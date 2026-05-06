Środowa sesja na giełdzie w Seulu przejdzie do historii jako moment, w którym rynkowa kapitalizacja największego południowokoreańskiego tzw. czebola przekroczyła barierę 1 bln dol. Wzrost kursu o ponad 12 proc. nie był dziełem przypadku. Eksperci zwracają uwagę, że wpływ miała z jednej strony doskonała kondycja finansowa spółki, a z drugiej globalny rajd akcji spółek związanych z sektorem sztucznej inteligencji.

HBM źródłem sukcesu

Samsung stał się drugą azjatycką firmą, po tajwańskim TSMC, która osiągnęła tak imponujący kamień milowy. Kapitalizacja spółki po raz pierwszy sięgnęła poziomu 1,15 bln dol. Globalnie koncern zajął więc miejsce obok takich gigantów jak Apple, Microsoft czy Nvidia.

W ciągu zaledwie jednego dnia akcje podrożały o ponad 12 proc., co przy tak ogromnej skali firmy jest zjawiskiem rzadko spotykanym. Ale fundamentem tego optymizmu są twarde dane finansowe. Wyniki za I kwartał zaskoczyły nawet najbardziej optymistycznie nastawionych analityków. Zysk operacyjny Samsunga wzrósł ponad ośmiokrotnie. Zysk wypracowany w zaledwie trzy miesiące okazał się wyższy niż prognozowany wcześniej wynik za cały 2025 r.. Analitycy wskazują, że kluczem do zrozumienia sukcesu Samsunga jest akronim HBM (High Bandwidth Memory). Są to układy pamięci o wysokiej przepustowości, które stanowią niezbędne ogniwo w infrastrukturze centrów danych obsługujących zaawansowane modele AI. Samsung, jako pierwszy gracz na świecie, ogłosił w lutym rozpoczęcie masowej produkcji układów HBM4 – szóstej i najnowocześniejszej generacji tych komponentów.

Cenny kontrakt z Apple?

Układy HBM4 mają stać się integralną częścią nadchodzącej architektury AI o nazwie Vera Rubin, rozwijanej przez technologicznego lidera – firmę Nvidia. Popyt od miesięcy znacząco przewyższa [[podaż, ograniczone||podaż. Ograniczone||składnia||Poprawiono błąd łączenia dwóch niezależnych zdań składowych za pomocą samego przecinka. Zdania zostały rozdzielone kropką dla większej czytelności.] moce produkcyjne w sektorze półprzewodników sprawiły, że ceny układów pamięci rosną, co bezpośrednio przekłada się na rekordowe marże producentów z Korei Południowej. Euforia inwestorów ma jednak jeszcze jedno podłoże: na rynku coraz głośniej mówi się o zaawansowanych rozmowach, jakie Apple prowadzi z Samsungiem oraz Intelem. Przedmiotem negocjacji ma być produkcja procesorów dla urządzeń giganta z Cupertino bezpośrednio na terenie Stanów Zjednoczonych. Taki ruch nie tylko zabezpieczyłby łańcuchy dostaw Apple, ale również ugruntowałby pozycję Samsunga.

Atmosfera sukcesu udzieliła się całemu rynkowi. Główny rywal Samsunga, SK Hynix, zanotował w środę 9-proc. wzrost, a indeks Kospi po raz pierwszy w swojej historii przebił barierę 7000 punktów.

