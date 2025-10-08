Uwaga na takie wiadomości WhatsApp. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni wydały specjalny komunikat

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zagrożenia płyną z kampanii phishingowej na WhatsApp?

Czym są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni i jaka jest ich rola?

Jakie kroki można podjąć, aby zabezpieczyć się przed atakami phishingowymi?

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni utworzone zostały w 2022 r. jako specjalistyczny komponent Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo. W ramach prowadzonych działań opublikowały we wtorek wspomniane ostrzeżenie. To natomiast sprawiło, że działalnością tej formacji zainteresowało się wielu użytkowników internetu w Polsce.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni wzbudziły zainteresowanie Polaków

Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie frazą „wojska obrony cyberprzestrzeni” zaczęło wzrastać we wtorek 7 października w godzinach popołudniowych, a więc zaledwie kilka godzin po opublikowaniu komunikatu ostrzegającego użytkowników aplikacji WhatsApp przed kampanią phishingową.

Od tego momentu liczba wyszukiwań wspomnianej frazy zaczęła gwałtownie rosnąć. Wielu internautów chciało dowiedzieć się, czym są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni także w nocy z 7 na 8 października. Zainteresowanie tematem – jak pokazują analizy Google Trends – zaczęło stopniowo spadać od wczesnych godzin porannych w środę 8 października. Nadal jednak pozostaje wyższe niż jeszcze przed 7 października.