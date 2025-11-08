Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kontrakty pomogły firmie IBM wyprzedzić Nvidię w wyścigu AI?

Dlaczego IBM osiągnęło imponującą dynamikę wzrostu notowań akcji?

Co skłoniło IBM do zmiany strategicznego kierunku inwestycji w AI?

Najcenniejsza firma świata, czyli Nvidia, raz po raz bije rekordy w zakresie wycen. Ale, jak się okazuje, nie jest to wcale najszybciej rosnąca spółka z branży AI na amerykańskiej giełdzie. Potentata wyprzedził pod tym względem inny koncern. Mowa o IBM, którego akcje od początku tego roku skoczyły o 45 proc. Dla porównania wzrost Nvidii to „tylko” 40 proc.

Ten zwrot docenili inwestorzy

Imponująca dynamika notowań akcji IBM i wzrost kapitalizacji to efekt docenienia przez inwestorów strategicznego zwrotu w kierunku budowania infrastruktury AI dla przedsiębiorstw, zamiast konkurowania w przestrzeni półprzewodników. IBM nawiązało współpracę z Groq (amerykański start-up, który projektuje i produkuje specjalistyczne chipy do obsługi zadań związanych z AI) w zakresie integracji jednostek przetwarzania języka naturalnego z platformą Watsonx Orchestrate, a poza tym ogłosiło też współpracę z Anthropic (twórcy modelu Claude). Efekt? Wycena spółki na poziomie 312,42 dol. za akcję. 45-proc. wzrost notowań w ciągu 10 miesięcy to dla IBM największa dynamika w takim okresie od lat. Eksperci podkreślają, że dobrze, iż firma nie próbuje ścigać się z Nvidią w produkcji chipów, a skupia się na warstwie tzw. inferencji, często pomijanym, lecz krytycznym elemencie, który przekłada modele AI na realnie działające aplikacje biznesowe. I to właśnie ten segment rynku ma zapewnić firmie stabilny wzrost.

Działalność IBM związana z generatywną AI przekroczyła w III kwartale 2025 r. wartość 9,5 mld dol., a jeszcze w maju było to 6 mld dol. Analitycy zauważają, iż pokazuje to szybką adopcję wśród klientów, którzy szukają praktycznych zastosowań, a nie tylko narzędzi do eksperymentów.