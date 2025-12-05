Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego zaangażowanie Ronaldo w Perplexity AI wykracza poza kapitałowe wsparcie firmy?

W jaki sposób technologia AI może zmienić sposób prezentowania kariery piłkarskiej?

Kto już wsparł finansowo Perplexity AI i jakie są jej dalsze plany rozwojowe?

Dla Cristiano Ronaldo boisko piłkarskie od dawna nie jest jedynym miejscem, w którym bije rekordy. Legenda sportu ogłosiła właśnie rozszerzenie swojego portfela biznesowego o inwestycję w jedną z najgorętszych spółek z branży sztucznej inteligencji – decyzja ta zapadła w momencie, gdy wycena kalifornijskiego start-upu osiągnęła poziom 20 mld dol. To plasuje Perplexity w ścisłej czołówce firm technologicznych na świecie.

Przemowa Ronaldo dziełem bota

Zaangażowanie Ronaldo nie ogranicza się jednak wyłącznie do transferu kapitału. Partnerstwo zakłada stworzenie dedykowanej strony docelowej o nazwie „Perplexity x CR7”. Ma to być interaktywna, oparta na technologii AI wizytówka, prezentująca dwudziestoletnią karierę 39-letniego zawodnika, która pozwoli fanom na nowo odkryć jego sportowe osiągnięcia. W swoim oświadczeniu na platformie X piłkarz podkreślił… filozoficzny aspekt tej decyzji inwestycyjnej.

– Ciekawość jest warunkiem wielkości. Wygrywasz, kiedy każdego dnia zadajesz nowe pytania. Dlatego z dumą ogłaszam moją inwestycję w Perplexity – napisał Ronaldo, wskazując na „zbieżność wartości, jakimi kieruje się w sporcie, z misją firmy”.

Relacja Portugalczyka z firmą z San Francisco ma jednak znacznie bardziej pragmatyczne korzenie. Zanim Ronaldo stał się inwestorem, był – jak sam przyznaje – zwykłym użytkownikiem szukającym pomocy w stresującej sytuacji. Historia ta wyszła na jaw w październiku, podczas gali Portugal Football Globes. Ronaldo, odbierając nagrodę Prestige Globe, publicznie wyznał, że wykorzystał narzędzie Perplexity do przygotowania swojego wystąpienia.