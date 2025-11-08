Aktualizacja: 08.11.2025 22:17 Publikacja: 08.11.2025 17:39
Centrum walki z cyberprzestępczością w IBM w środku ciężarówki na ulicach Londynu
Foto: Bloomberg
Najcenniejsza firma świata, czyli Nvidia, raz po raz bije rekordy w zakresie wycen. Ale, jak się okazuje, nie jest to wcale najszybciej rosnąca spółka z branży AI na amerykańskiej giełdzie. Potentata wyprzedził pod tym względem inny koncern. Mowa o IBM, którego akcje od początku tego roku skoczyły o 45 proc. Dla porównania wzrost Nvidii to „tylko” 40 proc.
Imponująca dynamika notowań akcji IBM i wzrost kapitalizacji to efekt docenienia przez inwestorów strategicznego zwrotu w kierunku budowania infrastruktury AI dla przedsiębiorstw, zamiast konkurowania w przestrzeni półprzewodników. IBM nawiązało współpracę z Groq (amerykański start-up, który projektuje i produkuje specjalistyczne chipy do obsługi zadań związanych z AI) w zakresie integracji jednostek przetwarzania języka naturalnego z platformą Watsonx Orchestrate, a poza tym ogłosiło też współpracę z Anthropic (twórcy modelu Claude). Efekt? Wycena spółki na poziomie 312,42 dol. za akcję. 45-proc. wzrost notowań w ciągu 10 miesięcy to dla IBM największa dynamika w takim okresie od lat. Eksperci podkreślają, że dobrze, iż firma nie próbuje ścigać się z Nvidią w produkcji chipów, a skupia się na warstwie tzw. inferencji, często pomijanym, lecz krytycznym elemencie, który przekłada modele AI na realnie działające aplikacje biznesowe. I to właśnie ten segment rynku ma zapewnić firmie stabilny wzrost.
Działalność IBM związana z generatywną AI przekroczyła w III kwartale 2025 r. wartość 9,5 mld dol., a jeszcze w maju było to 6 mld dol. Analitycy zauważają, iż pokazuje to szybką adopcję wśród klientów, którzy szukają praktycznych zastosowań, a nie tylko narzędzi do eksperymentów.
Czytaj więcej
Nvidia przeszła do historii jako pierwsza spółka, która osiągnęła wycenę 5 bilionów dolarów. Ale...
– Eksperymentowanie jest proste. Wdrożenie produkcyjne jest wyzwaniem – komentował Rob Thomas, starszy wiceprezes i główny dyrektor handlowy IBM, cytowany w komunikacie koncernu.
Wyniki finansowe za III kwartał potwierdziły słuszność tej drogi. IBM odnotował skorygowany zysk na akcję w wysokości 2,65 dol., przebijając szacunki analityków (2,45 dol.). Przychody firmy wzrosły o 7 proc. rok do roku, osiągając 16,3 mld dol.
Ale jest i drugie oblicze IBM, gdy mówimy o sztucznej inteligencji. I to chyba ta „brzydsza” strona. Gigant ogłosił bowiem właśnie kolejną falę zwolnień – ma ona objąć kilka procent z jego liczącej 270 tys. osób załogi. Dokładne liczby nie są znane (szacuje się, że to kilka tysięcy pracowników), a firma wskazuje nie na redukcję zatrudnienia, lecz tzw. rebalancing. W praktyce ma chodzić o „dostosowanie kompetencji pracowników do nowych priorytetów strategicznych”. Ruch ten to część szerzej zakrojonej restrukturyzacji, której celem jest „przesunięcie zasobów w stronę kluczowych obszarów wzrostu”, takich jak sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa i technologie kwantowe.
Szef IBM Arvind Krishna wskazał, że koncern już zastąpił pracę setek osób w działach HR rozwiązaniami opartymi na AI. Dzięki temu możliwe było zwiększenie zatrudnienia w kluczowych segmentach – w tym wśród programistów, analityków danych i konsultantów AI.
Czytaj więcej
W komputerowym gigancie nawet 7,8 tys. stanowisk zostanie dotkniętych rewolucją – zamiast ludzi z...
Badania Uniwersytetu Stanforda pokazują, że w zawodach najbardziej narażonych na AI zatrudnienie pracowników w wieku 22-25 lat spadło o 6 proc. między końcem 2022 a lipcem 2025. Co ciekawe, w tym samym czasie starsi pracownicy notowali wzrost o 6-9 proc. To ważny sygnał. Początkowo sądzono, że to młodzi absolwenci z kompetencjami w AI będą wieść prym. Teraz zderzają się z bolesną rzeczywistością: biznes woli przekwalifikować doświadczonych specjalistów niż ryzykować z juniorami.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najcenniejsza firma świata, czyli Nvidia, raz po raz bije rekordy w zakresie wycen. Ale, jak się okazuje, nie jest to wcale najszybciej rosnąca spółka z branży AI na amerykańskiej giełdzie. Potentata wyprzedził pod tym względem inny koncern. Mowa o IBM, którego akcje od początku tego roku skoczyły o 45 proc. Dla porównania wzrost Nvidii to „tylko” 40 proc.
DeepSeek, jeden z kluczowych konkurentów OpenAI, twórcy ChatGPT, włączył się do dyskusji o wpływie sztucznej int...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Bruksela przygotowuje się do złagodzenia AI Act. Lobbing i naciski administracji prezydenta Donalda Trumpa wybij...
Nawet 10 proc. przychodów koncernu Meta Marka Zuckerberga w 2024 roku pochodziło z reklam promujących na Faceboo...
Akcjonariusze Tesli zatwierdzili bezprecedensowy pakiet wynagrodzeń Elona Muska wart nawet bilion dolarów. Milia...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Jensen Huang, dyrektor generalny Nvidii, ostrzegł, że „Chiny wygrają wyścig o sztuczną inteligencję”. Powodem ma...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas