Elon Musk tańczy na scenie. Pakiet płacowy, jakiego świat nie widział

Akcjonariusze Tesli zatwierdzili bezprecedensowy pakiet wynagrodzeń Elona Muska wart nawet bilion dolarów. Miliarder ma zwiększyć wartość spółki sześciokrotnie i uruchomić milion autonomicznych robotaksówek.

Publikacja: 07.11.2025 07:33

Elon Musk ma powody do zadowolenia. Akcjonariusze Tesli zgodzili się na gigantyczny pakiet płacowy

Foto: Bloomberg

Paweł Rożyński

Szef Tesli, Elon Musk, uzyskał zgodę akcjonariuszy na rekordowy pakiet wynagrodzeń, którego wartość może sięgnąć prawie 1 biliona dolarów (760 mld funtów). Bezprecedensową umowę zatwierdziło 75 proc. głosów, a publiczność na dorocznym walnym zgromadzeniu spółki w czwartek nagrodziła decyzję gromkimi brawami.

Musk, który już jest najbogatszym człowiekiem świata, musi w ciągu 10 lat gwałtownie zwiększyć wartość rynkową Tesli. Jeśli to osiągnie i spełni określone cele, zostanie nagrodzony setkami milionów nowych akcji.

Rekordowe wynagrodzenie w historii? Elon Musk może dostać od firmy bilion dolarów

Skala potencjalnej wypłaty wzbudziła kontrowersje, ale zarząd Tesli argumentował, że Musk mógłby odejść z firmy, gdyby pakiet nie został zatwierdzony – a spółka nie może sobie na to pozwolić.

Po ogłoszeniu wyników Musk wszedł na scenę w Austin w Teksasie, tańcząc przy okrzykach swojego imienia. – To, co zamierzamy rozpocząć, to nie tylko nowy rozdział w historii Tesli, ale cała nowa książka – powiedział, cytowany przez BBC. – Inne walne zgromadzenia to nuda, a nasze to petardy. Spójrzcie na to. To jest chore – dodał.

Musk chce zmienić Teslę w imperium robotów i AI

Aby uzyskać maksymalną wypłatę, Musk musi w ciągu dekady zwiększyć wartość Tesli z obecnych 1,4 bln do 8,5 bln dolarów oraz wprowadzić do komercyjnej eksploatacji milion autonomicznych robotaksówek.

Na początku wystąpienia miliarder skupił się jednak na humanoidalnym robocie Optimus, co rozczarowało niektórych analityków oczekujących od niego skupienia na segmencie pojazdów elektrycznych. – Niech to do nas dotrze, gdzie jest teraz głowa Muska – napisał analityk Gene Munster z Deepwater Asset Management. – Jego wizja »nowej książki« zaczyna się od Optimusa. Ani słowa o autach, FSD i robotaksówkach.

Później Musk wspomniał o FSD (pełnej autonomicznej jeździe), mówiąc, że firma jest „prawie gotowa”, by pozwolić kierowcom „praktycznie pisać SMS-y podczas jazdy”. Jak zauważa BBC, amerykańscy regulatorzy wciąż jednak badają funkcję FSD po serii incydentów, w tym przejazdów na czerwonym świetle i zderzeń.

Kontrowersje wokół rekordowego wynagrodzenia

Akcje Tesli lekko wzrosły po ogłoszeniu wyników, a w ciągu ostatnich sześciu miesięcy ich wartość zwiększyła się o ponad 62 proc. Jednak od czasu, gdy Musk zbliżył się politycznie do Donalda Trumpa, sprzedaż Tesli spada. A nie wszyscy kupują jego obietnice. – To kolejny przykład niewiarygodnych rzeczy, jakie widzimy w świecie biznesu – skomentował Ross Gerber, inwestor i szef firmy Gerber Kawasaki.

200 mld dolarów w miesiąc. Najbogatsi rosną, ale jeden traci

Dodał, że Tesla zmaga się z problemami finansowymi i ostrą konkurencją w branży robotaksówek (m.in. z Waymo), a popyt na humanoidalne roboty jest niepewny. – Elon wydaje się oderwany od rzeczywistości – jego wizerunek publiczny ciągnie markę w dół – ocenił Gerber.

Z kolei Dan Ives z Wedbush Securities, od lat broniący Muska, nazwał go „największym atutem Tesli”, dodając, że „rozpoczął się marsz ku wycenie opartej na sztucznej inteligencji”.

Spory prawne i nowa siedziba Tesli

Musk już posiada 13 proc. akcji Tesli. Wcześniej akcjonariusze dwukrotnie zatwierdzili podobny plan płacowy wart dziesiątki miliardów dolarów, ale sąd w Delaware go unieważnił, uznając, że zarząd Tesli był zbyt blisko związany z Muskiem. Tesla przeniosła więc siedzibę z Delaware do Teksasu, gdzie odbyło się głosowanie.

Mimo sprzeciwu największych funduszy – w tym norweskiego funduszu majątkowego i kalifornijskiego CalPERS – Musk mógł liczyć na wsparcie licznych drobnych inwestorów oraz głos swojego brata Kimbala. W ostatnich tygodniach członkowie zarządu Tesli prowadzili ofensywę promującą pakiet płacowy Muska, co wywołało krytykę ze strony ekspertów od ładu korporacyjnego.

