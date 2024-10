Zaskakujący projekt Rosji. Chce eksportować gaz gigantycznymi okrętami podwodnymi

Michaił Kowalczuk powiedział, że podwodne statki miałyby 360 metrów długości i nie więcej niż 70 metrów szerokości. Byłyby zasilane reaktorami jądrowymi RITM-200, które Rosja wykorzystuje w swoich najnowszych lodołamaczach. Statki mogłyby zabierać 180 tys. ton ładunku. Problem w tym, że Zatoka Ob jest jednak zbyt płytka, aby tak wielki statek podwodny mógł pływać w zanurzeniu. Dlatego nadal potrzebna będzie pomoc lodołamaczy z portów w Sabetta (Jamał LNG) lub Gydan (Arctic LNG 2), by wyprowadzić nowe statki na głębinowe wody Arktyki na północ od Syberii, podaje „The Barents Observer”.

Czy gazowy plan Rosji jest realny?

Kowalczuk stwierdził, że o budowie podwodnych gazowców o napędzie atomowym mówi się już od dawna, bo od początku XXI wieku. - Teraz rozpoczęliśmy projektowanie z Gazpromem, prace będą posuwać się do przodu – dodał Kowalczuk. Największy rosyjski producent skroplonego gazu Novatek planuje zakup 16 takich statków.

Niektórzy eksperci są jednak sceptyczni co do wykonalności całego projektu. Alexander Nikitin, były oficer rosyjskiej marynarki wojennej, który jest ekspertem nuklearnym w wileńskim Centrum Przejrzystości Środowiskowej Bellona, powiedział, cytowany przez agencję Reutera, że Rosja nie ma możliwości budowy takiego okrętu podwodnego. - Potrzebne byłyby również dodatkowe statki i doki, a także załogi ze specjalnym szkoleniem. Ludzie myślą: „Może to zadziała”. Ale biorąc pod uwagę obecną sytuację, jest to mało prawdopodobne – powiedział, nazywając projekt „blefem”.