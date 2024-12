Ta spółka osiągnęła porażającą wartość i rynkową pozycję. Elon Musk zaciera ręce

W 2024 roku firma przeprowadziła 131 misji orbitalnych, podczas gdy w poprzednim roku było ich 98. To więcej niż połowa takich startów na świecie. Zdecydowaną większość, bo aż 128, wykonała podstawowa rakieta Falcon 9, a za dwa pozostałe odpowiadał większy Falcon Heavy – podaje space.com. Daleko za SpaceX pod względem liczby wystrzeleni rakiet kosmicznych znajdują się instytucje i firmy z Chin, Indii, Rosji czy Europy.

Cztery z tegorocznych startów Falcona 9 miały charakter załogowy. Szczególnie głośno było o Polaris Dawn, kiedy we wrześniu statek z astronautami przeleciał dalej od Ziemi niż jakikolwiek inny od czasów księżycowych misji Apollo i astronauci Jared Isaacman i Sarah Gillis przeprowadzili pierwszy w historii prywatny spacer kosmiczny.

Skąd takie sukcesy SpaceX? Firma wygrywa z rywalami cenami, gdyż notuje znacznie niższe koszty. Jej rakiety można bowiem wykorzystywać wielokrotnie. Np. 4 grudnia firma pobiła rekord, wykorzystując po raz 24 pierwszy stopień rakiety Falcon 9. A na tym nie musi się wcale skończyć.

Pozycja firmy i jej niskie koszty przekładają się na optymizm inwestorów i wręcz kosmiczną wycenę spółki. Na początku grudnia SpaceX i inwestorzy tej spółki zgodzili się na zakup akcji o wartości 1,25 miliarda dolarów od pracowników i innych osób, mających dostęp do poufnych informacji w firmie. W ramach transakcji firmę wyceniono na około 350 miliardów dolarów, co czyni SpaceX najcenniejszym prywatnym start-upem na świecie. To właśnie dzięki kosmicznej spółce i motoryzacyjnemu koncernowi Tesla majątek Elona Muska sięga już około 450 mld dol. – wynika z danych Bloomberg Billionaires Index. Od początku 2024 roku Musk powiększył jego wartość o grubo ponad 200 miliardów dolarów.