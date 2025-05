Popularna aplikacja znika dziś z rynku. Z czego mogą w zamian korzystać internauci?

Microsoft za to już dawno przekazał, że użytkownicy komunikatora mogą przejść do aplikacji Teams w wersji bezpłatnej. Daje ona wiele podobnych opcji, jak darmowe rozmowy grupowe trwające do 60 minut dla maksymalnie 100 osób. Mogą w nich uczestniczyć też osoby, które nie mają konta na Teamsach, takich uczestników spotkania można dodać za pomocą adresu mailowego albo numeru telefonu. Rozmowy między dwoma użytkownikami nie mają natomiast żadnych ograniczeń czasowych.

Jak można zastąpić Skype'a? Który komunikator jest najlepszy?

Opcji zastąpienia Skype'a jest więcej. Takie możliwości daje choćby Zoom, spopularyzowany podczas pandemii. Wystarczy założyć darmowe konto podstawowe, by brać udział w nielimitowanej liczbie spotkań trwających do 40 minut dla maksymalnie 100 uczestników. W tej aplikacji limitowany jest także czas spotkań indywidualnych – dwie osoby również muszą pilnować czasu i mają do dyspozycji tylko 40 minut.

Rozmowy, tak audio, jak i wideo, można prowadzić też za pomocą aplikacji Google Meet czy WhatsApp, należącej do Mety. Każda osoba, która ma konto Google, może utworzyć spotkanie wideo dla maksymalnie 100 uczestników; pojedyncza rozmowa może trwać do 60 minut. Ten limit nie obowiązuje jednak w przypadku rozmów indywidualnych jeden na jeden ani połączeń mobilnych. Z Google Meet można korzystać też zarówno w przeglądarce, jak i w aplikacji. Z kolei za pomocą WhatsAppa można wykonywać za darmo online tak połączenia krajowe, jak i zagraniczne. W grupowych połączeniach głosowych w aplikacji mogą uczestniczyć maksymalnie 32 osoby.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends