Koniec legendy. Microsoft likwiduje Skype, padła data

Teraz aplikacja idzie jednak do likwidacji. - To wielka sprawa dla użytkowników Skype'a i jesteśmy bardzo wdzięczni za ich wsparcie - powiedział Jeff Teper, prezes Microsoft 365 Collaborative Apps and Platforms, w wywiadzie dla TechCrunch w tym tygodniu. - W tym momencie skupienie się na Teams pozwoli nam przekazać prostszy komunikat i przyspieszyć innowacje - dodał.

Co likwidacja Skype'a oznacza dla użytkowników?

Do 5 maja użytkownicy będą mieli możliwość przeniesienia swoich kontaktów i danych z czatu Skype na platformę Microsoft Teams. Wiadomość ta nie jest zaskoczeniem dla tych, którzy śledzili Skype'a w ostatnich latach. Chociaż Microsoft wprowadził ofertę Skype dla firm w 2015 roku, pojawienie się Teams pokazało nowy kierunek dla koncernu jeśli chodzi o komunikację. Przedstawiano go jako klon platformy Slack, ale ambicje Microsoftu były ogromne. Aplikacja miała także obejmować czaty wideo i tekstowe czyli to samo, co oferował Skype. Jego los był już wtedy przypieczętowany.

Gwoździem do trumny Skype'a jest informacja sprzed dwóch lat, kiedy Microsoft zaczął wprowadzać aplikację Teams na komputery stacjonarne i aplikacje internetowe. W ciągu tych dwóch lat liczba minut połączeń klientów w Teams wzrosła czterokrotnie, choć nie podano na ilu klientów rozkłada się podana liczba 320 milionów użytkowników.

Microsoft zachęca użytkowników do przejścia na Teams Free. Oferuje on dodatkowe funkcje niedostępne w Skype, takie jak integracje kalendarza, ale Teams Free nie ma innych kluczowych funkcji, które były znakiem rozpoznawczym Skype'a — w szczególności funkcji połączeń telefonicznych, która umożliwiała użytkownikom dzwonienie na numery komórkowe i stacjonarne, a także odbieranie połączeń telefonicznych z numeru telefonu Skype.