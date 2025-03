Google zmienia zasady wyszukiwania w sieci. To ma być rewolucja

AI Overviews, czyli „Przegląd od AI”, to nowa funkcja Google wspierana przez sztuczną inteligencję Gemini. „Rzeczpospolita” uczestniczyła w spotkaniu, na którym Liz Reid, wiceprezes Google, odpowiedzialna za wyszukiwarkę, tłumaczyła szczegóły tego projektu. W dużym skrócie dzięki tej opcji w wyszukiwarce można łatwiej zadawać pytania, znajdować informacje i odkrywać odpowiednie strony internetowe. – AI Overviews sprawią, że użytkownicy chętniej będą korzystać z wyszukiwarki i będą bardziej zadowoleni z uzyskiwanych wyników – twierdzi Reid.

Jak ma wyglądać nowy sposób wyszukiwania z AI?

W praktyce w oknie wyszukiwarki można zadawać pytania w taki sposób, jak w ostatnim czasie wielu użytkowników robiło to w chatbotach. W odpowiedzi AI udzieli odpowiedzi, ale też wskaże konkretne strony w sieci. Wszystko to jest możliwe dzięki nowemu modelowi Gemini dostosowanemu do wyszukiwarki Google. Jak wyjaśniała Liz Reid, łączy on zaawansowane możliwości Gemini, w tym wieloetapowe rozumowanie, planowanie i multimodalność, z najlepszymi w swojej klasie systemami wyszukiwania od Google.

Na pierwszy ogień poszło dziewięć krajów w Europie. Od środy nowa funkcjonalność pojawi się użytkownikom w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, a także Włoszech, Belgii oraz Irlandii i Polsce. W naszym kraju opcja ta będzie dostępna zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Z „przeglądu AI” korzystać będą mogli zalogowani użytkownicy powyżej 18. roku życia. Owe „przeglądy” z dobrze widocznymi linkami do stron, umożliwiającymi uzyskanie dalszych informacji, Google wdrożył po serii testów przeprowadzonych przez Search Labs. Ta rewolucyjna zmiana w wyszukiwarce miała przypaść użytkownikom do gustu. Dotąd z opcji tej korzystali Amerykanie. Koncern zapowiada, że zasięg nowej usługi będzie systematycznie rozszerzany na kolejne rynki. „Do końca roku spodziewamy się udostępnić ją ponad miliardowi ludzi” – podał Google w komunikacie.

Rozszerzona funkcjonalność AI w wyszukiwarce

AI zmieni sposób wyszukiwania informacji i produktów. Google zapewnia jednak, iż w miarę rozszerzania tego projektu nadal będzie koncentrować się na „wysyłaniu wartościowego ruchu do wydawców i twórców”. Przy tym reklamy będą pojawiać się w dedykowanych im miejscach (jak dotąd) na całej stronie, z wyraźnym oznaczeniem, aby odróżnić wyniki organiczne od sponsorowanych.