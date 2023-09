Do ataków na kasyna przyznała się grupa Scattered Spider, znana też jako UNC3944, twierdząc że pobrała sześć terabajtów danych. Według ekspertów to bardzo młodzi ludzie, a nawet nastolatkowie. Mandiant powiązał Scattered Spider z ponad 100 włamaniami w ciągu ostatnich dwóch lat do firm od gier i technologii po firmy ubezpieczeniowe.

15 mln dol. od Caesars to jedna z najwyższych kwot uzyskanych przez hakerów. Do tej pory najwyższe żądane okupy sięgały 50 mln dol., w przypadku SaudiAramco i Acera. Nie wiadomo, czy zostały wypłacone. Do wypłat przyznały się za to sieć rurociągów w USA Colonial Pipeline (4,4 mln dol.) i największa firma zajmująca się przetwórstwem mięsa na świecie JBS (11 mln dol.).

Większość okupu od Colonial Pipeline udało się odzyskać w pierwszej operacji specjalnego zespołu powołanego w USA do zwalczania internetowych wyłudzaczy, ale skuteczniejsze działania antyhakerskie mają nieoczekiwany skutek – rosną kwoty okupów, jak zauważa Bitdefender. Dlaczego? Bo rośnie ryzyko i koszty działania przestępców.