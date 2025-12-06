„Woke Stasi commissars”. Musk chce likwidacji UE po karze dla serwisu X, wojna na tweety

Komisja podała, że zidentyfikowano trzy podmioty stojące za X: X Holdings Companies, xAI oraz Elona Muska „na samym szczycie”. Rzecznik Komisji Thomas Regnier dodał, że kara została nałożona za „naruszenie popełnione przez X”, ale „adresowana jest do całej struktury korporacyjnej”. Kara ta jest tylko pierwszym etapem śledztwa UE wobec X – kolejne będzie dotyczyć treści publikowanych na platformie. Postępowanie rozpoczęło się 18 grudnia 2023 r.

USA odpowiadają: to atak na amerykańskie firmy

W odpowiedzi Musk nazwał unijnych regulatorów „woke Stasi commissars”, nawiązując do wschodnioniemieckiej służby bezpieczeństwa i antydyskryminacyjnej postawy „woke” (dla Muska oznacza to przesadną poprawność polityczną i cenzurę kulturową) i ostrzegł, że „zaraz zrozumieją pełne znaczenie efektu Streisand” [zjawisko internetowe, w którym próba ocenzurowania, ukrycia lub usunięcia informacji skutkuje jej gwałtownym nagłośnieniem – red.]. Nie wyjaśnił, na czym ma polegać jego reakcja ani jakie osoby zostaną nią objęte. W kolejnym wpisie zaapelował, by UE została „zlikwidowana”.

Decyzja UE spotkała się z ostrą reakcją władz USA, które określają ją jako atak na wolność słowa i działanie wymierzone w amerykańskie firmy. Wiceprezydent JD Vance skrytykował karę już w czwartek, jeszcze zanim Komisja ją formalnie ogłosiła, mówiąc, że „UE powinna wspierać wolność słowa, a nie atakować amerykańskie firmy z byle powodu”. W odpowiedzi Komisja podkreśliła, że „DSA nie ma nic wspólnego z cenzurą, a decyzja dotyczyła wyłącznie przejrzystości X”.

Karę ostro skrytykował sekretarz stanu USA Marco Rubio. „140 mln dol. grzywny od Komisji Europejskiej to nie tylko atak na X, to atak na wszystkie amerykańskie platformy technologiczne i amerykański naród ze strony zagranicznych rządów. Dni cenzurowania Amerykanów w internecie się skończyły” – napisał Rubio w serwisie X. Z kolei jego zastępca Christopher Landau stwierdził, że europejskie państwa nie mogą polegać na USA w kwestiach bezpieczeństwa, jednocześnie „podważając bezpieczeństwo USA poprzez działania UE”.

Wysłannik Trumpa, Andrew Puzder, określił karę jako „nadmierną i będącą efektem europejskiej nadregulacji wymierzonej w amerykańskie innowacje”. Dodał, że administracja Trumpa zamierza sprzeciwiać się takim regulacjom.