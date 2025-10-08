Reklama

Uwaga na takie wiadomości WhatsApp. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni wydały specjalny komunikat

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni opublikowały komunikat ostrzegający przed kampanią phishingową, której celem mogą stać się użytkownicy aplikacji WhatsApp. Już kilka godzin później wielu Polaków zaczęło szukać w sieci informacji na temat instytucji, która była autorem komunikatu.

Publikacja: 08.10.2025 18:05

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni zainteresowały wielu Polaków / zdjęcie ilustracyjne

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni zainteresowały wielu Polaków / zdjęcie ilustracyjne

Foto: rozentuzjazmowany/ Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zagrożenia płyną z kampanii phishingowej na WhatsApp?
  • Czym są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni i jaka jest ich rola?
  • Jakie kroki można podjąć, aby zabezpieczyć się przed atakami phishingowymi?

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni utworzone zostały w 2022 r. jako specjalistyczny komponent Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo. W ramach prowadzonych działań opublikowały we wtorek wspomniane ostrzeżenie. To natomiast sprawiło, że działalnością tej formacji zainteresowało się wielu użytkowników internetu w Polsce.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni wzbudziły zainteresowanie Polaków

Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie frazą „wojska obrony cyberprzestrzeni” zaczęło wzrastać we wtorek 7 października w godzinach popołudniowych, a więc zaledwie kilka godzin po opublikowaniu komunikatu ostrzegającego użytkowników aplikacji WhatsApp przed kampanią phishingową.

Od tego momentu liczba wyszukiwań wspomnianej frazy zaczęła gwałtownie rosnąć. Wielu internautów chciało dowiedzieć się, czym są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni także w nocy z 7 na 8 października. Zainteresowanie tematem – jak pokazują analizy Google Trends – zaczęło stopniowo spadać od wczesnych godzin porannych w środę 8 października. Nadal jednak pozostaje wyższe niż jeszcze przed 7 października.

Czytaj więcej

Sam Altman, szef OpenAI
Internet i prawo autorskie
Miała być konkurencja AI dla TikToka, a będzie fala pozwów? OpenAI może mieć kłopoty
Reklama
Reklama

Czym są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni?

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni – jak informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Obrony Narodowej – są odpowiedzialne za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Prowadzą działania defensywne, rozpoznawcze i ofensywne.

Odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego całemu Ministerstwu Obrony Narodowej, a także „[…] prowadzenie badań, projektowanie, budowa, wdrażanie, użytkowanie oraz ochrona narodowych technologii kryptologicznych czy wytwarzanie nowych produktów dla państwa przez zespolenie potencjału w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych i kryptograficznych”. Ponadto zajmują się m.in. działalnością naukowo-edukacyjną i badawczo-rozwojową, dostarczają usługi teleinformatyczne wszystkim Siłom Zbrojnym oraz zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT MON).

W ich skład wchodzi 12 podporządkowanych jednostek wojskowych. Dwie z nich to specjalistyczne jednostki działań w cyberprzestrzeni – jednostka „A” w Białobrzegach i „B” w Gdyni.

Czytaj więcej

Zdaniem Jeffa Bezosa społeczeństwo odniesie „gigantyczne" korzyści z rozwoju AI
Globalne Interesy
Jeff Bezos o boomie AI. Kontrowersyjne słowa

Komunikat Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni w swoim komunikacie opublikowanym 7 października ostrzegły przed kampanią phishingową wymierzoną w użytkowników aplikacji WhatsApp. Poinformowały, że atakujący przejmują konta w tym komunikatorze i podszywają się pod ich właścicieli. Wszystko po to, aby wysyłać spreparowane wiadomości phishingowe do osób znajdujących się w kontaktach użytkowników, których konta przejęli.

Reklama
Reklama

„Celem atakujących jest wyłudzenie danych dostępowych oraz uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do kont, z których próbują następnie wyłudzić pieniądze od kontaktów ofiary” – ostrzegły w komunikacie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.

Opisały również mechanizm przejęcia kontroli nad kontem. Zaczyna się on od wiadomości wysłanej z przejętego konta należącego do znajomego lub członka rodziny ofiary. Wiadomość zawiera fałszywą prośbę o zagłosowanie w konkursie wraz ze złośliwym linkiem prowadzącym do fałszywej strony. Po przejściu na nią użytkownik jest zachęcany do podania numeru telefonu oraz wpisania 8-znakowego kodu weryfikacyjnego mającego rzekomo zatwierdzić oddany przez niego głos. Po wpisaniu kodu „[…] następuje przejęcie kontroli nad kontem WhatsApp ofiary przez atakującego”.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni w swoim komunikacie podpowiedziały również, jak sprawdzić podłączone urządzenia w aplikacji WhatsApp, aby ochronić się przed atakami oszustów. W tym celu, jak podały, należy:

  • wejść w „Ustawienia”,
  • wybrać „Podłączone urządzenia”,
  • upewnić się, że znajdują się tam tylko urządzenia należące do użytkownika.

Na koniec Wojska Obrony Cyberprzestrzeni zaapelowały o czujność i przypomniały, że ofiarą oszustów mogą stać się także użytkownicy innych komunikatorów.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Wojsko cyberbezpieczeństwo

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zagrożenia płyną z kampanii phishingowej na WhatsApp?
  • Czym są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni i jaka jest ich rola?
  • Jakie kroki można podjąć, aby zabezpieczyć się przed atakami phishingowymi?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni utworzone zostały w 2022 r. jako specjalistyczny komponent Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo. W ramach prowadzonych działań opublikowały we wtorek wspomniane ostrzeżenie. To natomiast sprawiło, że działalnością tej formacji zainteresowało się wielu użytkowników internetu w Polsce.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni wzbudziły zainteresowanie Polaków

Pozostało jeszcze 92% artykułu
Reklama
Kandydaci coraz częściej używają narzędzi AI, które pomagają dopasować CV do oferty pracy
IT
Firmy alarmują: to już koniec CV i rekrutacyjny chaos. ChatGPT w służbie kandydatów
Na płycie warszawskiego Torwaru rywalizuje 40 drużyn. W rywalizacji liczą się precyzja, współpraca,
IT
Cybermistrzostwa Europy ruszyły. Gospodarzem jest Warszawa
„Dzień chłopaka” młodzi ludzie obchodzą 30 września
IT
„Dzień Chłopaka” wygra z „Dniem Kobiet”? To może być nowy hit e-handlu
Polskie i sojusznicze myśliwce poderwano w niedzielę w związku z atakami Rosji na Ukrainę/zdj. ilust
IT
Polska poderwała myśliwce kolejny raz. Jak Polacy reagują na takie komunikaty?
Dziewczęta korzystają z mediów społecznościowych intensywniej niż chłopcy
IT
Cyberprzemoc, AI i sześć kont społecznościowych. Świat polskich nastolatków ery smartfona
Reklama
Reklama
e-Wydanie