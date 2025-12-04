„Krytyczny moment” dla OpenAI i ChatGPT. Prezes bije na alarm

„Jesteśmy w krytycznym momencie dla ChatGPT” –napisał szef OpenAI do pracowników w wewnętrznej notatce – donosi serwis „The Information”. Firmą wstrząsnął sukces najnowszego modelu AI Google, Gemini 3, i musi przekierować więcej wewnętrznych zasobów na rozwój ChatGPT.

Już w ubiegłym miesiącu Altman powiedział pracownikom, że premiera Gemini 3 — które przewyższa konkurentów w wielu benchmarkach — może wywołać „tymczasowe trudności ekonomiczne” dla firmy. Dodał: „Spodziewam się, że przez chwilę atmosfera będzie trudna”.

OpenAI przyspiesza prace nad ChatGPT po sukcesie Gemini 3

Flagowy produkt OpenAI ma 800 mln użytkowników tygodniowo, ale Google jest znacznie bardziej dochodowy dzięki biznesowi związanemu z wyszukiwarką i dysponuje ogromnymi zasobami danych oraz pieniędzy, które może przeznaczyć na rozwój narzędzi AI.

Marc Benioff, dyrektor generalny Salesforce, przedsiębiorstwa zajmującego się oprogramowaniem i chmurą, wartego 220 mld dol., napisał w listopadzie, że przeszedł na Gemini 3 i „nie zamierza wracać” po wypróbowaniu nowego modelu Google.