Amerykański gigant tnie tysiące etatów. Pracownicy dowiedzieli się przez pomyłkowego maila

Szkic wiadomości napisany przez Colleen Aubrey, starszą wiceprezes Amazon Web Services (AWS), znalazł się w zaproszeniu kalendarzowym wysłanym przez asystenta jednego z menedżerów do grupy pracowników Amazona we wtorek późnym wieczorem.

W e-mailu Aubrey odnosi się do szerokiej grupy pracowników w USA, Kanadzie i Kostaryce, którzy zostali zwolnieni w ramach działań mających na celu „wzmocnienie firmy”. Wiadomość, do której dotarła BBC, została najwyraźniej udostępniona omyłkowo, ponieważ zaproszenie szybko anulowano.

Zwolnienia w Amazonie, czyli projekt Dawn

Tytuł zaproszenia brzmiał „Send project Dawn email”, co najpewniej odnosi się do kryptonimu, jakim Amazon określa program redukcji etatów. Choć z e-maila jasno wynikało, że zwolnienia w Amazonie już trwają, pracownicy nie zostali jeszcze oficjalnie o nich poinformowani.

„To kontynuacja działań, które prowadzimy od ponad roku, aby wzmocnić firmę poprzez spłaszczenie struktury, zwiększenie odpowiedzialności i ograniczenie biurokracji, tak aby szybciej działać na rzecz klientów” – napisano w wiadomości. „Zmiany tego typu są trudne dla wszystkich. Te decyzje są podejmowane z rozwagą, gdy przygotowujemy organizację i AWS na przyszły sukces” – dodano.