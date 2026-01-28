Amerykański gigant tnie tysiące etatów. Pracownicy dowiedzieli się przez pomyłkowego maila

Aktualizacja: 28.01.2026 13:01 Publikacja: 28.01.2026 12:01
Przyszłością koncernu ma być automatyzacja. Centrum realizacji zamówień Amazon.com Inc. w Rugeley w Wielkiej Brytanii
Foto: Simon Dawson/Bloomberg
Szkic wiadomości napisany przez Colleen Aubrey, starszą wiceprezes Amazon Web Services (AWS), znalazł się w zaproszeniu kalendarzowym wysłanym przez asystenta jednego z menedżerów do grupy pracowników Amazona we wtorek późnym wieczorem.
W e-mailu Aubrey odnosi się do szerokiej grupy pracowników w USA, Kanadzie i Kostaryce, którzy zostali zwolnieni w ramach działań mających na celu „wzmocnienie firmy”. Wiadomość, do której dotarła BBC, została najwyraźniej udostępniona omyłkowo, ponieważ zaproszenie szybko anulowano.
Tytuł zaproszenia brzmiał „Send project Dawn email”, co najpewniej odnosi się do kryptonimu, jakim Amazon określa program redukcji etatów. Choć z e-maila jasno wynikało, że zwolnienia w Amazonie już trwają, pracownicy nie zostali jeszcze oficjalnie o nich poinformowani.
„To kontynuacja działań, które prowadzimy od ponad roku, aby wzmocnić firmę poprzez spłaszczenie struktury, zwiększenie odpowiedzialności i ograniczenie biurokracji, tak aby szybciej działać na rzecz klientów” – napisano w wiadomości. „Zmiany tego typu są trudne dla wszystkich. Te decyzje są podejmowane z rozwagą, gdy przygotowujemy organizację i AWS na przyszły sukces” – dodano.
Czytaj więcej
Amazon, największy gigant logistyczny na świecie, jako pierwszy wpisał w długoterminową strategię...
Według byłego pracownika, który poprosił o anonimowość, druga runda redukcji etatów była wśród załogi spodziewana od kilku tygodni. W firmie panowało przekonanie, że kierownictwo planuje łącznie zlikwidować około 30 tys. miejsc pracy. Oczekiwano, że Amazon osiągnie ten poziom redukcji dzięki kolejnej dużej fali zwolnień w tym miesiącu, a następnie dalszym cięciom do końca maja.
Zwolnieni pracownicy mogli ubiegać się o inne stanowiska w Amazonie, jednak liczba takich ofert była ograniczona.
Od 2022 r., czyli szczytu covidowego boomu IT, największe firmy technologiczne – takie jak Amazon, Meta, Google czy Microsoft – co roku redukują zatrudnienie o dziesiątki tysięcy osób. W całym sektorze technologicznym w ciągu ostatnich czterech lat zwolniono około 700 tys. pracowników – wynika z danych serwisu Layoffs.fyi.
Od momentu, gdy cztery lata temu Jeff Bezos ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego, jego następca Andy Jassy przeprowadził kilka fal zwolnień – w latach 2023, 2024 i 2025. Jassy próbuje również wprowadzić bardziej rygorystyczną kulturę pracy. Amazon wymaga obecnie pracy stacjonarnej przez pięć dni w tygodniu, co czyni go jedną z nielicznych dużych firm technologicznych z takim obowiązkiem.
Firma intensywnie tnie koszty – według „Business Insidera” monitoruje nawet służbowe telefony pracowników AWS, aby ograniczyć długo funkcjonujący zwrot kosztów w wysokości 50 dolarów miesięcznie.
Czytaj więcej
Czy sztuczna inteligencja doprowadzi głównie do zwolnień czy do podniesienia produktywności, tego...
W e-mailu wysłanym do pracowników przed Świętem Dziękczynienia, do którego dotarła BBC, Andy Jassy pisał, że jest wdzięczny za „wyzwania i szanse w pracy”, ponieważ „świat zmienia się w bardzo szybkim tempie”.
Pod koniec ubiegłego roku głośno stało się o planie Amazona automatyzacji nawet trzech czwartych miejsc pracy w magazynach i centrach logistycznych. W praktyce oznaczałoby to zastąpienie ponad pół miliona miejsc pracy robotami. Pracownicy dowiedzieli się o nim równie przez przypadek, z wycieku dokumentów firmy do mediów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prawie 5 mln usuniętych kont w zaledwie miesiąc – to bilans australijskiej rewolucji, która wstrząsnęła światem...
Chatbot AI Grok, należący do Elona Muska, znalazł się pod lupą Komisji Europejskiej, która wszczęła dochodzenie...
Już niedługo roboty zaczną pracować razem z ludźmi. Tak twierdzą inżynierowie i analitycy. Wygląda też na to, że...
OpenAI podejmuje jeden z najważniejszych kroków w swojej historii. Reklamy mają pomóc sfinansować dalszy rozwój...
Brytyjski parlament szykuje się do wprowadzenia zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniże...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas