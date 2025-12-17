Tajemniczy film Spielberga zapowiada się na hit lata

Tylko na głównym koncie wytwórni Universal Pictures trailer nowego filmu Stevena Spielberga „Disclosure Day” w ciągu kilkunastu godzin obejrzano niemal 9 mln razy. Do tego dochodzi wiele innych kont, na których również krótki zwiastun został opublikowany.

Reklama Reklama

„Disclosure Day” w kręgu zainteresowania

Światową premierę filmu zaplanowano na 14 czerwca, wcześniej zapowiadano film pod roboczym tytułem „The Dish”. „Disclosure Day” to obecnie jeden z najpopularniejszych tematów w internecie, także polskim. Od kilkunastu godzin od opublikowania zwiastunu filmu stał się on jednym z haseł najszybciej zyskujących na popularności według Google Trends. Rośnie o 2 tys. proc. i jest na piątej pozycji, jeśli chodzi o tematy najszybciej zyskujące na popularności.

Oficjalny opis filmu stawia pytanie: Co by było, gdyby ktoś udowodnił nam, że nie jesteśmy sami? Trailer superprodukcji pokazuje Emily Blunt jako prezenterkę prognozy pogody, która podczas transmisji telewizyjnej staje się świadkiem dziwnego pozaziemskiego zjawiska. W zwiastunie filmu pojawia się wiele znanych motywów związanych z tematem życia pozaziemskiego jak tajemnicze kręgi zbożowe, niepokojące obrazy zwierząt. Zwiastun sugeruje, że Ziemia wcale nie jest tak samotna we wszechświecie, jak nam się wydaje.

Gwiazdy wsparły Spielberga

W rolach głównych w „Disclosure Day” występują Emily Blunt i Josh O’Connor, a na ekranie zobaczymy także takich aktorów, jak Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson, Wyatt Russell oraz Henry Lloyd-Hughes. Scenariusz napisał David Koepp, od wielu lat współpracownik Spielberga, który pracował przy takich tytułach jak „Park Jurajski”, „Wojna światów” czy „Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki”.