Tajemniczy film Spielberga zapowiada się na hit lata

Steven Spielberg był wielokrotnie nagradzany za swoje filmy
Tylko na głównym koncie wytwórni Universal Pictures trailer nowego filmu Stevena Spielberga „Disclosure Day” w ciągu kilkunastu godzin obejrzano niemal 9 mln razy. Do tego dochodzi wiele innych kont, na których również krótki zwiastun został opublikowany.
Światową premierę filmu zaplanowano na 14 czerwca, wcześniej zapowiadano film pod roboczym tytułem „The Dish”. „Disclosure Day” to obecnie jeden z najpopularniejszych tematów w internecie, także polskim. Od kilkunastu godzin od opublikowania zwiastunu filmu stał się on jednym z haseł najszybciej zyskujących na popularności według Google Trends. Rośnie o 2 tys. proc. i jest na piątej pozycji, jeśli chodzi o tematy najszybciej zyskujące na popularności.
Oficjalny opis filmu stawia pytanie: Co by było, gdyby ktoś udowodnił nam, że nie jesteśmy sami? Trailer superprodukcji pokazuje Emily Blunt jako prezenterkę prognozy pogody, która podczas transmisji telewizyjnej staje się świadkiem dziwnego pozaziemskiego zjawiska. W zwiastunie filmu pojawia się wiele znanych motywów związanych z tematem życia pozaziemskiego jak tajemnicze kręgi zbożowe, niepokojące obrazy zwierząt. Zwiastun sugeruje, że Ziemia wcale nie jest tak samotna we wszechświecie, jak nam się wydaje.
W rolach głównych w „Disclosure Day” występują Emily Blunt i Josh O’Connor, a na ekranie zobaczymy także takich aktorów, jak Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson, Wyatt Russell oraz Henry Lloyd-Hughes. Scenariusz napisał David Koepp, od wielu lat współpracownik Spielberga, który pracował przy takich tytułach jak „Park Jurajski”, „Wojna światów” czy „Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki”.
SpielbergDla Spielberga to już 37. film reżyserski i kolejny powrót do science fiction – gatunku, w którym stworzył takie klasyki, jak „E.T.”, „Bliskie spotkania trzeciego stopnia”, „Raport mniejszości” czy „Ready Player One”.
Film wzbudza duże oczekiwania po porażkach finansowych kilku superprodukcji jak „Tron: Ares”. Wiele studiów woli się skupiać teraz na produkcji nowych wersji starszych filmów czy kolejnych częściach znanych przebojów.
