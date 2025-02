OpenAI rusza z przełomowym projektem Orion. DeepSeek odpowiada wojną cenową

Rywalizacja między kluczowymi graczami na rynku generatywnej sztucznej inteligencji mocno przyspiesza. Chiński projekt DeepSeek, który przebojem wdarł się do czołówki narzędzi AI na świecie, znalazł sposób na dalsze zwiększanie swojej popularności.

Tańszy DeepSeek walczy o klientów w USA i Europie

Firma zdecydowała się znacząco ściąć koszt tzw. tokenów (podstawowa jednostka tekstu przetwarzanego przez modele AI). Aby pokazać skalę przeceny trzeba powiedzieć, że od 2023 r. wartość tokenów w OpenAI zmniejszyła się ponad 10 razy. Tymczasem cena usługi Reasoner API od DeepSeek już teraz jest prawie 30 razy niższa niż w przypadku modelu o1 OpenAI. Chińczycy, rzucają wyzwanie twórcom ChatGPT, ogłosili, że obniżą ceny o kolejne 75 proc. A swoją promocję kierują głównie do odbiorców, w których celuje OpenAI. Chodzi bowiem o rynki amerykański i europejski. Obniżka ma dotyczyć bowiem godzin dopasowanych właśnie do czasu pracy w USA i UE. Co ciekawe, zapowiada się na ostrą wojnę cenową, bo Sam Altman wcale nie chce oddawać pola konkurentowi. Założyciel OpenAI nie wykluczył, że firma będzie prowadzić system dziesięciokrotnego obniżenia kosztów co kolejne 12 miesięcy.

CB Insights wskazuje, że obecnie cena to kluczowy wabik, który przyciąga użytkowników do DeepSeek. Analitycy twierdzą, że niższy koszt to „ogromny bodziec”. W raporcie CB Insights można przeczytać, że to, co Chińczycy oferują, jest niezwykle atrakcyjne, zwłaszcza że modele OpenAI są drogie. Z drugiej strony eksperci twierdzą, że w przypadku DeepSeek istnieją jednak potężne wątpliwości co do niezawodności i część firm, które korzystają z tego narzędzia, ma zapasowy system AI. Ten, jeśli DeepSeek zawiedzie, przełącza się np. na o1 od OpenAI.

Co potrafi GPT-4.5 od Open AI?

I właśnie na jakość i zaawansowanie swoich modeli stawia Altman. Jego firma wypuściła właśnie Oriona – to najnowszy i najpotężniejszy dotychczas system GPT-4.5. Trenowano go z wykorzystaniem większej mocy obliczeniowej i danych niż jakikolwiek model wcześniej. Dostęp do tego potężnego narzędzia otrzymają subskrybenci ChatGPT Pro (planu za 200 dol. miesięcznie), a za kilka dni również klienci, którzy zapisali się na ChatGPT Plus i ChatGPT Team.