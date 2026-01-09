Szał na „Stranger Things” nie słabnie. Jest teatr, będą kolejne produkcje

Aktualizacja: 09.01.2026 23:34 Publikacja: 09.01.2026 20:04
Już po ostatnim sezonie „Stranger Things”, ale zainteresowanie serialem i jego bohaterami nie słabnie
„Stranger Things” bije rekordy oglądalności na Netfliksie, szczególnie jego piąty sezon, który w premierowym tygodniu uzyskał 8,46 miliarda minut oglądania w USA i 59,6 miliona wyświetleń globalnie, stając się najlepiej oglądanym anglojęzycznym serialem w historii platformy. Osiągnął już ponad 100 milionów wyświetleń w ciągu pierwszych 25 dni, a finał był nawet pokazywany w kinach.
Także w Polsce zainteresowanie produkcją jest ogromne, zgodnie z danymi Google Trends hasło jest wciąż grupie najmocniej zyskujących na popularności z 350 proc. wzrostu. Eksplozja popularności miała miejsce w grudniu, kiedy rozpoczęto emitować finałowy sezon.
Piąty i ostatni sezon składa się z ośmiu odcinków. Został oficjalnie zapowiedziany przez przez Netflix 17 lutego 2022 r., a odcinki od pierwszego do czwartego premierę miały 27 listopada 2025 r. Kolejne trzy widzowie mogli obejrzeć 26 grudnia 2025 r., a finałowy odcinek 1 stycznia 2026 r.
Pojawiła się nawet teoria dotycząca ukrytego finału „Stranger Things”, w której obstawiano zakłady, czy Netflix wyemituje jeszcze jeden odcinek serialu. Ich zdaniem zakończenie było tak rozczarowujące, że musi pojawić się coś więcej. Według serwisu vice.com, fani „Stranger Things” wydali na zakłady tego typu aż 14 mln dol. w aplikacji hazardowej Polymarket. Ukrytego finału nie było, ale to nie koniec opowieści.
Stworzony przez braci Duffer serial „Stranger Things” wyprodukowały wytwórnie Upside Down Pictures oraz 21 Laps Entertainment. Funkcje producentów wykonawczych pełnią bracia Duffer oraz Shawn Levy z 21 Laps Entertainment i Dan Cohen.
W serialu występują Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (11), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers).
Dalsze plany obejmują animowany spin-off Stranger Things, czyli „Opowieści z '85” z premierą w 2026. To również teatralny prequel już grany w teatrach w Londynie i Nowym Jorku. Szykowany jest także dokument o powstawaniu produkcji oraz ewentualne dalsze projekty z obsadą.
Aktorski spin-off nie będzie bezpośrednią kontynuacją losów znanych bohaterów, ma odpowiedzieć na pytania pozostawione przez finał piątego sezonu. Najważniejsze z nich dotyczy pochodzenia tajemniczej skały z innego wymiaru.
Bracia Duffer zapowiadają, iż produkcja powstawać będzie w innym miejscu, mieć będzie nowych bohaterów. Jednocześnie podkreślają, że serial domknie kluczowe wątki fabularne. W produkcji nie pojawi się żadna z postaci znanych z „Stranger Things”. To świadoma decyzja twórców, którzy chcą opowiedzieć niezależną historię. Plany mogą jednak ulec zmianie.
