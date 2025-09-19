Polacy odkrywają KakoBuy. Nowy sposób na zakupy w Chinach

Choć większości czytelników nazwa nie będzie wiele mówiła, to jest to obecnie jedno z pięciu haseł, które w polskim Google zanotowało największy skok liczby wyszukiwań.

KakoBuy to platforma internetowa dająca nowe opcje zakupowe na chińskich platformach. Aby rozpocząć korzystanie z niej wystarczy w wyszukiwarce wkleić link do poszukiwanego produktu. Firma podkreśla na stronie, że zapewnia kompleksową obsługę obejmującą zakupy, spedycję, kontrolę jakości, odprawy celne, deklaracje podatkowe i usługi posprzedażowe. Jednocześnie podkreśla, że nie gwarantuje oryginalności produktu pozyskanego od chińskich dostawców.

KakoBuy w Polsce: od niszy do gwałtownego wzrostu

Najwidoczniej Polacy poznają ten nowy kanał dystrybucji, ponieważ jak podaje Google Trends, obecnie nazwa KakoBuy zanotowała 750 proc. skok, jeśli chodzi o wyszukiwania w polskim Internecie. Tymczasem jeszcze rok temu nie było zupełnie widać zainteresowania takim serwisem, pierwszy znaczący skok liczby wyszukiwań zaobserwowano na początku tego roku, choć nadal trudno było wówczas mówić o jakimkolwiek boomie. Od końca kwietnia zmiana jest już jednak zdecydowanie większa, a po lipcowym uspokojeniu w sierpniu ponownie miał miejsce skok zainteresowania tym serwisem.

KakoBuy podaje na swojej stronie, że nawiązał współpracę z firmami, takimi jak Taobao, Jingdong, Post, UPS International i PayPal, aby stworzyć profesjonalną platformę do zakupów transgranicznych i usług przeładunkowych dla użytkowników z całego świata.