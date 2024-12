AI Elona Muska zyskała miliardy. To będzie wojna z twórcą ChatGPT o pozycję nr 1

To jeden ze start-upów założonych przez Muska, który chce dołączyć do wyścigu AI. Wiodąca dziś w branży generatywnej sztucznej inteligencji pozycja OpenAI, którego Musk zresztą był współzałożycielem, miliarderowi ewidentnie nie pasuje. Stąd jego firma xAI ma ambicję, by rzucić wyzwanie liderowi branży.

Miliardy na sztuczną inteligencję. Nvidia i AMD razem z Muskiem

Chatbot Grok, którego opracowała, spotkał się ze świetnym rynkowym przyjęciem. Skuteczna odpowiedź na ChatGPT zadziałała jak magnes i skusiła inwestorów. Jak podał SEC (amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w serii B finansowania start-up pozyskał właśnie 6 mld dol. Taką imponującą kwotę wyłożyła grupa wiodących funduszy VC i banków. Na liście są m.in. Morgan Stanley, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, czy Blackrock. A na tym nie koniec, bo pieniądze wyłożyły również koncerny dominujące na rynku chipów: Nvidia oraz AMD.

Warto dodać, że to nie pierwsze tak duże zasilenie realizowanego przez Muska projektu AI – wcześniej, bo w I połowie 2024 r., xAI otrzymał również 6 mld dol. finansowania. W sumie zatem do rywala OpenAI od inwestorów trafiło już 12 mld dol. Na początku roku wartość start-upu szacowano na 18 mld dol. Kilka miesięcy temu miała ona sięgać już 24 mld dol. W listopadzie br. CNBC poinformowało, że xAI dąży jednak do wyceny na poziomie 50 mld dol.

Jak Elon Musk rozwija Groka

Według „Financial Times”, dostęp do 25 proc. akcji xAI mieli otrzymać inwestorzy, którzy pomogli Muskowi sfinansować przejęcie Twittera (obecnie X). Działający w branży generatywnej sztucznej inteligencji start-up powstał w ub. r., a Grok był jego pierwszym, flagowym produktem. Podstawowa jego wersja jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników X. To nie tylko narzędzie generujące tekst, ale – dzięki integracji z systemem Flux – również obrazy. Model może również analizować zdjęcia, podsumowywać wiadomości i trendy. Nieoficjalnie mówi się, że Grok może w przyszłości obsługiwać jeszcze więcej funkcji – od rozszerzania możliwości wyszukiwania kont na X, przez analizę postów, po tworzenie automatycznych odpowiedzi. Firma xAI w październiku udostępniła API, umożliwiając klientom wbudowanie Grok w ich aplikacje, platformy i usługi. Teraz z kolei startuje z osobną apką Grok – na razie dostępna będzie dla testowej grupy urządzeń Apple.