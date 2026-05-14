Z tego artykułu dowiesz się: Jaki jest oficjalny termin wprowadzenia przez Netflix tańszego abonamentu z reklamami w Polsce.

Jak nowa, tańsza oferta wpisuje się w strategię cenową platformy, która niedawno podniosła ceny.

Jakie wyniki osiąga model subskrypcyjny z reklamami na świecie i dlaczego jest on kluczowy dla firmy.

W jaki sposób platforma poszerza swoją ofertę, włączając w nią transmisje sportowe na żywo.

– W 2024 roku Netflix i Disney+ zaoferują w Polsce abonamenty na dostęp do treści przeplatanych reklamami – mówił nam Tony Gunnarsson, główny analityk rynku wideo i reklamy w firmie analitycznej Omdia w 2023 r.

Reklama Reklama

Kolejnym rokiem, w którym miało się to stać, miał być 2025 r. Teraz amerykańska platforma, której szefuje Reed Hastings (już wiadomo, że odchodzi latem) ogłosiła oficjalnie, że ofertę opartą na reklamach skieruje do polskich widzów w 2027 r.

Nie podano poziomu cenowego nowej oferty, ale, jak zapewnia platforma, ma być ona „odpowiednia”.

Przed nową ofertą streamingowej platformy ceny idą w górę

Na razie w Polsce rosną ceny już dostępnych abonamentów. Najtańszy od maja podrożał z 33 do 37 zł. Najdroższy z 67 zł do 75 zł. Podwyżki może odczuć też istniejący już abonent, przy próbie zmiany abonamentu.

Czytaj więcej Media Platformy streamingowe zmieniają kinowego widza. Czas serializacji Filmy dla dzieci i polskie produkcje sprawiły, że 2024 r. kina zakończą wynikiem lepszym niż w roku 2023. W 2025 r. walka o widza będzie ostrzejsza...

– Z radością ogłaszamy rozszerzenie oferty Netfliksa z reklamami do 15 nowych krajów w 2027 roku, w tym do Polski. Dla naszych subskrybentów oznacza to jeszcze więcej możliwości oglądania naszych filmów i seriali w cenie, która im odpowiada, a dla reklamodawców nową szansę na dotarcie do rzeszy zaangażowanych fanów Netfliksa na całym świecie. Netflix świętuje właśnie dekadę swojej obecności w tych krajach, a nasi widzowie z pasją oglądają od dawna to, co mamy im do zaoferowania – dlatego nie ukrywam ekscytacji tym, co czeka nas w przyszłości – mówi cytowana w komunikacie prasowym Netfliksa Amy Reinhard, prezeska ds. reklam w platformie.

Decyzję ogłoszono wczoraj wieczorem czasu polskiego na konferencji Upfront, poświęconej prezentacji marketingowych możliwości i nowych tytułów, które pojawią się na platformie.

Zmiany cen abonamentów nie tylko w Polsce

Polska pojawiła się wśród piętnastu państw, na które Amerykanie rozszerzą ofertę testowaną pierwotnie w krajach obu Ameryk. Pozostałe kraje to Austria, Belgia, Dania, Filipiny, Holandia, Indonezja, Irlandia, Kolumbia, Norwegia, Nowa Zelandia, Peru, Szwajcaria, Szwecja i Tajlandia.

„Po niemal czterech latach od wprowadzenia reklam z satysfakcją obserwujemy postępy w każdym wymiarze” – podaje platforma.

Według jej danych, tam, gdzie dostępny jest abonament z reklamą, w pierwszym kwartale br. wybrało go 60 proc. nowych subskrybentów. Ogółem zaś z takich abonamentów korzysta ponad 250 mln aktywnych widzów miesięcznie – podano. Jak zapewnia platforma, są to widzowie „głęboko zaangażowani”: ponad 80 proc. subskrybentów planu z reklamami aktywnie korzysta z serwisu w każdym tygodniu.

Zgodnie z zapowiedziami ogłoszonymi przy okazji publikacji wyników finansowych, Netflix w tym roku chce zwiększyć przychody z reklam o 100 proc. do 3 mld dol.

Do tej pory plany z reklamami dostępne były w następujących 12 krajach: Australia, Brazylia, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Meksyk, Korea Południowa, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Dla przykładu w Niemczech podstawowy plan z reklamami kosztuje standardowo 4,99 euro miesięcznie.

Co nowego pojawi się w Netfliksie

Bela Bajaria, dyrektorka ds. treści w Netfliksie podała wczoraj także, że na platformie pojawią się nowe seriale, filmy oraz wydarzenia sportowe i koncerty. Wymienione seriale to „The Retrievals”, „Myron Bolitar”, „Calabasas” i serial dokumentalny Nicka Cannona, a filmy: „Duże dzieci 3” i „A Matter of Time”.

Będzie też nowe wydarzenie na żywo: The Westminster Dog Show oraz więcej futbolu amerykańskiego. W tym roku Netflix pokaże: pierwszy mecz sezonu nadawany na żywo z Australii, w którym zagrają Los Angeles Rams i San Francisco 49ers, mecz w przeddzień Święta Dziękczynienia (Green Bay Packers vs. Los Angeles Rams), dwa mecze w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz mecz w osiemnastym tygodniu rozgrywek. W 2027 r. platforma będzie transmitować NFL Honors podczas tygodnia Super Bowl w 2027 r.

Pojawią się też wznowienia: „Love is Blind”, „Życiowe błędy”, „Moje życie z Walterami”, „Quarterback” i „Rozgrywająca”.