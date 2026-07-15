Oferta, złożona na początku tego miesiąca, jest zabezpieczona finansowaniem bankowym w wysokości około 50 mld dol. – podało jedno ze źródeł. Proponowana cena oznacza premię w wysokości około 28 proc. wobec wtorkowego kursu zamknięcia akcji PayPala.

Stripe i Advent chcą przejąć PayPala

Według źródeł propozycja jest następstwem pierwszego podejścia, do którego doszło na początku kwietnia. Stripe i Advent nie otrzymały dotąd odpowiedzi od PayPala i chcą rozpocząć rozmowy w najbliższych tygodniach.

Zgodnie z przedstawioną propozycją Stripe i Advent wspólnie przejęłyby PayPala, obejmując po 50 proc. udziałów. Spółka nie zostałaby podzielona. Źródła zaznaczyły jednak, że nie ma pewności, czy oferta doprowadzi do zawarcia transakcji.

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Założony pod koniec lat 90. PayPal był jednym z pionierów płatności cyfrowych. W ostatnich latach firma mierzy się jednak ze spowolnieniem wzrostu i coraz silniejszą konkurencją. Konsumenci chętniej korzystają z alternatywnych metod płatności, a rywale, tacy jak Apple Pay i Google Pay, zwiększają swoje udziały w rynku.

W efekcie PayPal stracił znaczną część wartości, którą zyskał podczas pandemii. Kapitalizacja rynkowa spółki osiągnęła w 2021 r. rekordowy poziom około 360 mld dol., po czym w tym roku spadła nawet do około 36 mld dol. W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma straciła ponad 40 proc. wartości rynkowej.

Fuzje w sektorze płatniczym

Potencjalne przejęcie PayPala, jeżeli dojdzie do skutku, wpisze się w falę fuzji i przejęć na globalnym rynku płatniczym. Kupujący poszukują atrakcyjnych aktywów w związku z szybkim rozwojem technologii finansowych oraz rosnącym znaczeniem sztucznej inteligencji.

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Firmy płatnicze coraz częściej wykorzystują fuzje i przejęcia do zwiększania skali działalności oraz wchodzenia w szybciej rozwijające się segmenty, takie jak płatności transgraniczne i transakcje między przedsiębiorstwami. Dzieje się tak w warunkach słabszego wzrostu tradycyjnych usług przetwarzania płatności.

W 2025 r. Global Payments zgodził się przejąć konkurencyjny Worldpay od FIS i funduszu private equity GTCR za 24,25 mld dol. w ramach złożonej, trójstronnej transakcji. GTCR sprzedał swoje 55 proc. udziałów, a FIS pozbył się pozostałego pakietu wynoszącego 45 proc.

W sektorze doszło również do wielu mniejszych transakcji, w tym przejęcia Payoneer Global przez kanadyjską firmę płatniczą Nuvei za 2,75 mld dol. Nuvei jest kontrolowana przez Advent International i inne fundusze private equity.

Mastercard rozważa z kolei sprzedaż większościowego pakietu udziałów w swojej brytyjskiej spółce płatniczej Vocalink bankom z Wielkiej Brytanii. Jak podał w tym tygodniu „Financial Times”, firma reaguje w ten sposób na obawy związane z pozostawaniem strategicznego aktywa pod kontrolą amerykańskiego właściciela.

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Przychody PayPala wzrosły w pierwszym kwartale o 7 proc., do 8,35 mld dol., przekraczając średnią prognoz analityków, wynoszącą 8,05 mld dol. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut łączna wartość obsłużonych płatności zwiększyła się o 8 proc. rok do roku, do około 464 mld dol.

Po objęciu stanowiska prezesa PayPala w marcu Enrique Lores rozpoczął szeroko zakrojony program naprawczy, którego celem jest uproszczenie struktury firmy i przyspieszenie jej wzrostu. W maju przedstawił plany wykorzystania sztucznej inteligencji do usprawnienia działalności spółki oraz likwidacji dublujących się stanowisk w strukturze zatrudnienia. Nie podał jednak szczegółów tych działań.

PayPal poinformował, że inicjatywy te mają przynieść około 1,5 mld dol. oszczędności w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat. Zaoszczędzone środki mają zostać ponownie zainwestowane w rozwój nowych obszarów działalności.

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Nienotowana na giełdzie firma Stripe jest jedną z najwyżej wycenianych spółek w branży. W lutym, podczas oferty odkupu akcji od pracowników i udziałowców, wyceniono ją na 159 mld dol. Było to o ponad 70 proc. więcej niż podczas podobnej transakcji przeprowadzonej rok wcześniej.

Stripe, której główne siedziby znajdują się w San Francisco i Dublinie, umożliwia przedsiębiorstwom przyjmowanie płatności, realizowanie wypłat oraz automatyzację procesów finansowych.