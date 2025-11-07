Elon Musk tańczy na scenie. Pakiet płacowy, jakiego świat nie widział

Szef Tesli, Elon Musk, uzyskał zgodę akcjonariuszy na rekordowy pakiet wynagrodzeń, którego wartość może sięgnąć prawie 1 biliona dolarów (760 mld funtów). Bezprecedensową umowę zatwierdziło 75 proc. głosów, a publiczność na dorocznym walnym zgromadzeniu spółki w czwartek nagrodziła decyzję gromkimi brawami.

Musk, który już jest najbogatszym człowiekiem świata, musi w ciągu 10 lat gwałtownie zwiększyć wartość rynkową Tesli. Jeśli to osiągnie i spełni określone cele, zostanie nagrodzony setkami milionów nowych akcji.

Skala potencjalnej wypłaty wzbudziła kontrowersje, ale zarząd Tesli argumentował, że Musk mógłby odejść z firmy, gdyby pakiet nie został zatwierdzony – a spółka nie może sobie na to pozwolić.

Po ogłoszeniu wyników Musk wszedł na scenę w Austin w Teksasie, tańcząc przy okrzykach swojego imienia. – To, co zamierzamy rozpocząć, to nie tylko nowy rozdział w historii Tesli, ale cała nowa książka – powiedział, cytowany przez BBC. – Inne walne zgromadzenia to nuda, a nasze to petardy. Spójrzcie na to. To jest chore – dodał.