Dzieci bez Facebooka i TikToka? Kolejny kraj szykuje twarde prawo

Brytyjski parlament szykuje się do wprowadzenia zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia, a rząd złagodził swoje stanowisko w tej sprawie. Wzorem jest australijska ustawa.

Publikacja: 25.01.2026 20:29

W Wielkiej Brytanii poparcie dla zakazu ma w dużej mierze charakter ponadpartyjny

Foto: Bloomberg

Urszula Lesman

Izba Lordów – wyższa izba brytyjskiego parlamentu – poparła zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 lat. Lordowie przyjęli poprawkę do rządowego projektu ustawy o dobrostanie dzieci i szkołach (Children’s Wellbeing and Schools Bill), który jest obecnie procedowany w parlamencie – informuje Sky News.

Poprawka stanowi, że w ciągu 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie serwisy społecznościowe będą musiały stosować „wysoce skuteczne” mechanizmy weryfikacji wieku, aby uniemożliwić rejestrację użytkownikom poniżej 16. roku życia.

Premier Starmer zmienia zdanie w kwestii zakazu

Rząd będzie miał możliwość odrzucenia poprawki w Izbie Gmin, jednak eksperci twierdzą, że może to być trudne, ponieważ wielu posłów Partii Pracy poparło zakaz.

Premier Keir Starmer początkowo sprzeciwiał się takiemu jednoznacznemu zakazowi, jednak presja ze strony partii opozycyjnych oraz własnych posłów z zaplecza partyjnego skłoniła rząd do złagodzenia stanowiska.

Czytaj więcej

Australia wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia
Globalne Interesy
Social media jak papierosy. Pierwszy pozew w sprawie zakazu korzystania przez dzieci
W zeszłym tygodniu ponad 60 parlamentarzystów Partii Pracy w liście otwartym do premiera napisało, że „kolejne rządy” zrobiły „zbyt mało, aby chronić młodych ludzi przed nieuregulowanymi, uzależniającymi platformami mediów społecznościowych”. Zaapelowali do szefa rządu, aby poszedł w ślady Australii i wprowadził stosowne przepisy w Wielkiej Brytanii. Jeden z posłów Partii Pracy powiedział Sky News, że „nie ma mowy”, aby rząd był w stanie zdyscyplinować Partię Pracy i nakłonić ją do głosowania przeciwko poprawce.

Premier Starmer ogłosił w związku z tym trzymiesięczne konsultacje w tej sprawie, w ramach których brytyjscy ministrowie mieli udać się do Australii, by sprawdzić, jaki wpływ ma tamtejszy zakaz.

W Australii ustawowy zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia wszedł w życie 10 grudnia 2025 r. Po miesiącu rząd przedstawił raport, z którego wynika, że zakaz okazał się sukcesem.

Czytaj więcej

Australijscy urzędnicy uważają, że nowe prawo przyniosło szybkie i szerokie efekty
Globalne Interesy
Zakaz dla nastolatków działa. Australia pokazuje, jak ograniczyć social media

Które platformy są objęte zakazem w Australii?

Platformy objęte ograniczeniem wiekowym w Australii to:

• Facebook

• Instagram

• Snapchat

• Threads

• TikTok

• Twitch

• X

• YouTube

• Kick

Nastolatki nadal mogą korzystać bez ograniczeń z wielu platform:

• Discord

• GitHub

• Google Classroom

• LEGO Play

• Messenger

• Pinterest

• Roblox

• Steam i Steam Chat

• WhatsApp

• YouTube Kids

Kto chce wprowadzenia zakazu w Wielkiej Brytanii?

W Wielkiej Brytanii poparcie dla zakazu ma w dużej mierze charakter ponadpartyjny. Poprawkę zaproponował były konserwatywny minister edukacji John Nash, a wsparły ją była posłanka Partii Pracy Luciana Berger, Floella Benjamin z Liberalnych Demokratów oraz niezależna posłanka Hilary Cass.

Stało się to po tym, jak liderka Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch zapowiedziała, że jej ugrupowanie wprowadzi zakaz dla osób poniżej 16 lat, jeśli dojdzie do władzy.

W rozmowie ze Sky News Badenoch powiedziała, że jest „zachwycona” głosowaniem w Izbie Lordów. – Moim zdaniem istnieje ogólnonarodowy konsensus ponad podziałami partyjnymi – z wyjątkiem obecnie Partii Pracy – że musimy ograniczyć młodym ludziom dostęp do mediów społecznościowych – dodała.

Źródło: rp.pl

