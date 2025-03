Rewolucja w wykrywaniu raka? Guru z Doliny Krzemowej inwestuje w polską firmę

O tych polskich start-upach jest głośno za granicą

W ostatnim czasie polskie start-upy AI coraz mocniej podbijają świat technologii, przyciągając uwagę globalnych graczy. Przykładem może być sukces Nomagic, Imagene.Me czy kierowanej przez Piotra Wołąsewicza spółki Generationis.ai. Ta ostatnia, wspólnie ze Strength by Nature, firmą Huberta Simonidesa, opracowała system, w którym zaawansowane algorytmy pozwalają obserwować i modelować zachowania pszczół tak, by wiedzieć, jak i kiedy najlepiej pozyskiwać jad. Co więcej, ten rodzimy projekt AI umożliwia precyzyjną kontrolę składu biochemicznego oraz zarządzanie procesem ekstrakcji i syntezy.

Jad pszczeli to nie tylko środek odstraszający, wykorzystywany przez te owady – stanowi on bowiem jeden z najbardziej wartościowych surowców w medycynie. Chodzi o kluczowe bioaktywne peptydy: melitynę (naturalny pogromca bakterii i wirusów, a do tego potencjalny składnik nowych terapii przeciwnowotworowych) oraz apaminę (obiecująca substancja w walce z chorobami neurodegeneracyjnymi, jak m.in. parkinson i alzheimer). Opolska firma liczy na to, że dzięki jej innowacyjnej technologii farmacja dostanie czystsze i skuteczniejsze składniki leków.

Po AI w biotechnologii sięgnęła też spółka Imagene.Me działająca w obszarze badań genomowych i diagnostyki genetycznej. Chce ona wykorzystać swoje obszerne bazy wiedzy do budowy zaawansowanego asystenta zdrowotnego, wspierającego pacjentów oraz specjalistów medycznych. Białostocki start-up niedawno zdobył 6 mln zł od funduszy ABAN.VC oraz NCBR Investment Fund.

Ale bank rozbił Nomagic – start-up Kacpra Nowickiego, który wyposaża roboty magazynowe w „mózg AI” – otrzymał od inwestorów 44 mln dol.

Najbardziej znanym na polskiej scenie AI jest jednak ElevenLabs, specjalizujący się w generowaniu mowy za pomocą sztucznej inteligencji. Firma, za którą stoją Piotr Dąbkowski i Mati Staniszewski, kilka tygodni temu zdobyła 180 mln dol.