Polacy już szykują się na zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją

Według niego AI jest postrzegana głównie jako technologiczna nowość i kojarzona z takimi rozwiązaniami jak chatboty. – Tymczasem to zupełnie nowy obszar ryzyka, a wiele przedsiębiorstw nie jest przygotowanych na cybernetyczne zagrożenia. Zaliczymy do nich ataki z wykorzystaniem spersonalizowanych wiadomości phishingowych w celu kradzieży danych czy też łatwiejsze pisanie kodów przez hakerów, którzy chcą znaleźć luki w oprogramowaniu – wylicza Ciepiela.

Ryzyko utrudnień w inwestycjach

Jak podkreśla ekspert, firmy z uwagą obserwują również opracowywany w UE tzw. AI Act. Przyjęte przez Parlament Europejski w zeszłym tygodniu przepisy (na razie to jeszcze wstępne porozumienie) mają szansę stać się pierwszym na świecie prawem, które będzie regulować stosowanie sztucznej inteligencji. Ustawa ma zapewniać, że systemy AI chronią prawa podstawowe, jak: demokracja, praworządność i zrównoważony rozwój środowiska, jednocześnie stymulując innowacje. Co istotne, nieprzestrzeganie zasad może prowadzić do nałożenia kar w wysokości nawet 35 mln euro lub 7 proc. globalnego obrotu. Zakazano m.in.: stosowania systemów kategoryzacji biometrycznej (wykorzystujących tzw. cechy wrażliwe, np. przekonania polityczne, religijne, rasę), pobierania wizerunków twarzy z internetu lub z nagrań z kamer w celu tworzenia baz danych rozpoznawania twarzy, a także tworzenia technologii do rozpoznawana emocji w miejscu pracy i instytucjach edukacyjnych czy systemów AI zdolnych do manipulowania zachowaniem i odczytywania słabości ludzi.

– Rozporządzenie ma szeroki zakres, starając się zapewnić wytyczne i ochronę w wielu obszarach, na które AI będzie miała wpływ w nadchodzących latach. Dla przeciętnego przedsiębiorstwa są to odniesienia do systemów AI tzw. ogólnego przeznaczenia, na które powinni zwrócić uwagę na początku. Nowe przepisy obejmują wymogi dotyczące przejrzystości, w tym dokumentacji technicznej i zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, a w przypadku, gdy informacje te nie są dostępne, przedsiębiorstwa będą zobowiązane do kontrolowania wykorzystania takich systemów w swojej organizacji – tłumaczy Neil Thacker, menedżer ds. bezpieczeństwa danych w Netskope.

Niemniej jednak, jak wskazuje Eliza Turkiewicz, ekspertka Konfederacji Lewiatan, przedsiębiorców niepokoi fakt, że z powodu szybkiego tempa negocjacji ws. AI Act pozostaje nadal wiele niewyjaśnionych kwestii. – A to może skutkować zdezorientowaniem rynku oraz brakiem pewności prawa – komentuje.

Jej zdaniem dodatkowe wytyczne i kolejne kroki legislacyjne mogą pomóc uzgodnić „bardziej przejrzysty kurs”. – Niepewność prawna i dodatkowy czas potrzebny do ustanowienia przepisów mogą wpłynąć na utrudnienia w inwestycjach w dziedzinie AI, czego należy zdecydowanie unikać – dodaje.