Streamingowe platformy wprowadzają w Polsce oferty z reklamami. Ile kosztują?

Biuro prasowe WBD podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że dostęp do platformy Max nie oznacza podwyżek cen, ponieważ zawartość jest bogatsza niż HBO Max, a będzie jeszcze rozwijana.

Reklamowe oferty śladem SkyShowtime

Max nie będzie pierwszą platformą streamingową, która w naszym kraju oferuje abonament w wersji z reklamami.

Analogiczne podejście wcześniej zastosował SkyShowtime. Najtańszy abonament z reklamami tej platformy także kosztuje 19,99 zł, podczas gdy bez – niecałe 25 zł. Jako pierwsi w serwisie reklamowali się klienci grupy Wavemaker: Ikea, L’Oreal i Biedronka. Kosmetyczna firma promuje się w spocie w konwencji komedii romantycznej.

Paramount Advertising International reprezentujący SkyShowtime w Polce podkreślał, że liczba reklam w serwisie jest niewielka, nie przerywają one filmów. Przedstawiciele GroupM, do której należy Wavemaker, uważali, że tropem pierwszych reklamodawców platformy pójdą kolejni globalni gracze.

Według analityków Omdii w tym roku w Polsce dostęp z reklamami wprowadzą też Netflix czy Disney+.

Reklama na platformach streamingowych w Polsce to nowa forma promocji mogąca potencjalnie sprawić, że firmy zostawią w internetowej sieci więcej pieniędzy. Co do tego, jak duże mogą być to kwoty, zdania są podzielone, ale przedstawiciele branży są pewni, że przed nimi spore zwyżki.