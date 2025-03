Rosja ma potężny problem z internetem. Znikną tysiące stron

ICANN wysłało zawiadomienie do lokalnego rejestratora domen w Rosji informując, że z internetu musi zniknąć identyfikator .su. Oznaczenie to odnosi się bowiem do już nieistniejącego kraju – Związku Radzieckiego. Choć ZSRR upadł w 1991 r. to domena .su w Rosji wciąż była bardzo popularna i nadal można było zakładać strony internetowe z tym identyfikatorem.

Dlaczego muszą zniknąć „poradzieckie" witryny?