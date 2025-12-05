Reklama

Cristiano Ronaldo rzuca wyzwanie Google i OpenAI. Piłkarz zainwestował w AI

Cristiano Ronaldo, ikona światowego futbolu, to coraz sprawniejszy gracz na rynku nowych technologii. Portugalczyk zainwestował właśnie w Perplexity AI – start-up konkurujący z botami Gemini od Google’a i ChatGPT od OpenAI.

Publikacja: 05.12.2025 11:20

Zaangażowanie Cristiano Ronaldo nie ogranicza się jednak wyłącznie do transferu kapitału. Partnerstwo zakłada stworzenie dedykowanej strony docelowej o nazwie „Perplexity x CR7”

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego zaangażowanie Ronaldo w Perplexity AI wykracza poza kapitałowe wsparcie firmy?
  • W jaki sposób technologia AI może zmienić sposób prezentowania kariery piłkarskiej?
  • Kto już wsparł finansowo Perplexity AI i jakie są jej dalsze plany rozwojowe?

Dla Cristiano Ronaldo boisko piłkarskie od dawna nie jest jedynym miejscem, w którym bije rekordy. Legenda sportu ogłosiła właśnie rozszerzenie swojego portfela biznesowego o inwestycję w jedną z najgorętszych spółek z branży sztucznej inteligencji – decyzja ta zapadła w momencie, gdy wycena kalifornijskiego start-upu osiągnęła poziom 20 mld dol. To plasuje Perplexity w ścisłej czołówce firm technologicznych na świecie.

Przemowa Ronaldo dziełem bota

Zaangażowanie Ronaldo nie ogranicza się jednak wyłącznie do transferu kapitału. Partnerstwo zakłada stworzenie dedykowanej strony docelowej o nazwie „Perplexity x CR7”. Ma to być interaktywna, oparta na technologii AI wizytówka, prezentująca dwudziestoletnią karierę 39-letniego zawodnika, która pozwoli fanom na nowo odkryć jego sportowe osiągnięcia. W swoim oświadczeniu na platformie X piłkarz podkreślił… filozoficzny aspekt tej decyzji inwestycyjnej.

– Ciekawość jest warunkiem wielkości. Wygrywasz, kiedy każdego dnia zadajesz nowe pytania. Dlatego z dumą ogłaszam moją inwestycję w Perplexity – napisał Ronaldo, wskazując na „zbieżność wartości, jakimi kieruje się w sporcie, z misją firmy”.

Relacja Portugalczyka z firmą z San Francisco ma jednak znacznie bardziej pragmatyczne korzenie. Zanim Ronaldo stał się inwestorem, był – jak sam przyznaje – zwykłym użytkownikiem szukającym pomocy w stresującej sytuacji. Historia ta wyszła na jaw w październiku, podczas gali Portugal Football Globes. Ronaldo, odbierając nagrodę Prestige Globe, publicznie wyznał, że wykorzystał narzędzie Perplexity do przygotowania swojego wystąpienia.

– Tego popołudnia siedziałem przy stole, zastanawiając się, co powiem w tym przemówieniu – relacjonował piłkarz, cytowany przez media. Przyznał, że czując zdenerwowanie, sięgnął po sztuczną inteligencję.

Ronaldo dołącza do Nvidii i Jeffa Bezosa

To organiczne zainteresowanie produktem przerodziło się w decyzję biznesową, która może przynieść korzyści obu stronom. Dla Perplexity obecność Ronaldo w gronie inwestorów to potężny atut marketingowy. Piłkarz jest niekwestionowanym królem mediów społecznościowych – we wrześniu ub. r. przekroczył historyczny próg miliarda obserwujących na wszystkich swoich głównych platformach. Tak gigantyczna baza fanów może znacząco przyspieszyć adopcję narzędzia i pomóc w dotarciu do użytkowników, którzy dotychczas nie korzystali z zaawansowanych wyszukiwarek AI.

Perplexity AI to firma założona w 2022 r. przez Aravinda Srinivasa oraz grupę byłych badaczy z tak renomowanych ośrodków jak OpenAI, Google czy DeepMind. Ich celem było stworzenie alternatywy dla tradycyjnych wyszukiwarek. Perplexity pozycjonuje się jako „silnik odpowiedzi” (ang. answer engine) i – w odróżnieniu od klasycznego Google’a, który zasypuje użytkownika listą linków – generuje bezpośrednie, konwersacyjne odpowiedzi na zadane pytania, każdorazowo podając cytowania źródeł. Strategia ta przynosi wymierne efekty – we wrześniu 2025 r., po pozyskaniu nowej rundy finansowania w wysokości 200 mln dol., wycena spółki poszybowała. Na jej pokładzie inwestorskim są już twórca Amazona Jeff Bezos, producent chipów Nvidia i japoński SoftBank. Szacuje się, że jej roczny powtarzalny przychód (ARR) zbliża się do poziomu 200 mln dol. A to dopiero początek ekspansji – firma konkuruje z gigantami jak Google i OpenAI. Jej bot przetwarza już ponad 780 milionów zapytań miesięcznie, a ambicje twórców sięgają dalej. W lipcu Perplexity uruchomiło własną przeglądarkę internetową opartą na sztucznej inteligencji o nazwie Comet.

Źródło: rp.pl

