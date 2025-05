Bill Gates ujawnił, kiedy rozda 200 mld dol. Dostało się mocno Muskowi

W czwartek, 8 maja, Bill Gates w publicznym oświadczeniu wyznaczył sobie termin, do którego zamierza pozbyć się praktycznie całej swojej fortuny. Multimiliarder ogłosił, że zdecydował się „zwrócić pieniądze społeczeństwu znacznie szybciej”, niż pierwotnie planował. Ma to nastąpić w ciągu dwóch dekad, a 31 grudnia 2045 roku Fundacja Gatesów zostanie na stałe zamknięta.

To właśnie za pośrednictwem fundacji, którą wraz z byłą żoną Melindą założył w 2000 roku, zamierza przekazać kosmiczne sumy na rzecz ratowania i poprawy życia ludzi na całym świecie. Jak przyznał, jest to zmiana w stosunku do pierwotnych planów, bowiem w pierwszym statucie fundacji małżeństwo zawarło klauzulę stwierdzającą, że organizacja zakończy działalność kilkadziesiąt lat po ich śmierci.

„Kilka lat temu zacząłem ponownie rozważać to podejście. Niedawno, po konsultacjach z naszym zarządem, doszedłem do wniosku, że możemy osiągnąć cele fundacji w krótszym czasie, zwłaszcza jeśli podwoimy kluczowe inwestycje i zapewnimy większą pewność naszym partnerom” – napisał Bill Gates we wpisie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

Bill Gates zamierza rozdać 200 miliardów dolarów do 2045 roku

Magazyn „Forbes” szacuje obecnie majątek Gatesa na 113,3 mld dol. Kwota, o jakiej mówi w oświadczeniu współzałożyciel Microsoftu, ma powiększyć się dzięki inwestycjom fundacji do 200 mld dol. Tyle Gates planuje przekazać najuboższym i najbardziej potrzebującym.