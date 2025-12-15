Reklama

YouTube tnie konta, twórcy w panice. Fani Pokemonów ruszają do ataku

Serwis rozpoczął falę usuwania kont, co odbija się na liczbie subskrybentów wielu twórców. Choć platforma tłumaczy działania walką ze spamem i nieaktywnymi profilami, głośne przypadki – jak likwidacja popularnego kanału o Pokemonach – wywołały protesty społeczności.

Publikacja: 15.12.2025 12:19

Jedną z najgłośniejszych wpadek YouTube jest likwidacja konta z filmami dotyczącymi Pokemonów

Foto: Bloomberg

Foto: Bloomberg

Piotr Mazurkiewicz

YouTube od miesięcy podkreśla, że regularnie przeprowadza tego typu weryfikację i że służy ona wyłącznie usuwaniu nieaktywnych kont na platformie. Konta mogą zostać zamknięte przez samego użytkownika lub przez Google, jeśli wykryje, że użytkownik „naruszył zasady YouTube”.

Budzi to ogromne zainteresowanie internautów, ponieważ z tym można wiązać istną eksplozję liczby wyszukiwań hasła YouTube w wyszukiwarce Google. Jak wynika z danych z Google Trends, to wzrost o niemal 3 tys. proc. i to drugie hasło na liście tych, których popularność rośnie najszybciej.

Automatyczna czystka czy poważny błąd algorytmu?

Proces ten rzekomo ma również na celu oczyszczenie serwisu ze spamu i botów, ale nie obyło się bez wpadek. Jedną z najgłośniejszych jest likwidacja konta z filmami dotyczącymi Pokemonów, czyli SplashPlate. Powstały już nawet profile nawołujące do przywrócenia tego konta, ponieważ miało ono wielu fanów, a likwidacja jest wynikiem automatyzmu decyzji YouTube. Konta typował do likwidacji prawdopodobnie bot. Doszło do pomyłki, chodziło o materiał udostępniony przez inny profil.

Czytaj więcej

Australia wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia
Globalne Interesy
Social media jak papierosy. Pierwszy pozew w sprawie zakazu korzystania przez dzieci

YouTube informuje, że twórcy powinni zapoznać się ze zmianami w ciągu najbliższych 48 godzin. Właściciele kanałów mogą sprawdzić wpływ zmian na liczbę subskrybentów, uzyskując dostęp do YouTube Studio i postępując zgodnie ze wskazówkami.

Działania YouTube z pewnością wpłyną na liczbę subskrybentów większości kanałów, ale nie powinny mieć wpływu na czas oglądania, ponieważ YouTube usuwa jedynie zamknięte konta. Jednak procedury te zawsze budzą obawy, ponieważ amerykański gigant często przesadza w swych działaniach.

Dlaczego najmniejsze kanały mają najwięcej do stracenia

– Czasem, z przyczyn technicznych lub procesowych, możemy być zmuszeni usunąć więcej niż zwykle zamkniętych kont jednego dnia – mówi pracownik YouTube w komunikacie opublikowanym przez Google Support.

Duże kanały na YouTube mogą nie zauważyć, co się dzieje, ale zazwyczaj jest to ogromny problem dla mniejszych kanałów z pierwszym tysiącem subskrybentów, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Program Partnerski YouTube wymaga od youtuberów posiadania co najmniej 1 tys. subskrybentów, aby mogli monetyzować swoje treści.

Reperkusje tego procesu nie są jeszcze odczuwalne na platformie, a jeśli coś pójdzie nie tak – jak czystka z czerwca 2016 r. – społeczność YouTube wkrótce da o tym znać.

protest YouTube
