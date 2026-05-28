Prokuratura Południowego Dystryktu Nowego Jorku poinformowała, że postawiła Michele Spagnuolo, inżynierowi Google, zarzuty naruszenia przepisów dotyczących insider tradingu w związku z zakładami zawieranymi za pośrednictwem platformy. Sprawa ta może stać się precedensem, ponieważ amerykańskie organy regulacyjne coraz mocniej dążą do traktowania zdecentralizowanych platform prognostycznych na równi z tradycyjnymi rynkami finansowymi. Choć Spagnuolo jest obywatelem Włoch mieszkającym w Szwajcarii, został zatrzymany w środę i postawiony przed federalnym sądem w Nowym Jorku.

FBI namierzyło podejrzanego dzięki kryptowalutom i włoskiemu dokumentowi

Według śledczych Spagnuolo wykorzystywał informacje, do których miał wcześniejszy dostęp dzięki pracy w amerykańskim Google, aby zawierać zakłady, które przyniosły mu ogromne wygrane. Rzeczniczka Google poinformowała, że firma „współpracuje z organami ścigania przy prowadzonym dochodzeniu”, a pracownik został zawieszony.

Wewnętrzne informacje, które miały zostać wykorzystane, obejmowały materiały marketingowe dostępne „za pomocą narzędzia dostępnego dla wszystkich pracowników, jednak używanie takich poufnych danych do obstawiania zakładów stanowi poważne naruszenie naszych zasad” – dodała firma w komunikacie cytowanym przez BBC.

Rzecznik Polymarket powiedział, że platforma „ściśle współpracowała” z władzami przy śledztwie. – Handel oparty na blockchainie jest przejrzysty i możliwy do prześledzenia, a osoby działające nieuczciwie zostawiają ślady – dodał.

Blockchain to rodzaj cyfrowego rejestru wykorzystywanego przy kryptowalutach, które są jedyną walutą akceptowaną przez Polymarket.

Prokuratura współpracowała przy zatrzymaniu Spagnuolo z Federalnym Biurem Śledczym (FBI). Jak podała stacja ABC News, został on zwolniony po wpłaceniu kaucji w wysokości 2,25 mln dol.

Choć Spagnuolo miał obstawiać pod nazwą użytkownika AlphaRaccoon na Polymarket, a zakłady były finansowane kryptowalutami z kilku kont, FBI ustaliło jego tożsamość dzięki jednemu z kont, założonemu przy użyciu włoskiego dowodu tożsamości na zewnętrznej, scentralizowanej giełdzie kryptowalut, która wymagała przejścia standardowej procedury weryfikacji klienta (KYC).

Jak poufne dane Google pomogły w wygrywaniu zakładów

Z informacji dostępnych online wynika, że pracował w Google ponad 12 lat jako inżynier specjalizujący się w bezpieczeństwie informacji. Z platformy Polymarket zaczął korzystać w 2024 r., a między październikiem a grudniem ubiegłego roku – według prokuratury – zawarł zakłady związane z Google o łącznej wartości 2,7 mln dol.

Z dokumentów sądowych wynika, że najbardziej dochodowe zakłady Spagnuolo dotyczyły prawidłowego przewidzenia, kto będzie, a kto nie będzie najczęściej wyszukiwaną osobą w Google w 2025 r. Miał obstawiać przeciwko takim nazwiskom jak Bianca Censori czy prezydent Donald Trump, stawiając na piosenkarza D4vd jako osobę, która zajmie pierwsze miejsce, mimo że kursy na taki wynik były niemal zerowe.

D4vd, muzyk, przebywa obecnie w więzieniu pod zarzutem zamordowania nastoletniej dziewczyny. Gdy sprawa kryminalna wyszła na jaw, wywołała gigantyczny, nagły skok zainteresowania internautów. Dokumenty sądowe wskazują, że gdy Spagnuolo zawierał ten zakład w listopadzie, wiedział już, że D4vd stał się najczęściej wyszukiwaną osobą w Google, ponieważ miał dostęp do danych zgromadzonych przez firmę przed ich publicznym ujawnieniem. Widząc te anomalie w wewnętrznych systemach analitycznych Google, wykorzystał kilkugodzinną przewagę nad resztą świata, zanim informacja o rekordowych trendach zalała media.