Elon Musk tańczy na scenie. Pakiet płacowy, jakiego świat nie widział

Aktualizacja: 07.11.2025 12:55 Publikacja: 07.11.2025 07:33
Elon Musk ma powody do zadowolenia. Akcjonariusze Tesli zgodzili się na gigantyczny pakiet płacowy
Foto: Bloomberg
Szef Tesli, Elon Musk, uzyskał zgodę akcjonariuszy na rekordowy pakiet wynagrodzeń, którego wartość może sięgnąć prawie 1 biliona dolarów (760 mld funtów). Bezprecedensową umowę zatwierdziło 75 proc. głosów, a publiczność na dorocznym walnym zgromadzeniu spółki w czwartek nagrodziła decyzję gromkimi brawami.
Musk, który już jest najbogatszym człowiekiem świata, musi w ciągu 10 lat gwałtownie zwiększyć wartość rynkową Tesli. Jeśli to osiągnie i spełni określone cele, zostanie nagrodzony setkami milionów nowych akcji.
Czytaj więcej
Zarząd Tesli ogłosił, że założyciel tej spółki Elon Musk może dostać 1 bln dolarów wynagrodzenia,...
Skala potencjalnej wypłaty wzbudziła kontrowersje, ale zarząd Tesli argumentował, że Musk mógłby odejść z firmy, gdyby pakiet nie został zatwierdzony – a spółka nie może sobie na to pozwolić.
Po ogłoszeniu wyników Musk wszedł na scenę w Austin w Teksasie, tańcząc przy okrzykach swojego imienia. – To, co zamierzamy rozpocząć, to nie tylko nowy rozdział w historii Tesli, ale cała nowa książka – powiedział, cytowany przez BBC. – Inne walne zgromadzenia to nuda, a nasze to petardy. Spójrzcie na to. To jest chore – dodał.
Aby uzyskać maksymalną wypłatę, Musk musi w ciągu dekady zwiększyć wartość Tesli z obecnych 1,4 bln do 8,5 bln dolarów oraz wprowadzić do komercyjnej eksploatacji milion autonomicznych robotaksówek.
Na początku wystąpienia miliarder skupił się jednak na humanoidalnym robocie Optimus, co rozczarowało niektórych analityków oczekujących od niego skupienia na segmencie pojazdów elektrycznych. – Niech to do nas dotrze, gdzie jest teraz głowa Muska – napisał analityk Gene Munster z Deepwater Asset Management. – Jego wizja »nowej książki« zaczyna się od Optimusa. Ani słowa o autach, FSD i robotaksówkach.
Później Musk wspomniał o FSD (pełnej autonomicznej jeździe), mówiąc, że firma jest „prawie gotowa”, by pozwolić kierowcom „praktycznie pisać SMS-y podczas jazdy”. Jak zauważa BBC, amerykańscy regulatorzy wciąż jednak badają funkcję FSD po serii incydentów, w tym przejazdów na czerwonym świetle i zderzeń.
Akcje Tesli lekko wzrosły po ogłoszeniu wyników, a w ciągu ostatnich sześciu miesięcy ich wartość zwiększyła się o ponad 62 proc. Jednak od czasu, gdy Musk zbliżył się politycznie do Donalda Trumpa, sprzedaż Tesli spada. A nie wszyscy kupują jego obietnice. – To kolejny przykład niewiarygodnych rzeczy, jakie widzimy w świecie biznesu – skomentował Ross Gerber, inwestor i szef firmy Gerber Kawasaki.
Czytaj więcej
Elon Musk i Larry Ellison zarobili dziesiątki miliardów w zaledwie miesiąc. Ale nie każdy miliard...
Dodał, że Tesla zmaga się z problemami finansowymi i ostrą konkurencją w branży robotaksówek (m.in. z Waymo), a popyt na humanoidalne roboty jest niepewny. – Elon wydaje się oderwany od rzeczywistości – jego wizerunek publiczny ciągnie markę w dół – ocenił Gerber.
Z kolei Dan Ives z Wedbush Securities, od lat broniący Muska, nazwał go „największym atutem Tesli”, dodając, że „rozpoczął się marsz ku wycenie opartej na sztucznej inteligencji”.
Musk już posiada 13 proc. akcji Tesli. Wcześniej akcjonariusze dwukrotnie zatwierdzili podobny plan płacowy wart dziesiątki miliardów dolarów, ale sąd w Delaware go unieważnił, uznając, że zarząd Tesli był zbyt blisko związany z Muskiem. Tesla przeniosła więc siedzibę z Delaware do Teksasu, gdzie odbyło się głosowanie.
Mimo sprzeciwu największych funduszy – w tym norweskiego funduszu majątkowego i kalifornijskiego CalPERS – Musk mógł liczyć na wsparcie licznych drobnych inwestorów oraz głos swojego brata Kimbala. W ostatnich tygodniach członkowie zarządu Tesli prowadzili ofensywę promującą pakiet płacowy Muska, co wywołało krytykę ze strony ekspertów od ładu korporacyjnego.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Szef Tesli, Elon Musk, uzyskał zgodę akcjonariuszy na rekordowy pakiet wynagrodzeń, którego wartość może sięgnąć prawie 1 biliona dolarów (760 mld funtów). Bezprecedensową umowę zatwierdziło 75 proc. głosów, a publiczność na dorocznym walnym zgromadzeniu spółki w czwartek nagrodziła decyzję gromkimi brawami.
Musk, który już jest najbogatszym człowiekiem świata, musi w ciągu 10 lat gwałtownie zwiększyć wartość rynkową Tesli. Jeśli to osiągnie i spełni określone cele, zostanie nagrodzony setkami milionów nowych akcji.
Nawet 10 proc. przychodów koncernu Meta Marka Zuckerberga w 2024 roku pochodziło z reklam promujących na Faceboo...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Jensen Huang, dyrektor generalny Nvidii, ostrzegł, że „Chiny wygrają wyścig o sztuczną inteligencję”. Powodem ma...
Google musiało pospiesznie wycofać swój model sztucznej inteligencji Gemma z publicznego dostępu po tym, jak AI...
Geoffrey Hinton, informatyk i laureat Nagrody Nobla, nazywany „ojcem chrzestnym AI” po raz kolejny ostrzegł prze...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line.
Najbogatszy człowiek świata ponownie rozbudził wyobraźnię fanów technologii. Goszcząc w popularnym podcaście Joe...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas