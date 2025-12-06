Netflix przejmuje właściciela HBO Max i grupy TVN. To szok dla polskiego rynku

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego współpraca Netflixa z HBO Max może stworzyć nowego lidera na rynku streamingu?

Jakie są kluczowe czynniki stojące za decyzją o połączeniu tych dwóch firm?

Jakie szanse i wyzwania stoją przed Netflixem w kontekście tej transakcji?

Jakie mogą być potencjalne konsekwencje dla rynku medialnego w Polsce?

Przyjęciem oferty Netfliksa przez zarząd Warner Bros Discovery zakończył się (jak się wydaje) wyścig o medialny koncern, do którego w Polsce należy grupa TVN z platformą Player.pl, a streamingowy serwis HBO Max jest numerem trzy.

– Część z was jest zaskoczona i wiem, dlaczego. Przez lata byliśmy budowniczym, a nie kupującym. To jednak olbrzymia okazja – powiedział w piątek analitykom finansowym Ted Sarandos, prezes Netfliksa. Według niego dzięki połączeniu biznesów powstanie „lepszy Netflix”.

Haitong: Netflix potrzebuje tego połączenia. Omdia: powstanie potęga

Konrad Księżopolski, dyrektor wykonawczy ds. fuzji i przejęć w Haitong Banku, transakcji się nie dziwi. – HBO ma wieloletnie doświadczenie w produkcji jakościowego kontentu wideo i potrzebne do niej aktywa, w tym bogatą bibliotekę i dobrą platformę ich dystrybucji z dużą bazą klientów. Na tym wszystkim opiera się biznes Netfliksa i tego potrzebuje ta firma, aby pozostać wyróżniającym się podmiotem na mocno konkurencyjnym rynku streamingu i płatnej telewizji – uważa Konrad Księżopolski.