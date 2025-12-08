Reklama

Rewolucja w Mecie. Właściciel Facebooka drastycznie tnie kluczowy projekt

Meta odkłada premierę okularów mieszanej rzeczywistości Phoenix na 2027 rok, tłumacząc decyzję chęcią dopracowania technologii. Jednocześnie firma planuje cięcia budżetu projektu metaverse sięgające nawet 30 proc.

Publikacja: 08.12.2025 09:38

Meta opóźnia premierę okularów mieszanej rzeczywistości Phoenix

Meta opóźnia premierę okularów mieszanej rzeczywistości Phoenix

Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Urszula Lesman

Meta opóźnia premierę swoich okularów mieszanej rzeczywistości Phoenix do 2027 r., aby dopracować szczegóły. Opóźnienie względem pierwotnie planowanej premiery, która miała mieć miejsce w drugiej połowie 2026 r., wynika z chęci dostarczenia w pełni dopracowanego urządzenia – twierdzi Meta. Dyrektorzy Meta, Gabriel Aul i Ryan Cairns, stwierdzili, że przesunięcie daty premiery „da nam znacznie więcej przestrzeni, aby dopracować szczegóły”.

Jak podaje Business Insider, gogle, wcześniej noszące kryptonim Puffin, ważą około 100 gramów i mają ekrany o niższej rozdzielczości oraz słabszą wydajność obliczeniową niż wysokiej klasy zestawy, takie jak Vision Pro firmy Apple.

Czytaj więcej

Yann LeCun aktywnie przygotowuje się do uruchomienia nowego, własnego przedsięwzięcia
Globalne Interesy
Mark Zuckerberg ma problem. Guru AI odchodzi z Mety i zakłada własną firmę

Mieszana rzeczywistość łączy rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość, umożliwiając interakcję obiektów rzeczywistych i cyfrowych.

Meta wycofuje się z projektu metaverse

To nie jedyna niespodziewana zmiana kierunku Mety. W czwartek Bloomberg News poinformował, że koncern planuje cięcia budżetowe sięgające nawet 30 proc. w ramach projektu rozwoju metaverse (metawersum).

Grupa metaverse działa w ramach Reality Labs, która produkuje zestawy mieszanej rzeczywistości Quest, inteligentne okulary stworzone we współpracy z Ray-Ban oraz okulary rozszerzonej rzeczywistości Phoenix.

Kiedy w 2021 Facebook dokonał rebrandingu, zmieniając nazwę na Meta, Mark Zuckerberg zapowiadał, że przyszłość cyfrowego życia przeniesie się do metaverse.

Wall Street zareagowało na te doniesienia pozytywnie. Po ogłoszeniu planowanych cięć cena akcji Mety wzrosła na otwarciu sesji o ponad 5 proc. zamykając ją później na 3,4-proc. plusie, co jest sygnałem zmęczenia inwestorów długoterminowymi i kapitałochłonnymi projektami, które nie mają większych szans na rentowność. Inwestorzy oczekują teraz zwiększonych wydatków na sztuczną inteligencję.

Grupa Metaverse od początku 2020 r. wygenerowała około 77 miliardów dolarów kosztów.

Źródło: rp.pl

Osoby Mark Zuckerberg Firmy Facebook Meta metaverse
