Polski rząd uderza w amerykańskie koncerny. Będzie podatek

Gawkowski podkreślił, że big techy, dzięki polskim użytkownikom, osiągają na naszym rynku ogromne zyski. – Chcemy, aby część, a nie ułamek tych środków wracała do polskiego budżetu – zaznaczył w rozmowie z PAP.

Minister nie wyjaśnił jednak, o co dokładnie chodzi. Nie ujawnił też podmiotów, które miałyby zostać objęte nową daniną. Można jednak domyślić się, że podatek cyfrowy dotyczyłby m.in. amerykańskich gigantów jak Meta i Google.

Kiedy wejdzie podatek cyfrowy?

Po wprowadzeniu tego rozwiązania Polska dołączyłaby do grupy innych krajów UE, które już zdecydowały się na takie obciążenia dla big techów. W tym gronie są choćby Francja czy Austria. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, na świecie podatek cyfrowy obowiązuje już na 35 rynkach (m.in. w Wielkiej Brytanii i Kanadzie). Ale na wdrożenie polskiego podatku cyfrowego trzeba będzie poczekać. Zaprezentowanie kierunkowych założeń nowego rozwiązania ma zająć kilka miesięcy, choć pierwsze „wstępne konsultacje” z branżą (zarówno organizacjami społecznymi, jak i firmami) już się odbyły.

Ogłoszenie prac nad podatkiem, który uderzy w amerykańskie koncerny technologiczne, to w obecnej sytuacji geopolitycznej, gdy Stany Zjednoczone zaczynają odwracać się od Europy, wyraźny sygnał wysłany przez Warszawę do Waszyngtonu. Jednocześnie ruch ten wpisuje się w coraz głośniej artykułowaną potrzebę tzw. suwerenności technologicznej UE. Do tego wątku Krzysztof Gawkowski również się odniósł w wywiadzie, przekonując, iż „suwerenność cyfrowa jest jednym z najważniejszych elementów współczesnego świata”. – Musimy jasno powiedzieć, że nie możemy uśmiechać się do big techów, jeżeli one nie będą u nas inwestowały swoich środków również w centra badawczo-rozwojowe – stwierdził wicepremier.

Należy przypomnieć, że w ciągu ostatnich tygodni w Polsce gościli przedstawiciele zarządów największych big techów – Microsoftu, Google, czy Apple. Ten pierwszy z graczy – w obecności premiera Donalda Tuska – ogłosił plan zainwestowania nad Wisłą 2,8 mld zł w infrastrukturę chmurową. Zrobił to parę dni po podobnym „dealu” zawartym z Google’em.