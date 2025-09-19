Reklama

Polacy odkrywają KakoBuy. Nowy sposób na zakupy w Chinach

Rośnie zainteresowanie nową platformą zakupową KakoBuy. Wyszukiwarka Google odnotowała 750-proc. wzrost zapytań w Polsce o ten serwis, który umożliwia zakupy na chińskich portalach takich jak Taobao czy JD.com. Czy to początek nowego trendu w e-commerce?

Publikacja: 19.09.2025 12:25

KakoBuy to platforma internetowa dająca nowe opcje zakupowe w chińskich serwisach

KakoBuy to platforma internetowa dająca nowe opcje zakupowe w chińskich serwisach

Foto: Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Choć większości czytelników nazwa nie będzie wiele mówiła, to jest to obecnie jedno z pięciu haseł, które w polskim Google zanotowało największy skok liczby wyszukiwań.

KakoBuy to platforma internetowa dająca nowe opcje zakupowe na chińskich platformach. Aby rozpocząć korzystanie z niej wystarczy w wyszukiwarce wkleić link do poszukiwanego produktu. Firma podkreśla na stronie, że zapewnia kompleksową obsługę obejmującą zakupy, spedycję, kontrolę jakości, odprawy celne, deklaracje podatkowe i usługi posprzedażowe. Jednocześnie podkreśla, że nie gwarantuje oryginalności produktu pozyskanego od chińskich dostawców.

Czytaj więcej

Futrzane lalki Labubu stały się światową sensacją
IT
Rekordy popularności w Polsce. Labubu przebija nawet iPhone’a

KakoBuy w Polsce: od niszy do gwałtownego wzrostu

Najwidoczniej Polacy poznają ten nowy kanał dystrybucji, ponieważ jak podaje Google Trends, obecnie nazwa KakoBuy zanotowała 750 proc. skok, jeśli chodzi o wyszukiwania w polskim Internecie. Tymczasem jeszcze rok temu nie było zupełnie widać zainteresowania takim serwisem, pierwszy znaczący skok liczby wyszukiwań zaobserwowano na początku tego roku, choć nadal trudno było wówczas mówić o jakimkolwiek boomie. Od końca kwietnia zmiana jest już jednak zdecydowanie większa, a po lipcowym uspokojeniu w sierpniu ponownie miał miejsce skok zainteresowania tym serwisem.

KakoBuy podaje na swojej stronie, że nawiązał współpracę z firmami, takimi jak Taobao, Jingdong, Post, UPS International i PayPal, aby stworzyć profesjonalną platformę do zakupów transgranicznych i usług przeładunkowych dla użytkowników z całego świata.

Reklama
Reklama

Chińskie platformy kuszą Polaków. Czy KE zareaguje?

Taobao to ogromny serwis zakupowy, ale działający wyłącznie w Chinach i nie prowadzący sprzedaży zagranicznej. Nie prowadzi nawet innych wersji językowych niż chińska. Kupowanie na nim możliwe jest zatem wyłącznie za pośrednictwem innych firm, dlatego powstała cała sieć pośredników, a na rosnącej popularności usługi chce wybić się też KakoBuy.

Czytaj więcej

Psy roboty i humanoidy Unitree czekają na swój „moment DeepSeek”. Robotyczny start-up jest - obok De
Globalne Interesy
Sześć Małych Smoków. Chiny wypuszczają nowe firmy, które mają podbić świat

Podobnie w przypadku Jingdong, czyli JD.com, który jest notowany na amerykańskiej giełdzie i jest również potęgą sprzedażową w chińskim Internecie.

Boom na korzystanie z chińskich platform internetowych trwa, a problem z chińskimi serwisami, takimi jak Temu, AliExpress czy Shein narasta od ok dwóch lat. Samo Temu może się już pochwalić astronomiczną liczbą niemal 20 mln polskich użytkowników.

Komisja Europejska wielokrotnie przyznawała potrzebę zniesienia progu 150 euro, poniżej którego przesyłki z chińskich serwisów są zwolnione z ceł, ale wciąż nie zostało to zrealizowane.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Technologie E-commerce E-handel

Choć większości czytelników nazwa nie będzie wiele mówiła, to jest to obecnie jedno z pięciu haseł, które w polskim Google zanotowało największy skok liczby wyszukiwań.

KakoBuy to platforma internetowa dająca nowe opcje zakupowe na chińskich platformach. Aby rozpocząć korzystanie z niej wystarczy w wyszukiwarce wkleić link do poszukiwanego produktu. Firma podkreśla na stronie, że zapewnia kompleksową obsługę obejmującą zakupy, spedycję, kontrolę jakości, odprawy celne, deklaracje podatkowe i usługi posprzedażowe. Jednocześnie podkreśla, że nie gwarantuje oryginalności produktu pozyskanego od chińskich dostawców.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Intel ma szansę rozkwitnąć dzięki inwestycji Nvidii. Teraz zyskuje silne wsparcie na rynku chipów
Globalne Interesy
Amerykański gigant ratuje Intela. Wielki sojusz przeciw Chinom
Podpisano umowę na zakup helu-3, który ma być wydobywany na Księżycu / zdjęcie ilustracyjne
Globalne Interesy
Pierwiastek z Księżyca wart miliardy zasili komputery kwantowe. Rusza wielki wyścig
W odpowiedzi na sankcje chińskie firmy zaczęły łączyć duże liczby mniej wydajnych, często krajowych
Globalne Interesy
Chiński gigant buduje najpotężniejszą moc obliczeniową na świecie. Nvidia w opałach
Kursy akcji spółek związanych z AI rosną jak na drożdżach. Pytanie, jak długo to potrwa
Globalne Interesy
Spekulacyjna bańka w sztucznej inteligencji. Przebudzenie będzie bolesne
Jensen Huang, prezes Nvidii ma poważny problem. Chiny blokują jego zaawansowane procesory AI
Globalne Interesy
Wojna handlowa USA – Chiny nabiera tempa. Pekin blokuje amerykańskiego giganta
Reklama
Reklama
e-Wydanie