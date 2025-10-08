Uwaga na takie wiadomości WhatsApp. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni wydały specjalny komunikat

Aktualizacja: 08.10.2025 19:24 Publikacja: 08.10.2025 18:05
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni zainteresowały wielu Polaków / zdjęcie ilustracyjne
Foto: rozentuzjazmowany/ Adobe Stock
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni utworzone zostały w 2022 r. jako specjalistyczny komponent Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo. W ramach prowadzonych działań opublikowały we wtorek wspomniane ostrzeżenie. To natomiast sprawiło, że działalnością tej formacji zainteresowało się wielu użytkowników internetu w Polsce.
Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie frazą „wojska obrony cyberprzestrzeni” zaczęło wzrastać we wtorek 7 października w godzinach popołudniowych, a więc zaledwie kilka godzin po opublikowaniu komunikatu ostrzegającego użytkowników aplikacji WhatsApp przed kampanią phishingową.
Od tego momentu liczba wyszukiwań wspomnianej frazy zaczęła gwałtownie rosnąć. Wielu internautów chciało dowiedzieć się, czym są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni także w nocy z 7 na 8 października. Zainteresowanie tematem – jak pokazują analizy Google Trends – zaczęło stopniowo spadać od wczesnych godzin porannych w środę 8 października. Nadal jednak pozostaje wyższe niż jeszcze przed 7 października.
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni – jak informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Obrony Narodowej – są odpowiedzialne za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Prowadzą działania defensywne, rozpoznawcze i ofensywne.
Odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego całemu Ministerstwu Obrony Narodowej, a także „[…] prowadzenie badań, projektowanie, budowa, wdrażanie, użytkowanie oraz ochrona narodowych technologii kryptologicznych czy wytwarzanie nowych produktów dla państwa przez zespolenie potencjału w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych i kryptograficznych”. Ponadto zajmują się m.in. działalnością naukowo-edukacyjną i badawczo-rozwojową, dostarczają usługi teleinformatyczne wszystkim Siłom Zbrojnym oraz zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT MON).
W ich skład wchodzi 12 podporządkowanych jednostek wojskowych. Dwie z nich to specjalistyczne jednostki działań w cyberprzestrzeni – jednostka „A” w Białobrzegach i „B” w Gdyni.
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni w swoim komunikacie opublikowanym 7 października ostrzegły przed kampanią phishingową wymierzoną w użytkowników aplikacji WhatsApp. Poinformowały, że atakujący przejmują konta w tym komunikatorze i podszywają się pod ich właścicieli. Wszystko po to, aby wysyłać spreparowane wiadomości phishingowe do osób znajdujących się w kontaktach użytkowników, których konta przejęli.
„Celem atakujących jest wyłudzenie danych dostępowych oraz uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do kont, z których próbują następnie wyłudzić pieniądze od kontaktów ofiary” – ostrzegły w komunikacie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.
Opisały również mechanizm przejęcia kontroli nad kontem. Zaczyna się on od wiadomości wysłanej z przejętego konta należącego do znajomego lub członka rodziny ofiary. Wiadomość zawiera fałszywą prośbę o zagłosowanie w konkursie wraz ze złośliwym linkiem prowadzącym do fałszywej strony. Po przejściu na nią użytkownik jest zachęcany do podania numeru telefonu oraz wpisania 8-znakowego kodu weryfikacyjnego mającego rzekomo zatwierdzić oddany przez niego głos. Po wpisaniu kodu „[…] następuje przejęcie kontroli nad kontem WhatsApp ofiary przez atakującego”.
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni w swoim komunikacie podpowiedziały również, jak sprawdzić podłączone urządzenia w aplikacji WhatsApp, aby ochronić się przed atakami oszustów. W tym celu, jak podały, należy:
Na koniec Wojska Obrony Cyberprzestrzeni zaapelowały o czujność i przypomniały, że ofiarą oszustów mogą stać się także użytkownicy innych komunikatorów.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
