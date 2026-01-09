Szał na „Stranger Things” nie słabnie. Jest teatr, będą kolejne produkcje

„Stranger Things” bije rekordy oglądalności na Netfliksie, szczególnie jego piąty sezon, który w premierowym tygodniu uzyskał 8,46 miliarda minut oglądania w USA i 59,6 miliona wyświetleń globalnie, stając się najlepiej oglądanym anglojęzycznym serialem w historii platformy. Osiągnął już ponad 100 milionów wyświetleń w ciągu pierwszych 25 dni, a finał był nawet pokazywany w kinach.

Także w Polsce zainteresowanie produkcją jest ogromne, zgodnie z danymi Google Trends hasło jest wciąż grupie najmocniej zyskujących na popularności z 350 proc. wzrostu. Eksplozja popularności miała miejsce w grudniu, kiedy rozpoczęto emitować finałowy sezon.

Rozczarowujące zakończenie? „Stranger Things” wciąż na topie

Piąty i ostatni sezon składa się z ośmiu odcinków. Został oficjalnie zapowiedziany przez przez Netflix 17 lutego 2022 r., a odcinki od pierwszego do czwartego premierę miały 27 listopada 2025 r. Kolejne trzy widzowie mogli obejrzeć 26 grudnia 2025 r., a finałowy odcinek 1 stycznia 2026 r.

Pojawiła się nawet teoria dotycząca ukrytego finału „Stranger Things”, w której obstawiano zakłady, czy Netflix wyemituje jeszcze jeden odcinek serialu. Ich zdaniem zakończenie było tak rozczarowujące, że musi pojawić się coś więcej. Według serwisu vice.com, fani „Stranger Things” wydali na zakłady tego typu aż 14 mln dol. w aplikacji hazardowej Polymarket. Ukrytego finału nie było, ale to nie koniec opowieści.