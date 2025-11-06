Reklama
Szef Nvidii ostrzega: Chiny mogą wygrać wyścig o sztuczną inteligencję

Jensen Huang, dyrektor generalny Nvidii, ostrzegł, że „Chiny wygrają wyścig o sztuczną inteligencję”. Powodem mają być niższe koszty energii i luźniejsze regulacje. Kilka godzin później zaczął łagodzić swoją wypowiedź.

Publikacja: 06.11.2025 14:47

Jensen Huang ostrzegł, że Chiny mogą pokonać USA w rozwoju sztucznej inteligencji dzięki niższym kosztom energii i luźniejszym regulacjom

Foto: Bloomberg

Paweł Rożyński

Ten wpływowy lider technologiczny i szef najwięcej wartej firmy na świecie wypowiadał się na marginesie konferencji FT Future of AI Summit, gdzie ostrzegał, że Chiny mogą pokonać USA w rozwoju sztucznej inteligencji dzięki niższym kosztom energii i luźniejszym regulacjom. Było to najostrzejsze dotąd ostrzeżenie Huanga na temat możliwości utraty przez Stany Zjednoczone globalnego przywództwa w zaawansowanych technologiach.

Chińska przewaga: niższe koszty, mniej ograniczeń

Kilka godzin po publikacji artykułu przez „Financial Times”, Nvidia udostępniła jednak na oficjalnym koncie X oddzielne oświadczenie Huanga, w którym stonował swój przekaz: „Od dawna powtarzam, że Chiny są zaledwie o nanosekundy za Ameryką w dziedzinie AI. Kluczowe jest, by Stany Zjednoczone utrzymały przewagę, rozwijając się szybciej i zdobywając programistów na całym świecie” – napisał, cytowany przez CNBC.

Huang od dawna twierdzi, że USA mogą zachować przewagę w wyścigu AI, jeśli utrzymają uzależnienie twórców systemów AI od chipów Nvidii – to argument, którego używał w rozmowach z Donaldem Trumpem, by przekonywać go do zaniechania ograniczeń eksportu jego produktów do Chin.

Po spotkaniach z prezydentem USA w lipcu wydawało się, że jego wysiłki przyniosły efekt – Waszyngton zgodził się na częściowe złagodzenie ograniczeń eksportowych. W ramach tego porozumienia Nvidia i konkurencyjna firma AMD miały przekazywać rządowi USA 15 proc. przychodów z chińskiej sprzedaży procesorów AI przystosowanych do lokalnego rynku. Jednak Pekin ostro odpowiedział Ameryce, blokując dostęp Nvidii do rynku, powołując się na przegląd bezpieczeństwa narodowego jej chipów. Huang przyznał, że udział firmy w rynku chińskim spadł do zera.

Czytaj więcej

Światowa pozycja Jensena Huanga i Nvidii, której szefuje, jest znacznie mocniejsza niż wynikałoby to
Globalne Interesy
Jak Nvidia wygrała boom AI. Jej szef to niezwykle barwna postać
Nvidia między Waszyngtonem a Pekinem

Nie wiadomo, czy Chiny ponownie dopuszczą chipy Nvidii do sprzedaży, ponieważ władze zachęcają lokalne firmy technologiczne do korzystania z rodzimych układów AI. Niektórzy eksperci spekulują, że Pekin może używać tej sytuacji jako karty przetargowej w rozmowach handlowych lub nacisku na Waszyngton w sprawie szerszego dostępu do zaawansowanych półprzewodników.

Huang przebywał w zeszłym miesiącu w Korei Południowej, w czasie gdy Trump spotykał się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Oczekiwane rozmowy handlowe między przywódcami nie przyniosły żadnych ustępstw w kwestii polityki chipowej.

Czytaj więcej

W odpowiedzi na sankcje chińskie firmy zaczęły łączyć duże liczby mniej wydajnych, często krajowych
Globalne Interesy
Chiński gigant buduje najpotężniejszą moc obliczeniową na świecie. Nvidia w opałach

Jak podał „The Wall Street Journal”, Trump początkowo chciał omówić prośbę Huanga o zgodę na sprzedaż nowej generacji chipów AI do Chin, jednak wysocy urzędnicy stanowczo sprzeciwili się temu pomysłowi.

Ponieważ dostęp Nvidii do Chin pozostaje zamrożony, Huang wydaje się obecnie koncentrować na innych obszarach, które uważa za kluczowe dla rozwoju firmy i globalnego wyścigu AI. W rozmowie z „FT” wyraził zaniepokojenie, że Zachód – w tym Stany Zjednoczone – jest hamowany przez cynizm i nadmierne regulacje, podczas gdy Chiny wspierają rodzimych twórców AI subsydiowaną energią i niższymi kosztami.

Technologie Sztuczna Inteligencja chipy Nvidia

