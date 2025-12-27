Koniec ery kierowców. Robotaxi wjeżdżają do Europy

Chińczycy wychodzą za granicę, celując w Bliski Wschód i Europę. Apollo Go uzyskało w tym roku kolejne zezwolenia w Abu Zabi, a także nawiązało strategiczne partnerstwo w Szwajcarii. Z kolei Pony.ai planuje uruchomić w pełni autonomiczny komercyjny biznes robotaxi w Dubaju w 2026 r. WeRide nie pozostaje w tyle, również rozwijając swoją obecność w Zatoce Perskiej. Ten kierunek ekspansji nie jest przypadkowy – chińskie firmy omijają rynek USA ze względu na wprowadzone w 2025 r. blokady technologiczne dla chińskiego oprogramowania w pojazdach.

W efekcie chińskie robotaxi coraz rzadziej polegają na amerykańskich procesorach Nvidia, przesiadając się na rodzime układy od Huawei (seria Ascend) czy Horizon Robotics. Choć chińskie moce obliczeniowe do treningu AI są wciąż mniej wydajne niż klastry Tesli czy Waymo, Chiny nadrabiają to infrastrukturą. W miastach takich jak Wuhan to „inteligentna droga” komunikuje się z autem, zdejmując część ciężaru obliczeniowego z procesorów pojazdu. To model rozwoju, którego Amerykanie – nieinwestujący w infrastrukturę drogową – nie mogą łatwo wprowadzić.

Jednak amerykański gigant nie składa broni. W odpowiedzi na rosnącą konkurencję i fragmentację rynku, Nvidia wykonała w połowie grudnia 2025 r. ruch, który może wywrócić stolik. Firma udostępniła w modelu open source swój najnowszy model AI do autonomicznej jazdy – DRIVE Alpamayo-R1. To rozwiązanie wykorzystujące tzw. „Physical AI” oraz „chain-of-thought reasoning” (myślenie łańcuchowe). Dzięki temu pojazdy nie tylko „widzą” przeszkody, ale potrafią logicznie analizować skomplikowane i nietypowe sytuacje drogowe – np. nietypowe zachowanie pieszego – w sposób zbliżony do ludzkiego mózgu.

Bitwa o wielkie miasta. Desanty w Londynie i Austin

Podczas gdy Chiny szturmują rynki zagraniczne, amerykańscy rywale skupiali się dotąd na własnym podwórku. W USA należące do Alphabet Waymo zdeklasowało konkurencję, osiągając w grudniu 2025 r. 450 tys. płatnych przejazdów tygodniowo. Flota firmy urosła do ponad 2500 pojazdów, a usługa jest już dostępna w Phoenix i San Francisco oraz w nowych miastach: Austin i Atlancie. Teraz jednak firma szykuje się też do ekspansji zagranicznej. W przyszłym roku chce wejść do Londynu.

Tu jednak ubiegło ją Baidu z Apollo Go, co wywołało spore poruszenie w branży. Jak donosi BBC, Chińczycy oficjalnie ogłosili wejście do brytyjskiej stolicy, wykorzystując nowe ramy prawne Automated Vehicles Act. Prawo to uchwalono z myślą o uczynieniu z Wielkiej Brytanii lidera aut autonomicznych. Dla Baidu Londyn to nie tylko test operacyjny w warunkach ruchu lewostronnego, ale przede wszystkim prestiżowa brama do reszty Europy.

Pierwsze testowe jednostki, we współpracy z Uberem, mają pojawić się na ulicach Londynu już w pierwszej połowie 2026 r.. Początkowo flota będzie liczyć najpewniej od 20 do 50 pojazdów, które zajmą się mapowaniem terenu i kalibracją systemów pod specyficzne, wąskie gardła londyńskiego City oraz Canary Wharf. Docelowo Baidu planuje zwiększenie liczby aut do kilkuset jednostek, co pozwoli na realną walkę o pasażera z tradycyjnymi czarnymi taksówkami. Do Londynu trafić ma najnowszy model Apollo RT6 – pojazd zaprojektowany od podstaw bez kierownicy, co ma być demonstracją technologicznej przewagi nad Waymo, które wciąż bazuje na modyfikowanych autach seryjnych, jak Jaguar I-Pace.