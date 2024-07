Akcje spółki Donalda Trumpa wystrzeliły po zamachu. Zarobił blisko 1,5 mld dol.

Eksperci twierdzą, że Trump Media to akcje memowe: są przedmiotem obrotu na fali rozpędu i szumu medialnego, a nie solidnych fundamentów biznesowych. Od miesięcy Trump Media jest sposobem, w jaki inwestorzy obstawiają powrót Trumpa do Białego Domu, co czyni Truth Social główną platformą komunikacji prezydenckiej. Trump Media niedawno ogłosiło, że zostało dodane do indeksu akcji o dużej kapitalizacji Russell 1000 i indeksu Russell 3000. W rezultacie niezliczeni inwestorzy detaliczni są teraz właścicielami części Trump Media za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF. Mimo to Trump Media wciąż osiąga niewielkie przychody, a Truth Social pozostaje niewielkim graczem na rynku mediów społecznościowych.

Podczas nieudanego zamachu na Donalda Trumpa zginął jeden widz, a dwie inne osoby zostały poważnie ranne. Napastnik został zidentyfikowany jako Thomas Matthew Crooks.