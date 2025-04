Światu grożą braki tego gazu. Potężny problem dla sektora nowych technologii

Choć większości osób ów gaz może kojarzyć się z pompowaniem balonów, to jego właściwości są wręcz krytyczne dla wielu branż. Jest niezastąpiony w licznych procesach przemysłowych i jako jeden z kluczowych elementów wielu technologii przyszłości. Eksperci tymczasem alarmują: popyt na hel szybko rośnie, a podaż się kurczy. Jego zasoby mogą się skończyć.

Kto zużywa najwięcej helu?

Hel, który jest drugim najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie, na naszej planecie występuje jednak w śladowych ilościach. Odkryto go pod koniec XIX w. Zauważono, że powstaje w wyniku rozpadu promieniotwórczego uranu i toru w skorupie ziemskiej oraz gromadzi się w złożach gazu ziemnego. To stąd jest wydobywany jako produkt uboczny podczas ekstrakcji gazu. Dzięki swoim unikalnym właściwościom fizycznym, takim jak niska masa atomowa, obojętność chemiczna oraz wyjątkowo niska temperatura wrzenia, stał się niezastąpiony w wielu zastosowaniach przemysłowych i technologicznych.

Niestety – w odróżnieniu choćby od wodoru, który występuje m.in. w cząsteczkach wody – jego ziemskie zasoby są wyjątkowo skąpe. A przede wszystkim nieodnawialne. Nie wynaleziono też sposobu na jego sztuczne wytwarzanie. Tymczasem to od helu uzależnione są m.in. medycyna, która ów pierwiastek stosuje do chłodzenia magnesów w aparatach MRI lub do mieszanki oddechowej w leczeniu schorzeń płucnych, czy przemysł kosmiczny i obronny (gaz stosowany jest do np. do płukania i sprężania zbiorników paliwowych w rakietach). Po gaz sięgają też naukowcy (chłodzenie w eksperymentach wymagających niskich temperatur, takich jak badania nad nadprzewodnictwem – stosowany jest choćby w Wielkim Zderzaczu Hadronów), firmy branży elektronicznej (produkcja półprzewodników, światłowodów i ekranów ciekłokrystalicznych – tam hel tworzy atmosferę ochronną) oraz przemysł motoryzacyjny i lotniczy (jako gaz osłonowy w spawaniu).