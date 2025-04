Materiał powstał we współpracy z firmami Lenovo i Motorola

Polska to dla nas niezwykle istotny rynek – największy w całym regionie Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Biorąc pod uwagę postępy, jakie tu osiągnęliśmy, uznaliśmy, że to idealne miejsce, by zaprezentować pełne portfolio naszych produktów – mówi Matt Dobrodziej, SVP & EMEA President, Lenovo.

Otwarty 2 kwietnia showroom znajduje się w samym sercu Warszawy, w historycznym budynku Prudential, w Hotelu Warszawa. Na powierzchni 200 mkw. marki Lenovo i Motorola prezentują szeroką gamę produktów, w tym tablety, akcesoria i laptopy, produkty gamingowe, monitory i smartfony Motorola.

– To miejsce, gdzie klienci mogą nie tylko poznać nasze urządzenia, ale też doświadczyć tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja wpływa na codzienną produktywność i jak bezpiecznie poruszać się w cyfrowym świecie z wykorzystaniem naszych rozwiązań. W idei showroomu nie chodzi jedynie o sprzedaż. Zależy nam przede wszystkim na budowaniu głębszej relacji z technologią. Im lepiej użytkownik pozna produkt, tym chętniej i efektywniej będzie z niego korzystać – przekonuje Matt Dobrodziej.

– Nasz showroom to także przestrzeń do organizowania warsztatów, spotkań biznesowych i rozmów z interesariuszami z polskiego sektora technologicznego. To wyjątkowe miejsce do wymiany myśli, inspiracji i wspólnego tworzenia przyszłości – uzupełnia.

O inwestycję Lenovo konkurowało aż 30 innych rynków. – Wiele krajów chciało, aby showroom pojawił się właśnie u nich, ale to Warszawa okazała się najlepszym wyborem. Polska jest dla Lenovo krajem o strategicznym znaczeniu. To tutaj osiągnęliśmy pozycję lidera w wielu kategoriach, dlatego zależy nam, by polskie społeczeństwo dalej rozwijało się razem z nami i naszą technologią. Chcemy ją nie tylko dostarczać, ale również pokazywać i przybliżać jej możliwości – mówi Wojciech Zaskórski, General Manager w Lenovo Polska.

Strategia dla Europy

Lenovo realizuje strategię „Made in Europe – For Europe”, której kluczowym elementem jest nowoczesna fabryka zlokalizowana na Węgrzech. Dotychczas zakład w Üllő zrealizował ponad 120 mln zamówień, stanowiąc istotny filar europejskiej produkcji technologicznej.

Firma pozostaje liderem na globalnym rynku komputerów PC, zajmując pierwsze miejsce zarówno na świecie, jak i w Europie oraz w Polsce.

Oferta firmy obejmuje również pełen ekosystem: monitory, akcesoria, rozwiązania sieciowe, serwerowe i systemy pamięci masowej. Szczególne miejsce w portfolio zajmuje marka Motorola. Otwarcie nowego showroomu towarzyszyło światowej premierze smartfona motorola edge 60 fusion. To nowoczesny smartfon, który łączy w sobie elegancki design oraz zaawansowaną technologię i został zaprojektowany z myślą o płynnej współpracy ze sztuczną inteligencją moto ai. Urządzenie powstało we współpracy z Pantone, dzięki czemu wyróżnia się kolorystyką.

– Jesteśmy niezwykle dumni z portfolio marki Motorola. To najszybciej rozwijająca się marka smartfonów w Europie, a w Polsce osiągnęliśmy już trzecią pozycję pod względem udziału w rynku – wskazuje Matt Dobrodziej.

– Nasze nowe telefony powstały we współpracy z Pantone, co pozwoliło nam zaoferować wyjątkowe kolory, które wyróżnią użytkowników i będą doskonale dopasowane do ich indywidualnego stylu. Tak jak wybieramy ubrania, które podkreślają naszą osobowość, tak samo chcemy, aby telefon stał się odzwierciedleniem tego, kim jesteśmy – dodaje.

Motorola edge 60 fusion jest dostępna u operatorów, a także w showroomie Lenovo i Motorola.

Światowe innowacje w Warszawie

Nowo otwarty showroom w Warszawie to odpowiedź obu marek na potrzeby klientów, którzy nie mają możliwości odwiedzenia międzynarodowych targów technologicznych. W dniu otwarcia w showroomie można było zobaczyć najnowsze koncepty technologiczne, w tym Lenovo Auto-Twist AI PC oraz Lenovo ThinkBook Transparent Display z przezroczystym ekranem.

Lenovo Auto-Twist AI PC to komputer koncepcyjny z obrotowym ekranem, który dostosowuje się do ruchu użytkownika i umożliwia przekształcenie laptopa w tablet za pomocą poleceń głosowych. Laptop wspomaga ergonomiczne użytkowanie, a inteligentna pokrywa obudowy automatycznie zamyka się, gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru. Lenovo ThinkBook Transparent Display to prototypowy laptop Lenovo z przezroczystym ekranem Micro-LED.

– Wyjątkowość naszego showroomu polega również na tym, że to jedno z nielicznych miejsc, gdzie można zobaczyć pełne portfolio Lenovo oraz Motorola i doświadczyć, jak cały ekosystem działa w praktyce. Wiele zaawansowanych produktów z wyższej półki cenowej często nie trafia do tradycyjnych sklepów. Klienci pytają: „Jak działa model językowy na waszym komputerze?”, „W jaki sposób wykorzystaliście sztuczną inteligencję?”. I właśnie tutaj można to sprawdzić. Showroom pozwala w pełni zanurzyć się w świecie technologii – zobaczyć, jak rozwiązania Lenovo wpływają na kreatywność, produktywność i codzienne funkcjonowanie – mówi Wojciech Zaskórski, General Manager w Lenovo Polska.

– Dzięki sztucznej inteligencji po raz pierwszy udaje się bez problemów połączyć laptopy i tablety działające na systemie Windows z telefonami opartymi na Androidzie. Tworzymy doskonały most między tymi dwoma technologiami. Prezentujemy również nasze usługi Smart Connect oraz ThinkShield, które zapewniają niezwykłą wydajność w pracy biznesowej oraz gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa danych – wskazuje Sylwia Machnik-Kochan, General Manager w Motorola Polska.

Cyfrowa edukacja w showroomie

Lenovo oraz Motorola angażują się w rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży, m.in. poprzez programy edukacyjne, testy umiejętności oraz współpracę z uczelniami i laboratoriami. Polska zajmuje drugie miejsce na świecie w rankingach olimpiad informatycznych, co – jak podkreśla firma – stanowi dowód na ogromny potencjał edukacyjny kraju.

Równolegle Lenovo rozwija także programy edukacyjne dla seniorów. Wspólnie z fundacjami firma pracuje nad zwiększaniem cyfrowych kompetencji osób 65+, umożliwiając im bezpieczne i swobodne korzystanie z nowoczesnych narzędzi, takich jak aplikacja mObywatel – uznawana dziś za jedną z najlepszych cyfrowych usług publicznych na świecie.

Koncepcja showroomu wpisuje się w działania edukacyjne podejmowane zarówno przez Lenovo, jak i przez markę Motorola. – Nasz showroom to przestrzeń spotkań – hub i think tank w jednym – w którym chcemy organizować różnorodne wydarzenia oraz prowadzić działania edukacyjne skierowane do różnych grup: seniorów, pasjonatów gamingu, uczniów, rodziców i ludzi biznesu – mówi Wojciech Zaskórski, General Manager w Lenovo Polska.

W planach są m.in. warsztaty związane ze smartfonami: bezpieczeństwo w twoim smartfonie, warsztaty fotograficzne, Smart Connect – integracja urządzeń, oraz warsztaty z wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji, prowadzone we współpracy z CampusAI.

Na początku obie marki zamierzają skoncentrować się na seniorach – zwłaszcza w zakresie podnoszenia ich kompetencji cyfrowych i zwiększania bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym.

– Choć na rynku istnieje wiele programów dla młodzieży, dzieci, studentów i osób aktywnych zawodowo, to seniorzy dotychczas byli rzadziej obejmowani takimi inicjatywami. Uważamy, że to najlepszy moment, aby w sposób zorganizowany przekazać im wiedzę o aplikacjach cyfrowych i bezpiecznym poruszaniu się w sieci – bo to grupa szczególnie narażona na zagrożenia w cyfrowym świecie – wskazuje Wojciech Zaskórski, General Manager w Lenovo Polska.

