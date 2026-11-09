Akcje koncernu Nvidia traciły na początku poniedziałkowej sesji w Nowym Jorku 7,5 proc. Wcześniej spadały nawet o 6,5 proc. na giełdzie we Frankfurcie.

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Impulsem do przeceny stał się skandal z udziałem Jensena Huanga, prezesa tej spółki. Przyznał się on do zdradzania żony z Alice Huang, szefową singapurskiej firmy Megaspeed, będącej obywatelką ChRL podejrzewaną o pracę dla chińskich tajnych służb.

Spółka Megaspeed jest oskarżana o przekierowywanie dostaw najnowocześniejszych czipów Nvidii do Chin, czyli o łamanie amerykańskich restrykcji technologicznych. Nvidia ogłosiła już, że rozpoczęła wewnętrzne dochodzenie dotyczące tego skandalu, a inwestorzy obawiają się, że Jensen Huang może stracić stanowisko prezesa.

Przyszłość Jensena Huanga pod znakiem zapytania. Inwestorzy liczą straty

„Sprzedajemy akcje Nvidii na krótko i spodziewamy się, że będą one niżej” – napisali w maju analitycy funduszu Culper Research. Wskazywali oni wówczas, że nowoczesne czipy Nvidii są dostarczane do Chin przez pośredników, w tym firmę Megaspeed, z którą Jensen Huang ma „niepokojąco bliskie relacje”. Akcje Nvidii rzeczywiście straciły od maja. Wówczas ich kurs sięgał 225 dol., a w piątek zamknął się na poziomie 186 dol. Czy kurs akcji Nvidii może zejść jeszcze niżej w nadchodzących dniach i tygodniach?

– Rynki próbują rozgryźć, co to oznacza dla prawdopodobnie najważniejszej obecnie firmy na świecie. Jeśli Huang będzie zmuszony odejść, co stanie się z Nvidią? Jak mówili niektórzy, Huang jest niezastąpiony dla przywództwa USA w AI. Nie ma żadnych korzyści z powodu tego skandalu. Musimy po prostu poczekać i zobaczyć, co ujawni śledztwo – ocenia Neil Wilson, strateg w Saxo UK.

– Ostatecznie nic to nie zmienia w oczekujących na publikację wynikach Nvidii – zwraca uwagę Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB.

Skandal wokół Nvidii wybuchł jednak w bardzo nerwowym okresie na rynkach. W czwartek doszło na Wall Street (a w piątek na giełdach azjatyckich) do gwałtownej wyprzedaży akcji spółek technologicznych. Powodem były obawy inwestorów, że politycy amerykańskiej Partii Demokratycznej, po triumfie w wyborach „połówkowych” będą chcieli mocno zaostrzyć regulacje dotyczące branży AI. Piątkowa sesja w USA oraz poniedziałkowa w Azji przyniosła odbicie po tej wyprzedaży. Niepokój może jednak jeszcze wrócić na rynki. Afera wokół Huanga nie pomaga w zmniejszeniu napięcia na rynkach.

– Akcje technologiczne odnotowały odbicie, ale to, czy się utrzyma, to już inna sprawa. Wzrost wygląda raczej na pokrywanie krótkich pozycji i polowanie na okazje niż na zdecydowaną zmianę nastrojów. Obawy przed zaostrzeniem regulacji sztucznej inteligencji po zwycięstwie demokratów w wyborach „połówkowych” oraz wątpliwości co do wydatków na AI wciąż wiszą nad sektorem – uważa Fawad Razaqzada, analityk z firmy Stonex Trading.

– Biorąc pod uwagę centralną rolę Huanga w sukcesie Nvidii oraz w szerszej narracji inwestycyjnej wokół sztucznej inteligencji, nawet sama spekulacja dotycząca niepewności wokół kierownictwa spółki może niepokoić inwestorów. Obecnie nie ma jednak potwierdzonych informacji sugerujących, że Huang miałby ustąpić ze stanowiska, a sama kontrowersja nie musi zmieniać fundamentalnych perspektyw popytu na rozwiązania Nvidii. Większym wyzwaniem dla rynku akcji pozostaje połączenie obaw o wyceny spółek związanych z AI oraz ryzyka dalszego zacieśniania polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną – wskazuje Daniela Hathorn, analityczka z firmy Capital.com.

296 mld dol. długu to dopiero początek. Giganci AI szykują kolejne emisje

Wyższe stopy procentowe mogą być problemem dla coraz mocniej się zadłużających potentatów z branży AI. Analitycy Goldman Sachs szacują, że hiperscalerzy sztucznej inteligencji (czyli spółki przeznaczające ogromne nakłady na jej rozwój) wyemitowały od początku roku już 296 mld dol. długu. Wcześniejsze prognozy Goldmana sugerowały, że takie emisje mogą sięgnąć w tym roku 250 mld USD. Na 2027 rok oczekuje się kolejnych 440 mld dol. podaży długu tych spółek. Eksperci Goldmana zwracają jednak uwagę, że "dostęp do rynków kapitałowych będzie nieco nierównomierny wśród emitentów i silnie zależny od nastrojów rynkowych”.

Większa część finansowania budowy centrów przetwarzania danych może jednak zostać przejęta poza rynkiem obligacji korporacyjnych. Z danych BofA Global wynika, że ekspozycja na sztuczną inteligencję wzrosła do 5,14 proc. indeksu obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym pod koniec października, wobec 2,73 proc. na początku 2025 roku. To sprawia, że jakiemukolwiek funduszowi obligacyjnemu trudno jest jej całkowicie uniknąć. W przyszłym roku BofA Global spodziewa się, że emisja związana z AI finansowana na rynkach kredytowych osiągnie szczyt na poziomie około 685 mld dol., rosnąc o około 31 proc. w porównaniu z tym rokiem. Jednak roczny wzrost pochodziłby niemal w całości z kredytu prywatnego, który zwykle nie posiada ratingu.

– Dla selekcjonerów obligacji 2026 rok upłynął pod znakiem inwestorów pijących z hydrantu podaży, gdy hiperscalerzy ścigali się z zaciąganiem długu. Ścieżka przed nami wygląda jednak na bardziej skoncentrowaną na rozróżnianiu zwycięzców i przegranych AI – prognozuje Oliver Chambers, zarządzający portfelem w firmie Clark Capital.