YouTube tnie konta, twórcy w panice. Fani Pokemonów ruszają do ataku

Aktualizacja: 15.12.2025 19:18 Publikacja: 15.12.2025 12:19
Jedną z najgłośniejszych wpadek YouTube jest likwidacja konta z filmami dotyczącymi Pokemonów
Foto: Bloomberg
YouTube od miesięcy podkreśla, że regularnie przeprowadza tego typu weryfikację i że służy ona wyłącznie usuwaniu nieaktywnych kont na platformie. Konta mogą zostać zamknięte przez samego użytkownika lub przez Google, jeśli wykryje, że użytkownik „naruszył zasady YouTube”.
Budzi to ogromne zainteresowanie internautów, ponieważ z tym można wiązać istną eksplozję liczby wyszukiwań hasła YouTube w wyszukiwarce Google. Jak wynika z danych z Google Trends, to wzrost o niemal 3 tys. proc. i to drugie hasło na liście tych, których popularność rośnie najszybciej.
Proces ten rzekomo ma również na celu oczyszczenie serwisu ze spamu i botów, ale nie obyło się bez wpadek. Jedną z najgłośniejszych jest likwidacja konta z filmami dotyczącymi Pokemonów, czyli SplashPlate. Powstały już nawet profile nawołujące do przywrócenia tego konta, ponieważ miało ono wielu fanów, a likwidacja jest wynikiem automatyzmu decyzji YouTube. Konta typował do likwidacji prawdopodobnie bot. Doszło do pomyłki, chodziło o materiał udostępniony przez inny profil.
Czytaj więcej
Platforma dyskusyjna Reddit złożyła w piątek pozew, domagając się uchylenia zakazu korzystania z...
YouTube informuje, że twórcy powinni zapoznać się ze zmianami w ciągu najbliższych 48 godzin. Właściciele kanałów mogą sprawdzić wpływ zmian na liczbę subskrybentów, uzyskując dostęp do YouTube Studio i postępując zgodnie ze wskazówkami.
Działania YouTube z pewnością wpłyną na liczbę subskrybentów większości kanałów, ale nie powinny mieć wpływu na czas oglądania, ponieważ YouTube usuwa jedynie zamknięte konta. Jednak procedury te zawsze budzą obawy, ponieważ amerykański gigant często przesadza w swych działaniach.
– Czasem, z przyczyn technicznych lub procesowych, możemy być zmuszeni usunąć więcej niż zwykle zamkniętych kont jednego dnia – mówi pracownik YouTube w komunikacie opublikowanym przez Google Support.
Duże kanały na YouTube mogą nie zauważyć, co się dzieje, ale zazwyczaj jest to ogromny problem dla mniejszych kanałów z pierwszym tysiącem subskrybentów, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Program Partnerski YouTube wymaga od youtuberów posiadania co najmniej 1 tys. subskrybentów, aby mogli monetyzować swoje treści.
Reperkusje tego procesu nie są jeszcze odczuwalne na platformie, a jeśli coś pójdzie nie tak – jak czystka z czerwca 2016 r. – społeczność YouTube wkrótce da o tym znać.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Amerykańska firma produkująca roboty odkurzające Roomba złożyła wniosek o upadłość i zgodziła się na przejęcie p...
Organizacja Fulu płaci tysiące dolarów tym, którzy potrafią obejść ograniczenia wbudowane w urządzenia, przywrac...
Platforma dyskusyjna Reddit złożyła w piątek pozew, domagając się uchylenia zakazu korzystania z mediów społeczn...
Rozrywkowy gigant ogłosił inwestycję w OpenAI wartą miliard dolarów oraz umowę, która po raz pierwszy umożliwi w...
Rynki finansowe elektryzują doniesienia o planowanym na czerwiec debiucie giełdowym SpaceX. Choć Elon Musk znany...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas