Rewolucja w Mecie. Właściciel Facebooka drastycznie tnie kluczowy projekt

Meta opóźnia premierę swoich okularów mieszanej rzeczywistości Phoenix do 2027 r., aby dopracować szczegóły. Opóźnienie względem pierwotnie planowanej premiery, która miała mieć miejsce w drugiej połowie 2026 r., wynika z chęci dostarczenia w pełni dopracowanego urządzenia – twierdzi Meta. Dyrektorzy Meta, Gabriel Aul i Ryan Cairns, stwierdzili, że przesunięcie daty premiery „da nam znacznie więcej przestrzeni, aby dopracować szczegóły”.

Jak podaje Business Insider, gogle, wcześniej noszące kryptonim Puffin, ważą około 100 gramów i mają ekrany o niższej rozdzielczości oraz słabszą wydajność obliczeniową niż wysokiej klasy zestawy, takie jak Vision Pro firmy Apple.

Mieszana rzeczywistość łączy rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość, umożliwiając interakcję obiektów rzeczywistych i cyfrowych.

Meta wycofuje się z projektu metaverse

To nie jedyna niespodziewana zmiana kierunku Mety. W czwartek Bloomberg News poinformował, że koncern planuje cięcia budżetowe sięgające nawet 30 proc. w ramach projektu rozwoju metaverse (metawersum).