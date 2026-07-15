Oferta, złożona na początku tego miesiąca, jest zabezpieczona finansowaniem bankowym w wysokości około 50 mld dol. – podało jedno ze źródeł. Proponowana cena oznacza premię w wysokości około 28 proc. wobec wtorkowego kursu zamknięcia akcji PayPala.

Reklama Reklama

Stripe i Advent chcą przejąć PayPala

Według źródeł propozycja jest następstwem pierwszego podejścia, do którego doszło na początku kwietnia. Stripe i Advent nie otrzymały dotąd odpowiedzi od PayPala i chcą rozpocząć rozmowy w najbliższych tygodniach.

Zgodnie z przedstawioną propozycją Stripe i Advent wspólnie przejęłyby PayPala, obejmując po 50 proc. udziałów. Spółka nie zostałaby podzielona. Źródła zaznaczyły jednak, że nie ma pewności, czy oferta doprowadzi do zawarcia transakcji.

Założony pod koniec lat 90. PayPal był jednym z pionierów płatności cyfrowych. W ostatnich latach firma mierzy się jednak ze spowolnieniem wzrostu i coraz silniejszą konkurencją. Konsumenci chętniej korzystają z alternatywnych metod płatności, a rywale, tacy jak Apple Pay i Google Pay, zwiększają swoje udziały w rynku.

W efekcie PayPal stracił znaczną część wartości, którą zyskał podczas pandemii. Kapitalizacja rynkowa spółki osiągnęła w 2021 r. rekordowy poziom około 360 mld dol., po czym w tym roku spadła nawet do około 36 mld dol. W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma straciła ponad 40 proc. wartości rynkowej.

Fuzje w sektorze płatniczym

Potencjalne przejęcie PayPala, jeżeli dojdzie do skutku, wpisze się w falę fuzji i przejęć na globalnym rynku płatniczym. Kupujący poszukują atrakcyjnych aktywów w związku z szybkim rozwojem technologii finansowych oraz rosnącym znaczeniem sztucznej inteligencji.

Firmy płatnicze coraz częściej wykorzystują fuzje i przejęcia do zwiększania skali działalności oraz wchodzenia w szybciej rozwijające się segmenty, takie jak płatności transgraniczne i transakcje między przedsiębiorstwami. Dzieje się tak w warunkach słabszego wzrostu tradycyjnych usług przetwarzania płatności.

W 2025 r. Global Payments zgodził się przejąć konkurencyjny Worldpay od FIS i funduszu private equity GTCR za 24,25 mld dol. w ramach złożonej, trójstronnej transakcji. GTCR sprzedał swoje 55 proc. udziałów, a FIS pozbył się pozostałego pakietu wynoszącego 45 proc.

W sektorze doszło również do wielu mniejszych transakcji, w tym przejęcia Payoneer Global przez kanadyjską firmę płatniczą Nuvei za 2,75 mld dol. Nuvei jest kontrolowana przez Advent International i inne fundusze private equity.

Mastercard rozważa z kolei sprzedaż większościowego pakietu udziałów w swojej brytyjskiej spółce płatniczej Vocalink bankom z Wielkiej Brytanii. Jak podał w tym tygodniu „Financial Times”, firma reaguje w ten sposób na obawy związane z pozostawaniem strategicznego aktywa pod kontrolą amerykańskiego właściciela.

Przychody PayPala wzrosły w pierwszym kwartale o 7 proc., do 8,35 mld dol., przekraczając średnią prognoz analityków, wynoszącą 8,05 mld dol. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut łączna wartość obsłużonych płatności zwiększyła się o 8 proc. rok do roku, do około 464 mld dol.

Po objęciu stanowiska prezesa PayPala w marcu Enrique Lores rozpoczął szeroko zakrojony program naprawczy, którego celem jest uproszczenie struktury firmy i przyspieszenie jej wzrostu. W maju przedstawił plany wykorzystania sztucznej inteligencji do usprawnienia działalności spółki oraz likwidacji dublujących się stanowisk w strukturze zatrudnienia. Nie podał jednak szczegółów tych działań.

PayPal poinformował, że inicjatywy te mają przynieść około 1,5 mld dol. oszczędności w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat. Zaoszczędzone środki mają zostać ponownie zainwestowane w rozwój nowych obszarów działalności.

Nienotowana na giełdzie firma Stripe jest jedną z najwyżej wycenianych spółek w branży. W lutym, podczas oferty odkupu akcji od pracowników i udziałowców, wyceniono ją na 159 mld dol. Było to o ponad 70 proc. więcej niż podczas podobnej transakcji przeprowadzonej rok wcześniej.

Stripe, której główne siedziby znajdują się w San Francisco i Dublinie, umożliwia przedsiębiorstwom przyjmowanie płatności, realizowanie wypłat oraz automatyzację procesów finansowych.