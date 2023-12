Zuckerberg rzuca wyzwanie Muskowi w Europie. Znalazł sposób, by obejść regulacje

Platforma, która premierę na świecie miała w lipcu br., ma ambicję rywalizować z X (d. Twitter). Meta, właściciel także Facebooka i Instagrama liczy, że jej konkurencyjne względem serwisu Elona Muska rozwiązanie, zdobędzie w ciągu kilku lat miliard użytkowników na całym świecie. Bez wejścia do Europy byłoby to jednak trudne. Stąd prezes Mety Mark Zuckerberg zdecydował się na odważny krok i – jak donosi „Wall Street Journal” – jeszcze w grudniu br. wystartuje z mikroblogową aplikacją na Startym Kontynencie. To na razie jeszcze nieoficjalne informacje.

Jak będzie wyglądać Threads w Polsce

Jak tłumaczy nam Ryszard Łach, menedżer Unity Group, wcześniejsza nieobecność Threads w Europie wynikała z surowych regulacji dotyczących usług online w Unii Europejskiej. Meta znalazła jednak sposób jak to obejść. Threads (po polsku: wątki) ruszy w Europie w dość nietypowej, bo mocno okrojonej wersji. Ma zaoferować bowiem Europejczykom możliwość korzystania z Threads wyłącznie w celu "konsumpcji” treści. Użytkownicy nie będą mogli zatem sami tworzyć wpisów. Nie będą nawet dysponować własnym profilem. – W mojej ocenie to rozwiązanie wydaje się być próbą obejścia tych regulacji, jednocześnie umożliwiając firmie rozwijanie swojej obecności na tym ważnym rynku. W pełni zgadzam się tu też z opinią Daniela Newmana z Futurum Group, który wskazuje na zwiększoną skrupulatność, z jaką firmy technologiczne muszą podchodzić do rynków regulowanych, takich jak UE – komentuje Ryszard Łach.

Wcześniej nie zdecydował się na wejście do UE m.in. właśnie z uwagi na regulacje dotyczące usług online, które – jak określił to „WSJ” – są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie. Ekspansja, będąca największym krokiem tej platformy od jej debiutu, może się udać, bo X przeżywa obecnie trudne chwile. Zuckerberg chce najwyraźniej pokonać słabość Muska, który boryka się z odpływem reklamodawców oraz licznymi aferami i oskarżeniami o antysemityzm.

Zuckerberg korzysta na problemach X

Wejście Threads może być atrakcyjną alternatywą dla reklamodawców, którzy porzucili X – w tym Disneya, IBM, czy Apple. Potencjał nowej platformy jest spory. W październiku miała on niecałe 100 mln aktywnych użytkowników miesięcznie (dla porównania X ma ich – wedle analiz Sensor Tower – aż 365 mln).