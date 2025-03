Tesle płoną już nawet w Berlinie. Elon Musk wzbudził gniew

Policja w North Charleston w Karolinie Południowej prowadzi śledztwo w sprawie wandala, który na początku tego tygodnia rzucił koktajlem Mołotowa w stację ładowania Tesli podpalając ją i siebie oraz zmuszając funkcjonariuszy do odcięcia zasilania stacji. Słowa „niech żyje Ukraina” zostały namalowane sprayem na czerwono na chodniku obok stacji ładowania – donosi agencja Associated Press. Incydent miał miejsce po tym, jak Trump wycofał amerykańskie wsparcie dla Ukrainy, a Musk go poparł i zaczął ze zdwojoną siłą atakować ten kraj.

W Littleton w stanie Massachusetts tylko w ciągu jednej nocy podpalono siedem stacji ładowania Tesli, jak podaje CBS. W Seattle zaś w poprzednią niedzielę spłonęły cztery cybertrucki. Szczególnie zawzięta okazała się mieszkanka miasteczka Loveland w Kolorado, która najpierw podpaliła cybertrucka, a potem kilkukrotnie atakowała salon Tesli, malując sprayem słowo „nazista”, czy obrzucając go koktajlami Mołotowa.

Agresja wobec Tesli przeniosła się za ocean. We Francji władze w Tuluzie poinformowały, że na początku tego miesiąca w salonie Tesli podpalono kilkanaście samochodów. Z kolei salon w Holandii został ozdobiony graffiti z hasłami takimi jak „sp… faszysto” i innymi, które określały Muska jako nazistę. Zaś dopiero co, w nocy z czwartku na piątek (14 marca) w Berlinie doszło do serii pożarów, w wyniku których całkowicie spłonęły cztery tesle. Niemiecka rozgłośnia „Deutsche Welle” podała, że pożary wybuchły w „kilku różnych dzielnicach Berlina w ciągu zaledwie pół godziny”. Policja podejrzewa „tło polityczne”, a gniew Niemców przekłada się na gwałtownie spadającą sprzedaż tego koncernu w tym kraju (w lutym spadła o 76 proc. w skali roku). Nawet w odległej Tasmanii doszło do incydentów. Pojawiły się napisy określające auta Tesli jako „Swasticar”.

Musk się broni, Trump go wspiera

W odpowiedzi na policyjny raport o ataku na samochód Tesli w Massachusetts, Musk opublikował post na swojej platformie społecznościowej X: „Niszczenie cudzej własności czyli wandalizm, nie jest wolnością słowa!”. Opublikował też wywiad z Valerie Costą, organizatorką pokojowych demonstracji Tesla Takedown, i oskarżył ją o „popełnianie przestępstw”.

Trump z kolei, stojąc obok Muska przed Białym Domem, nazwał ataki terroryzmem wewnętrznym. „Zamierzam to powstrzymać, ponieważ szkodzą wspaniałej amerykańskiej firmie” – zadeklarował.