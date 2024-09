Chiny zaskakują w wyścigu AI. Nowi gracze rzucają wyzwanie Ameryce i ChatGPT

Pojawiają się też nowi gracze. W ciągu kilku dni od premiery model 01.AI, Yi-34B, wspiął się na pierwsze miejsce w rankingu prowadzonym przez start-up Hugging Face, który porównuje możliwości modeli językowych AI w różnych standardowych testach zautomatyzowanej inteligencji. Start-up uruchomił kolejny model sztucznej inteligencji o nazwie Yi-VL-34B, który może przetwarzać obrazy i omawiać ich zawartość. Założycielem i dyrektorem generalnym start-upu jest Kai-Fu Lee, inwestor, który przed założeniem spółki Microsoftu w Pekinie, prowadził pionierskie badania nad sztuczną inteligencją, a następnie kierował chińskim oddziałem Google’a do 2009 r., czyli na rok przed wycofaniem firmy z kraju.

Czy potęga Chin w sztucznej inteligencji jest zagrożeniem?

Postęp chińskich firm musi być bardzo szybki, skoro coraz częściej słychać głosy ostrzegające przed zagrożeniem z tej strony. Sam Altman, szef OpenAI, twórcy ChatGPT, ostrzegł niedawno przed „autorytarnymi reżimami, zwłaszcza Chinami, które mogą osiągnąć przywództwo w tej dziedzinie”. Miałoby to dramatyczne skutki.

Na łamach „The Washington Post” napisał, że szybki postęp w tej branży oznacza, iż stoimy przed strategicznym wyborem na temat tego, w jakim świecie będziemy żyć. Czy to będzie taki, w którym Stany Zjednoczone i kraje sojusznicze rozwijają globalną sztuczną inteligencję, która rozprzestrzenia korzyści technologii i otwiera do niej dostęp, czy autorytarny, w którym narody lub ruchy, które nie podzielają wartości Zachodu, wykorzystują tę technologię do cementowania i rozszerzania swojej władzy.

Altman nie tylko wezwał do budowy zachodniej AI w opozycji do chińskiej, ale i prowadzi działania, które mogą utrudnić Państwu Środka rozwój w tej dziedzinie. Niedawno zablokował użytkownikom z Chin dostęp do ChatGPT. „Podejmujemy kroki, by zablokować ruch API z regionów, w których nie obsługujemy dostępu do usług OpenAI” – poinformowała firma.

Xiaohu Zhu, założyciel Centrum Bezpiecznej AGI w Szanghaju, stwierdził, że ruch OpenAI „wywołał poważne zaniepokojenie w chińskiej społeczności AI”. W Chinach działa przeszło 130 dużych modeli językowych (LLM), a to aż 40 proc. globalnego potencjału w tym zakresie (więcej jest tylko w USA).