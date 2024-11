- Stanowczo sprzeciwiamy się nadmiernemu rozciąganiu przez USA koncepcji bezpieczeństwa narodowego, nadużywaniu środków kontroli eksportu i podejmowaniu złośliwych prób blokowania i tłumienia Chin – powiedział Mao Ning, rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych na konferencji.

Jakie skutki mogą przynieść kolejne ograniczenia eksportowe wobec Chin

Ograniczenia dostępu Chin do pamięci o dużej przepustowości wydają się mieć za cel spowolnienie prac kraju w zakresie opracowywania krajowych układów scalonych zdolnych do trenowania bardzo dużych i wydajnych modeli AI. Prawdopodobnie nowe ograniczenia zablokują dostęp do HMB3, najnowszej i najbardziej zaawansowanej wersji technologii, i nałożą pewne ograniczenia na dostęp do poprzedniej generacji, znanej jako HMB2. Rząd USA od lat nakłada na Chiny podobne kontrole eksportowe, mające na celu ograniczenie ich zdolności do produkcji zaawansowanych procesorów, ale kontrole te najwyraźniej nie powstrzymały Huawei przed opracowaniem konkurencyjnych chipów do trenowania dużych modeli AI.

Czytaj więcej Globalne Interesy Chiny szykują uderzenie w potęgę Amerykanów. Komputery i sztuczna inteligencja Władze w Pekinie zapowiadają zwiększenie łącznej mocy obliczeniowej kraju o ponad połowę do 2025 r. Chiny zwiększają nacisk na innowacje w zakresie superkomputerów i sztucznej inteligencji.

Chiński gigant technologiczny, który został tymczasowo sparaliżowany przez sankcje USA pół dekady temu, wysłał klientom próbki swojego najnowszego chipa do trenowania AI, zwanego Ascend już we wrześniu tego roku - podał South China Morning Post. Firmy testujące Ascend to podobno ByteDance, chińską spółkę macierzystą TikToka, która ma trenować duży model głównie przy użyciu Ascend. Baidu, która tworzy wiodącą chińską wyszukiwarkę i opracowała autonomiczne systemy jazdy, niedawno złożyła zamówienie na chipy Huawei, odchodząc od amerykańskiego giganta chipów Nvidia, według Reutersa.

Joe Biden chce spowolnić rozwój chińskiej AI

Ograniczenia eksportowe mające na celu ograniczenie chińskiego sektora AI rozpoczęły się za pierwszej administracji Trumpa. W 2019 r. do listy podmiotów dodano kilka obiecujących chińskich firm zajmujących się sztuczną inteligencją, co oznacza, że firmy amerykańskie, w tym producenci chipów, tacy jak Nvidia, będą musiały uzyskać specjalną licencję, aby móc z nimi współpracować. Następnie wprowadzono ograniczenia sprzedaży chipów wykonanych w technologii amerykańskiej do Huawei.

Administracja Bidena zaostrzyła kontrolę w październiku 2022 r., ograniczając eksport do Chin najnowocześniejszych chipów GPU, w tym tych produkowanych przez Nvidię, co miało na celu ograniczenie możliwości każdej chińskiej firmy do trenowania najpotężniejszych modeli sztucznej inteligencji. Przepisy zaostrzono rok później.