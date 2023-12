„Ludzie przemówili”: Elon Musk przywraca na X konto „króla ekstremistów”

Czytaj więcej Globalne Interesy Elon Musk antysemitą? Ludzie-jaszczury i ataki na Sorosa Elon Musk zaatakował George'a Sorosa, którego porównał do superzłoczyńcy z filmu „X-Men”, Magneto, i napisał, że chce „zniszczyć samą tkankę cywilizacji”. To tylko wierzchołek góry lodowej.

Ale teraz zmienił zdanie. Decyzja o przywróceniu Jonesa może się jednak nie spodobać nawet niektórym największym zwolennikom Muska. Inwestor Jason Calacanis, przyjaciel i zwolennik Muska, niegdyś uważany za faworyta do objęcia stanowiska dyrektora generalnego X, napisał w sobotę, że jest „za wolnością słowa, ale to, co zrobił Alex Jones, wyśmiewając rodziców zamordowanych dzieci, spowodowało prawdziwą krzywdę. Ci biedni rodzice sprawili, że kochająca teorie spiskowe publiczność Jonesa pojawiła się w prawdziwym świecie, aby ich nękać”.