Netflix przejmuje właściciela HBO Max i grupy TVN. To szok dla polskiego rynku

Aktualizacja: 07.12.2025 01:59 Publikacja: 06.12.2025 13:47
Netflix przejmuje właściciela HBO Max. Stanie się absolutnym dominatorem w streamingu w Polsce
Foto: Bloomberg
Przyjęciem oferty Netfliksa przez zarząd Warner Bros Discovery zakończył się (jak się wydaje) wyścig o medialny koncern, do którego w Polsce należy grupa TVN z platformą Player.pl, a streamingowy serwis HBO Max jest numerem trzy.
– Część z was jest zaskoczona i wiem, dlaczego. Przez lata byliśmy budowniczym, a nie kupującym. To jednak olbrzymia okazja – powiedział w piątek analitykom finansowym Ted Sarandos, prezes Netfliksa. Według niego dzięki połączeniu biznesów powstanie „lepszy Netflix”.
Konrad Księżopolski, dyrektor wykonawczy ds. fuzji i przejęć w Haitong Banku, transakcji się nie dziwi. – HBO ma wieloletnie doświadczenie w produkcji jakościowego kontentu wideo i potrzebne do niej aktywa, w tym bogatą bibliotekę i dobrą platformę ich dystrybucji z dużą bazą klientów. Na tym wszystkim opiera się biznes Netfliksa i tego potrzebuje ta firma, aby pozostać wyróżniającym się podmiotem na mocno konkurencyjnym rynku streamingu i płatnej telewizji – uważa Konrad Księżopolski.
– Tą transakcją Netflix odskakuje od najbliższej konkurencji – dodaje. Dla. porównania platformy The Walt Disney Company – Disney+ i Hulu – mają około 200 mln subskrybentów.
Maria Rua Aguete z londyńskiego biura firmy doradczej Omdia uważa, że mamy do czynienia z jednym z najważniejszych wydarzeń w historii streamingu. – Firma streamingowa staje się znaczącą siłą na rynku. Z tego połączenia powstanie potęga w zakresie własności intelektualnej premium, technologii i globalnej dystrybucji – komentuje Rua Aguete.
Według jej wyliczeń, Netflix i HBO Max po integracji baz użytkowników (w części się nakładają) mogą mieć 350–400 mln subskrybentów.
W wyścigu o WBD uczestniczyli także Paramount, kontrolowany przez rodzinę Ellisonów oraz Comcast. Larry Ellison chciał kupić całą grupę.
– Dzisiejsza informacja o wyborze oferty Netfliksa, a nie Paramountu jest według mnie lekkim zaskoczeniem i wyborem, którego słuszność i ostateczny efekt finansowy będzie można ocenić dopiero, kiedy dowiemy się o planach w stosunku do biznesu telewizji linearnej Discovery Global. Paramount proponował zakup w pakiecie również tego, według mnie, schyłkowego biznesu, który samodzielnie wystawiony na sprzedaż może nie osiągnąć satysfakcjonującej dla sprzedającego ceny – komentuje Dominik Libicki, b. wieloletni prezes Cyfrowego Polsatu.
– Bardzo pozytywnie oceniam za to determinację Netfliksa do zamknięcia tej transakcji w takim kształcie – dodaje.
Tomasz Jagiełło, prezes sieci kin Helios (Grupa Agora) wskazuje, że Netflix powinien być gotowy na takie przeciwności, takie jak zapowiedziana już próba wrogiego przejęcia przez Paramount, oraz wsparcie tej grupy przez Donalda Trumpa.
– Netflix nie jest operatorem telewizji linearnej i nie ma póki co ambicji, aby takowym zostać, dlatego kanały linearne jak np. CNN, TNT, TVN i kanały sportowe wydzielane są do osobnego podmiotu Discovery Global. Firma ta ma być wprowadzona na giełdę. Taka konstrukcja w mojej ocenie zmniejsza ryzyko zmiany właściciela TVN, gdyż pozostanie on jednym z aktywów firmy o podobnym modelu biznesowym: linearną telewizją z ekspozycją na rynek reklamy – tłumaczy Konrad Księżopolski.
– Zaczekajmy na to, co w najbliższych tygodniach wydarzy się w Stanach Zjednoczonych. Transakcja wymaga akceptacji Departamentu Sprawiedliwości, a ten, jako urząd antymonopolowy, potrafi zwlekać z decyzją nawet rok, jak w przypadku zakupu Warnera przez AT&T – komentuje Tomasz Jagiełło.
– Tylko na polskim rynku Netflix odpowiada za około jedną trzecią wszystkich subskrypcji, a HBO Max to trzeci największy serwis pod tym względem. Skala wpływu transakcji na rynek byłaby więc duża i może być ona uznana za przykład budowy znaczącej pozycji zagrażającej konkurencji – ocenia Patryk Gawłowicz, analityk rynku ICT w PMR Market Experts by Hume.
Ted Sarandos problemów z uzyskaniem zgód antymonopolowych się nie spodziewa.
Operacja ma potrwać 12–18 miesięcy. Netflix chce przejąć segment streamingu i studiów producenckich WBD już po tym, jak grupa ta podzieli się na dwie części. Zapłaci za WBD w dużej mierze gotówką: 10 mld dol. wyasygnuje z własnej kasy, a 50 mld dol. to kredyt konsorcjalny. Wyda też akcjonariuszom WBD własne akcje.
Tzw. wartość przedsiębiorstwa WBD została ustalona w transakcji na 82,7 mld dol. (27,5 dol. na akcję). Po uwzględnieniu synergii (2-3 mld dol. po dwóch latach) ma odpowiadać 14,3-krotności skorygowanego wyniku EBITDA WBD w 2026 r. Menedżment Netfliksa nie zdradza, jak chciałby osiągnąć synergie.
– Połączone firmy mogą wywierać presję na operatorów kablowych i telekomunikacyjnych i oczekiwać podwyższenia stawek za kontent – wskazuje Kisielewski. A Maria Rua Aguete tłumaczy, że Netflix ma sposób, jak zwiększyć zyski na franczyzach takich jak „Harry Potter” i „Przyjaciele”. Spodziewa się też, że z czasem Netflix zrezygnuje z osobnej aplikacji HBO Max.
– Komplementarność technologii i skali Netfliksa oraz możliwości produkcyjnych najwyższej jakości kontentu, z czego słynie HBO, odpowiednio przełożona na przyszłą wspólną ofertę sprzedażową, pozwoli kupującemu na dalsze powiększanie bazy klientów i podniesienie poziomu ich lojalności. To w efekcie zbuduje znaczący wzrost przychodów. Jeśli dodać do tego synergie kosztowe, myślę, że Netflix może być spokojny o przyszły wynik ekonomiczny w segmencie streamingu. Dodatkowo gigant, jakim już dziś jest Netflix, właśnie zapewnił sobie potencjał do długiej dominacji – uważa Dominik Libicki.
– Pytanie, czy równie dobrze poradzi sobie z rozwojem segmentu produkcji filmowej i jaką ma dla niego strategię? – zastanawia się. – CEO Ted Sarandos wypowiadał się w przeszłości o kinie jako koncepcie, który musi odejść do lamusa. Dlatego pytanie, które zadaje sobie dziś całe Hollywood, to czy zmiany, jakie wprowadzi w WBD w efekcie nie osłabią jeszcze bardziej tej branży, która i tak swoje najlepsze lata ma już dawno za sobą – konkluduje Dominik Libicki.
– Zakładając, że do transakcji dojdzie, ważne będzie, jakim partnerem będzie Netflix dla branży kinowej po przejęciu HBO i WBD, czyli w dwóch słowach, jakie będzie okienko między premierą kinową a premierą na platformie – wtóruje mu Tomasz Jagiełło.
