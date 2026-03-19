Utopione 80 mld dol. i koniec marzeń Zuckerberga. Meta wycofuje się z kluczowego projektu

Pięć lat temu Mark Zuckerberg ogłosił, że przyszłością Facebooka będzie metaverse. Oparte na wirtualnej rzeczywistości miało to być immersyjne cyfrowe środowisko, w którym ludzie mogą pracować, bawić się i spotykać. Aby to podkreślić, Zuckerberg zmienił nazwę swojej firmy na Meta. Jednak w ostatnich miesiącach Meta zwolniła 10 proc. pracowników w dziale zajmującym się metaverse i ogłosiła, że jej flagowa aplikacja Horizon Worlds zmienia kierunek i odchodzi od wirtualnej rzeczywistości.

Meta ogranicza metaverse i stawia na sztuczną inteligencję

Teraz projekt otrzymał niemal śmiertelny cios. Jak pisze „The New York Times”, firma poinformowała, że od 15 czerwca użytkownicy nie będą mogli korzystać z immersyjnego świata przez gogle VR. W środę Meta częściowo się z tego wycofała, ale tylko do pewnego stopnia. Zapowiedziała, że będzie wspierać część istniejących aplikacji VR w Horizon Worlds, ale nie będzie dodawać nowych. Innymi słowy, pierwotna wizja metaverse Zuckerberga de facto dobiegła końca.

Mimo że Meta straciła na tym przedsięwzięciu ok. 80 mld dolarów, metaverse i VR wciąż pozostają niszowe. Większą popularność zdobyły inne cyfrowe światy, jak Roblox czy Fortnite.

Zamiast tego Meta stawia dziś na sztuczną inteligencję. W ubiegłym roku Zuckerberg ogłosił nową wizję – opartą na „superinteligencji”. Firma planuje wydać w tym roku co najmniej 115 mld dolarów, głównie na rozwój AI i budowę centrów danych. O ile metaverse był obietnicą zysków za dekadę, o tyle generatywna inteligencja już teraz pozwala firmie optymalizować systemy reklamowe i tworzyć spersonalizowane treści, co przekłada się na realne miliardy dolarów.