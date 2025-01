Platformy streamingowe ostro walczą o kibiców. Na jakie prawa do transmisji stawiają?

Czytaj więcej Technologie Po Mundialu w Katarze zimowe igrzyska u Saudów. Mają przyćmić wszystko Narciarski kurort u wybrzeży Morza Czerwonego? Czemu nie. Arabowie budują miasto przyszłości, które ma nas jeszcze wielokrotnie zadziwić. Już powstaje gigantyczna sztuczna wyspa, a w planach są sztuczny księżyc i świecący piasek plaż.

Jednak nie dlatego, żeby spełnić marzenia użytkowników, globalni gracze od streamingu podjęli kosztowną walkę o sportowe prawa. Są inne powody. Po pierwsze lata po pandemii Covid-19 pokazały, że musza liczyć się z mniejszym zainteresowaniem. Po drugie sport to dla nich narzędzie w walce nie tylko o widza, ale i o reklamodawców.

Chodzi o to, że popularne transmisje sportowe przyciągają największe budżety reklamowe, a to o nie zaczynają walczyć coraz silniej serwisy internetowe. I to także niezależne od medialnych koncernów serwisy, niegdyś obiecujące widzom, że u nich reklam nie będzie. Żeby złamać tę obietnicę, trzeba mieć dobry powód albo umiejętnie przemycać marketingowy przekaz.

Na pierwszy ogień poszły abonamenty z relatywnie tanią miesięczną opłatą, ale z reklamami. Niektóre platformy zdecydowały się na nie także w Polsce.

Za to bliżej spełnienia oczekiwań widzów są przedstawiciele „starej ekonomii". Amerykańscy nadawcy telewizyjni wywodzący się ze starej ekonomii zbroją się i widać, że nie powiedzieli ostatniego słowa, jeśli chodzi o sport. Wszystko wskazuje na to, że ostatecznie dojdzie do powstania wspólnego serwisu Venu Sports, zbudowanego przez Warner Bros Discovery (w Polsce WBD to właściciel TVN, Playera i Max.com), Fox Corporation i The Walt Disney Company. Firma, której roszczenia blokowały im projekt poszła na ugodę i jej serwis zostanie połączony z disneyowskim Hulu. Z trzech gigantów medialnych największym pakietem praw do transmisji sportowych dysponuje WBD, właściciel Eurosportu. W 2024 r. grupa transmitowała on-line igrzyska olimpijskie. Od niedzieli pokazuje zmagania w tenisie – Australian Open.

W Europie ważnym graczem w dziedzinie transmisji sportu pozostaje Canal+ Groupe, która przejęła część praw po skandynawskiej grupie Viaplay (najpierw kupiła jej akcje), rezygnującej z powodów finansowych z rozwoju platformy streamingowej za granicą. Viaplay w tym roku wyjdzie z Polski, Canal+ Polska pokaże zaś od nowego sezonu mecze Premiere Ligue. Pokazywana przez Skandynawów Formuła 1 wróci natomiast do Eleven Sports, należącego do Grupy Cyfrowy Polsat, właściciela platformy Polsat Box Go. Podobnie – piłkarskie rozgrywki drużyn niemieckich, czyli Bundesliga.