa. Amerykański wiceprezydent JD Vance publicznie ostrzegał nawet, iż „nadmierna regulacja AI w Europie może sparaliżować” ten dynamicznie rozwijający się przemysł. Waszyngton miał także wzywać amerykańskich dyplomatów do wywierania presji przeciwko europejskim przepisom.
Warto odnotować, że AI Act, który wszedł w życie w sierpniu 2024 r. i był pierwszymi na świecie tak kompleksowymi ramami legislacyjnymi przeznaczonymi do regulacji sztucznej inteligencji, od początku budził wiele kontrowersji. Głosy krytyczne płynęły nie tylko zza oceanu. W lipcu aż 46 dużych europejskich firm, w tym potęgi przemysłowe jak Airbus, Mercedes-Benz i Lufthansa, podpisało otwarty list, w którym wzywano do dwuletniej przerwy, niezbędnej na „rozsądne wdrożenie” i „dalsze uproszczenie” przepisów. We wrześniu były premier Włoch Mario Draghi również apelował o wstrzymanie wdrażania regulacji dotyczących systemów AI wysokiego ryzyka.
Bruksela tym ruchem może uwolnić drzemiący w UE potencjał w zakresie rozwoju technologii AI. Co jednak z kwestiami etyki i bezpieczeństwa? W globalnym wyścigu o dominację w AI, Europa świadomie wybrała inną drogę niż Chińczycy czy Amerykanie. I choć przez jednych AI Act postrzegany był jako hamulec dla innowacji, to wielu zwracało uwagę na to, że ta legislacja może okazać się strategiczną „tarczą”, stanowiącą o budowie przewag konkurencyjnych w oparciu o zaufanie.
