Dzieci bez Facebooka i TikToka? Kolejny kraj szykuje twarde prawo

Izba Lordów – wyższa izba brytyjskiego parlamentu – poparła zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 lat. Lordowie przyjęli poprawkę do rządowego projektu ustawy o dobrostanie dzieci i szkołach (Children’s Wellbeing and Schools Bill), który jest obecnie procedowany w parlamencie – informuje Sky News.

Poprawka stanowi, że w ciągu 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie serwisy społecznościowe będą musiały stosować „wysoce skuteczne” mechanizmy weryfikacji wieku, aby uniemożliwić rejestrację użytkownikom poniżej 16. roku życia.

Premier Starmer zmienia zdanie w kwestii zakazu

Rząd będzie miał możliwość odrzucenia poprawki w Izbie Gmin, jednak eksperci twierdzą, że może to być trudne, ponieważ wielu posłów Partii Pracy poparło zakaz.

Premier Keir Starmer początkowo sprzeciwiał się takiemu jednoznacznemu zakazowi, jednak presja ze strony partii opozycyjnych oraz własnych posłów z zaplecza partyjnego skłoniła rząd do złagodzenia stanowiska.