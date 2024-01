Nowa technologia zatrzęsła złotym. Eksperci tłumaczą, skąd wziął się błąd

Nadchodzi sztuczna inteligencja

Gdy liczby ewidentnie wyglądają na błędne, zwykła ludzka podejrzliwość broni nas przed pochopnymi decyzjami. - Mechanizm ten nie działa kompletnie, gdy błędy są drobne, ale wtedy też potencjalna strata jest niewielka. W przypadku algorytmów (botów), musi istnieć już specyficzny mechanizm uwzględniania anomalii - mówi Paweł Peryga, szef DevOps z Unity Group. W takich botach równie trudno jest jednak zabezpieczyć się przed drobnymi błędami, szczególnie gdy mówimy o High Frequency Trading, gdzie skomplikowane algorytmy analizują dane rynkowe i podejmują miliony decyzji w ekstremalnie krótkim czasie. W takim przypadku jakość danych wejściowych jest na wagę złota.

Ostatnimi czasy pojawił się również inny aspekt, z którym do tej pory nie mieliśmy do czynienia: algorytmy sztucznej inteligencji. Jakość danych wejściowych jest tu podwójnie ważna z racji popularnych ostatnio algorytmów bazujących na dużych modelach językowych.

- Dbanie o jakość danych wejściowych i to czym są karmione modele językowe oraz inne modele AI będzie silnym trendem w najbliższych latach. Na koncesjonowanie i regulacje w zakresie wytwarzania modeli (vide ostatnie decyzje UE) jest już za późno - uwolnienie modeli przez największych graczy spowodowało demokratyzację tego obszaru, ale troska o jakość danych zyska w najbliższych miesiącach z pewnością więcej uwagi – podsumowuje Peryga.

Wyparowały biliony dolarów

Złe źródła danych czy awarie systemów już nie raz doprowadziły do zawirowań na rynku finansowym, również na giełdach. Choć dysponują one coraz lepszymi zabezpieczeniami, to nie zdołały całkowicie wyeliminować ryzyka awarii ani błyskawicznych krachów, czyli gwałtownych załamań notowań, będących np. skutkiem błędów w działaniu programów komputerowych składających zlecenia. I tak np. w 2013 r. Nasdaq doświadczył kilkugodzinnego paraliżu będącego skutkiem awarii systemów IT. Z kolei w 2017 r. globalne serwisy dla inwestorów wyświetlały nieprawidłowe notowania spółek z rynku Nasdaq. Jak się okazało - zawiniły firmy pośredniczące w przekazywaniu danych. Szczegóły tej sytuacji nie zostały upublicznione. Pytania dotyczące awarii systemów padały też w 2010 r., kiedy w ciągu jednego dnia indeks S&P 500 załamał się, notując niespotykane od lat spadki, a wartość spółek stopniała o bilion dolarów. Giełda zaprzeczyła jakoby doszło do awarii, a ostatecznie o całe zdarzenie obwiniono inwestora Navindera Singh Sarao, który nie pracował dla żadnej konkretnej instytucji finansowej, ale handlował z zacisza rodzinnego domu. Postawiono mu kilkadziesiąt zarzutów, w tym oszustwa i manipulowania rynkiem.