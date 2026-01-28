Reklama

Amerykański gigant tnie tysiące etatów. Pracownicy dowiedzieli się przez pomyłkowego maila

Amazon przypadkowo ujawnił plany kolejnej fali globalnych zwolnień. Wewnętrzny e-mail, wysłany omyłkowo do pracowników, potwierdził redukcję etatów pod kryptonimem projekt Dawn, zanim firma zdążyła oficjalnie poinformować o niej załogę.

Publikacja: 28.01.2026 12:01

Przyszłością koncernu ma być automatyzacja. Centrum realizacji zamówień Amazon.com Inc. w Rugeley w

Przyszłością koncernu ma być automatyzacja. Centrum realizacji zamówień Amazon.com Inc. w Rugeley w Wielkiej Brytanii

Foto: Simon Dawson/Bloomberg

Paweł Rożyński

Szkic wiadomości napisany przez Colleen Aubrey, starszą wiceprezes Amazon Web Services (AWS), znalazł się w zaproszeniu kalendarzowym wysłanym przez asystenta jednego z menedżerów do grupy pracowników Amazona we wtorek późnym wieczorem.

W e-mailu Aubrey odnosi się do szerokiej grupy pracowników w USA, Kanadzie i Kostaryce, którzy zostali zwolnieni w ramach działań mających na celu „wzmocnienie firmy”. Wiadomość, do której dotarła BBC, została najwyraźniej udostępniona omyłkowo, ponieważ zaproszenie szybko anulowano.

Zwolnienia w Amazonie, czyli projekt Dawn

Tytuł zaproszenia brzmiał „Send project Dawn email”, co najpewniej odnosi się do kryptonimu, jakim Amazon określa program redukcji etatów. Choć z e-maila jasno wynikało, że zwolnienia w Amazonie już trwają, pracownicy nie zostali jeszcze oficjalnie o nich poinformowani.

„To kontynuacja działań, które prowadzimy od ponad roku, aby wzmocnić firmę poprzez spłaszczenie struktury, zwiększenie odpowiedzialności i ograniczenie biurokracji, tak aby szybciej działać na rzecz klientów” – napisano w wiadomości. „Zmiany tego typu są trudne dla wszystkich. Te decyzje są podejmowane z rozwagą, gdy przygotowujemy organizację i AWS na przyszły sukces” – dodano.

Czytaj więcej

W forsowanej robotyzacji nie chodzi tylko o pieniądze. Amazon już kilka lat temu miał ogromną, sięga
Plus Minus
Zwolnienia w Amazonie mogą wywołać efekt domina na rynku pracy
Reklama
Reklama

Według byłego pracownika, który poprosił o anonimowość, druga runda redukcji etatów była wśród załogi spodziewana od kilku tygodni. W firmie panowało przekonanie, że kierownictwo planuje łącznie zlikwidować około 30 tys. miejsc pracy. Oczekiwano, że Amazon osiągnie ten poziom redukcji dzięki kolejnej dużej fali zwolnień w tym miesiącu, a następnie dalszym cięciom do końca maja.

Zwolnieni pracownicy mogli ubiegać się o inne stanowiska w Amazonie, jednak liczba takich ofert była ograniczona.

Od 2022 r., czyli szczytu covidowego boomu IT, największe firmy technologiczne – takie jak Amazon, Meta, Google czy Microsoft – co roku redukują zatrudnienie o dziesiątki tysięcy osób. W całym sektorze technologicznym w ciągu ostatnich czterech lat zwolniono około 700 tys. pracowników – wynika z danych serwisu Layoffs.fyi.

Zmiana kultury pracy i automatyzacja

Od momentu, gdy cztery lata temu Jeff Bezos ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego, jego następca Andy Jassy przeprowadził kilka fal zwolnień – w latach 2023, 2024 i 2025. Jassy próbuje również wprowadzić bardziej rygorystyczną kulturę pracy. Amazon wymaga obecnie pracy stacjonarnej przez pięć dni w tygodniu, co czyni go jedną z nielicznych dużych firm technologicznych z takim obowiązkiem.

Firma intensywnie tnie koszty – według „Business Insidera” monitoruje nawet służbowe telefony pracowników AWS, aby ograniczyć długo funkcjonujący zwrot kosztów w wysokości 50 dolarów miesięcznie.

Czytaj więcej

Prof. Krzysztof Obłój, Akademia Leona Koźmińskiego
Opinie i komentarze
„AI najwygodniejszą wymówką zwolnień”. Prof. Obłój: Nie wiemy, co nas czeka
Reklama
Reklama

W e-mailu wysłanym do pracowników przed Świętem Dziękczynienia, do którego dotarła BBC, Andy Jassy pisał, że jest wdzięczny za „wyzwania i szanse w pracy”, ponieważ „świat zmienia się w bardzo szybkim tempie”.

Pod koniec ubiegłego roku głośno stało się o planie Amazona automatyzacji nawet trzech czwartych miejsc pracy w magazynach i centrach logistycznych. W praktyce oznaczałoby to zastąpienie ponad pół miliona miejsc pracy robotami. Pracownicy dowiedzieli się o nim równie przez przypadek, z wycieku dokumentów firmy do mediów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Amazon Praca Kadry Zwolnienia Grupowe
Emmanuel Macron forsuje ograniczenia w korzystaniu z social mediów przez dzieci
Globalne Interesy
Koniec ery „dzieci TikToka”? Francja i Wielka Brytania chcą zakazu social mediów
Komisja Europejska w sporze z platformą X Elona Muska. Grok wywołał globalny alarm
Globalne Interesy
Unia wszczyna śledztwo w sprawie Groka. Platforma X Muska może zapłacić miliardy
Pierwszy sklep z robotami firmy Unitree Robotics w Pekinie
Globalne Interesy
Chińskie humanoidy ruszają do pracy. USA zaczynają zostawać w tyle
Sam Altman, prezes OpenAI, chce radykalnie zwiększyć przychody firmy
Globalne Interesy
Ruszają reklamy w ChatGPT. OpenAI szuka miliardów, ale budzi kontrowersje
W Wielkiej Brytanii poparcie dla zakazu ma w dużej mierze charakter ponadpartyjny
Globalne Interesy
Dzieci bez Facebooka i TikToka? Kolejny kraj szykuje twarde prawo
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama