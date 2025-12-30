Mark Zuckerberg idzie na całość. Meta wydaje miliardy na chińską gwiazdę AI

Manus zmienił lokalizację, by uniknąć ryzyk związanych z zaostrzającą się rywalizacją na linii Waszyngton–Pekin oraz ograniczeniami w dostępie do amerykańskich chipów i kapitału. Reuters zauważa, że Manus jest jedną z wielu chińskich firm, które w ostatnim czasie wybrały ten kierunek, by znaleźć się w „bardziej bezpiecznym otoczeniu biznesowym”.

Korzenie technologiczne i kapitałowe firmy pozostają silnie związane z Chinami. Wśród inwestorów spółki są choćby tacy giganci z Państwa Środka jak Tencent, ZhenFund czy HongShan (dawniej Sequoia Capital China). Manus nawiązał również strategiczne partnerstwo z Alibabą. Warto odnotować, że w ostatniej rundzie finansowania, opiewającej na 75 mln dol., liderem był jednak już amerykański fundusz Benchmark.

Agent zamiast chatbota. Dlaczego Meta stawia na autonomiczną AI

Dla Mety przejęcie to sposób na szybkie nadrobienie dystansu do konkurencji. Start-up, porównywany do chińskiego DeepSeek, zasłynął stworzeniem ogólnego agenta AI, który – jak twierdzą twórcy – przewyższa możliwościami nawet model DeepResearch od OpenAI. To właśnie agentowa sztuczna inteligencja ma być tym, co skłoniło Zuckerberga do transakcji. O ile klasyczne chatboty odpowiadają na pytania, o tyle agenty Manusa potrafią samodzielnie wykonywać wieloetapowe zadania, takie jak badanie rynku, kodowanie czy analiza danych, przy minimalnym udziale człowieka.

Liczby przytoczone we wpisie na oficjalnym blogu Manus robią wrażenie: w ciągu zaledwie kilku miesięcy od publicznego startu w marcu 2024 r. systemy firmy przetworzyły ponad 147 bln tokenów i utworzyły ponad 80 mln wirtualnych komputerów. Spółka chwali się również osiągnięciem rocznego powtarzalnego przychodu (ARR) na poziomie 100 mln dol. (i to w niespełna trzy kwartały).

– Dołączenie do Mety pozwala nam budować na silniejszym i bardziej zrównoważonym fundamencie, nie zmieniając tego, jak działa Manus ani jak podejmowane są decyzje – zapewnił w komunikacie Xiao Hong, który po sfinalizowaniu transakcji obejmie stanowisko wiceprezesa w strukturach Mety.