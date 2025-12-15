YouTube tnie konta, twórcy w panice. Fani Pokemonów ruszają do ataku

YouTube od miesięcy podkreśla, że regularnie przeprowadza tego typu weryfikację i że służy ona wyłącznie usuwaniu nieaktywnych kont na platformie. Konta mogą zostać zamknięte przez samego użytkownika lub przez Google, jeśli wykryje, że użytkownik „naruszył zasady YouTube”.

Budzi to ogromne zainteresowanie internautów, ponieważ z tym można wiązać istną eksplozję liczby wyszukiwań hasła YouTube w wyszukiwarce Google. Jak wynika z danych z Google Trends, to wzrost o niemal 3 tys. proc. i to drugie hasło na liście tych, których popularność rośnie najszybciej.

Automatyczna czystka czy poważny błąd algorytmu?

Proces ten rzekomo ma również na celu oczyszczenie serwisu ze spamu i botów, ale nie obyło się bez wpadek. Jedną z najgłośniejszych jest likwidacja konta z filmami dotyczącymi Pokemonów, czyli SplashPlate. Powstały już nawet profile nawołujące do przywrócenia tego konta, ponieważ miało ono wielu fanów, a likwidacja jest wynikiem automatyzmu decyzji YouTube. Konta typował do likwidacji prawdopodobnie bot. Doszło do pomyłki, chodziło o materiał udostępniony przez inny profil.

YouTube informuje, że twórcy powinni zapoznać się ze zmianami w ciągu najbliższych 48 godzin. Właściciele kanałów mogą sprawdzić wpływ zmian na liczbę subskrybentów, uzyskując dostęp do YouTube Studio i postępując zgodnie ze wskazówkami.