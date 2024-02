Lądownik Nova-C, ale nazywany Odyseuszem lub IM-1, ma tuż przed północą czasu polskiego wylądować w kraterze Malapert A w pobliżu południowego bieguna Księżyca. Rejon ten ma kluczowe znaczenie, bo zawiera duże ilości lodu wodnego, który może być wykorzystywany w przyszłości do utrzymywania załogowej bazy, pozwalając na wytwarzania tlenu i paliwa rakietowego do tankowania kolejnych statków kosmicznych.

Choć to pojazd firmy Intuitive Machines, zabiera m.in. sześć ładunków NASA z instrumentami zaprojektowanych do gromadzenia danych o środowisku Księżyca przed planowanym powrotem astronautów na Księżyc pod koniec tej dekady.

Pierwszy krok w programie Artemis

Lądownik wystartował przed tygodniem z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego w Cape Canaveral przy użyciu dwustopniowej rakiety Falcon 9 SpaceX Elona Muska. Około 48 minut po wystrzeleniu sześcionożny lądownik został wypuszczony z górnego stopnia rakiety, około 200 km nad Ziemią i oddalił się w kierunku Księżyca. W środę dotarł na jego orbitę na wysokości 92 km nad powierzchnią, przebywając milion kilometrów.



Misja odbywa się w ramach prowadzonego przez NASA programu księżycowego Artemis. Zakłada on lądowanie załogi na Srebrnym Globie w końcu 2026 r. (pierwotnie miał to być 2025 rok). Małe lądowniki dotrą tam jako pierwsze, wyposażone w instrumenty umożliwiające dokładne badanie księżycowego krajobrazu, jego zasobów i potencjalnych zagrożeń. Pod koniec roku ma nastąpić kolejna misja Intuitive Machines z udziałem kilku małych łazików. - To, co teraz robimy, to zasadniczo odbudowa części wiedzy, którą mieliśmy podczas misji Apollo, ale którą utraciliśmy w ciągu ostatnich 50 lat - powiedział CNN Scott Pace, dyrektor Instytutu Polityki Kosmicznej Uniwersytetu George'a Washingtona.