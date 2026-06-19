Z tego artykułu dowiesz się: Co, w związku z grą od Rockstar Games, wywołało niepokój graczy i entuzjazm inwestorów.

Ile może kosztować nowa odsłona gry i co rychły start przedsprzedaży oznacza dla projektu.

W jaką stronę Rockstar Games idzie ze scenariuszem gry.

Z witryny internetowej amerykańskiego dewelopera nieoczekiwanie zniknęła precyzyjna data premiery „GTA VI”, wyznaczona dotąd na 19 listopada. Studio pokazało okładkę gry, na co globalne rynki finansowe zareagowały entuzjazmem, popychając akcje wydawcy w górę, ale w środowisku graczy zapanował niepokój o ewentualne opóźnienia tego ambitnego projektu.

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Niepokój fanów i giełdowa euforia

Współczesna branża gier wideo rządzi się swoimi specyficznymi prawami, w których nawet najmniejsza, z pozoru kosmetyczna modyfikacja kodu na stronie dewelopera potrafi wywołać lawinę spekulacji. Dokładnie to wydarzyło się 18 czerwca, gdy studio Rockstar Games zaktualizowało oficjalną witrynę dedykowaną „Grand Theft Auto VI”. Pojawiła się na niej nowa grafika prezentująca oficjalną okładkę nadchodzącego hitu oraz wyraźnie wyeksponowany termin uruchomienia globalnych preorderów. Jednocześnie czujni fani natychmiast dostrzegli brak dotychczasowej wzmianki, która wskazywała jednoznacznie na 19 listopada jako dzień debiutu.

Usunięcie konkretnego dnia z oficjalnego przekazu zrodziło uzasadnione obawy, czy listopadowy termin pozostaje aktualny. Choć prezes Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, wielokrotnie zapewniał wcześniej o stabilności harmonogramu, w segmencie gier wideo typu AAA przesunięcia premier są niemal codziennością. Na ten moment brakuje oficjalnych komunikatów o opóźnieniu, a rychły start przedsprzedaży sugeruje, że projekt nadal zmierza do celu zgodnie z planem.

Akcje koncernu Take-Two Interactive, spółki macierzystej Rockstar Games, wzrosły o blisko 5 proc. Analitycy rynkowi, w tym James Heaney z Jefferies, przewidują, że standardowa edycja gry na konsole nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X/S) będzie kosztować od 70 do 80 dol. Co ciekawe, wraz ze startem przedsprzedaży spodziewana jest publikacja nowego zwiastuna gry, który według nieoficjalnych plotek może trwać nawet 20 minut.

Mozaika postaci w słonecznej Leonidzie

Przedsprzedaż gry ruszy 25 czerwca. O produkcji wiadomo coraz więcej. – akcja gry przeniesie nas do fikcyjnego stanu Leonida, a jej sercem będzie kultowe, wzorowane na Miami miasto Vice City. Twórcy obiecują najbardziej rozbudowaną i wielwymiarową obsadę w historii całego cyklu, która w pełni wykorzysta technologiczne możliwości nowoczesnych, szybkich dysków SSD oraz zaawansowanych układów graficznych konsol obecnej generacji. Starsze platformy sprzętowe (jak PS4 czy Xbox One) zostaną tym razem całkowicie pominięte.

Główna oś narracyjna skupi się wokół duetu przestępców: Jasona Duvala i Lucii Caminos. Obok nich pojawi się bogata galeria barwnych postaci pobocznych: paranoiczny analityk teorii spiskowych Cal Hampton, lokalny potentat branży rozrywkowej Boobie Ike, rozwijający wytwórnię Only Raw Records wspólnie z Dre’Quanem Priestem, a także influencerki i raperki z duetu Real Dimez – Bae-Luxe oraz Roxy. Przestępczy krajobraz uzupełnią doświadczony specjalista od napadów na banki Raul Bautista oraz przedstawiciel starej szkoły przemytu Brian Heder. Rockstar wyraźnie rezygnuje z prostej historii gangsterskiej.

Fani już nie mogą się doczekać. Jak sprawdziliśmy, tytuł tej gry to obecnie jedno z najczęściej wyszukiwanych haseł w internecie, również w Polsce. Dane Google Trends pokazują, że w ciągu ostatniej doby nad Wisłą wpisywano nazwę „GTA 6” aż o 900 proc. częściej niż wcześniej. Jeszcze mocniej gra „trenduje” w tej popularnej wyszukiwarce w USA – hasło to jest na czwartym miejscu najmocniej zyskujących na popularności, wyprzedzając nawet wyszukiwania związane z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends